ሳን ሱ ኪ ተጨማሪ ሰባት ዓመት ተፈረደባቸዉ

የምያንማሯ የቀድሞ መሪ ኡንግ ሳን ሱ ኪ ተጨማሪ የሰባት ዓመት እስራት ተፈረደባቸዉ። በአዲሱ ብይን መሰረት የ77 ዓመቷ የቀድሞ የምያንማር መሪ በድምሩ 33 ዓመታት በእስር ቤት ዉስጥ እንዲያሳልፉ ነዉ የተወሰነባቸዉ። በምያንማር ያስቻለዉ ፍርድ ቤት የ77 ዓመቷ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸላሚ በአምስቱም የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ሲል ወስኗል።
የምያንማሯ የቀድሞ መሪ ኡንግ ሳን ሱ ኪ ተጨማሪ የሰባት ዓመት እስራት ተፈረደባቸዉ። በአዲሱ ብይን መሰረት የ77 ዓመቷ የቀድሞ የምያንማር መሪ በድምሩ 33 ዓመታት በእስር ቤት ዉስጥ እንዲያሳልፉ ነዉ የተወሰነባቸዉ። በምያንማር ያስቻለዉ ፍርድ ቤት የ77 ዓመቷ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸላሚ በአምስቱም የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ሲል ወስኗል። ሱ ኪ ቀደም ሲል በተለያዩ ክሶች ቢያንስ 26 ዓመት እስራት ተፈርዶባቸዉ ክሱ የማይመስል ነገር ነው ሲሉ ማስተባበላቸዉ የሚታወስ ነዉ። ምያንማር በዋለዉ ችሎት ጋዜጠኞች እንዳይገቡ የተከለከሉ ሲሆን የሱ ቺ ጠበቃ ደግሞ ለመገናኛ ብዙኃን ምንም አይነት ቃለ-ምልልስ እንዳይሰጡ ተከልክለዋል።ከሁለት ዓመት ገደማ በፊት የአገሪቱ ጦር በዴሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጡትን አን ሳን ሱ ኪን በኃይል ገልብጦ ስልጣን ከያዘ በኋላ ፖለቲከኛዋ በቁም እስር ላይ ቆይተው ነበር። የ77 ዓመት አዛውንቷ ክስ ከተመሰረተባቸዉ ከሁለት ዓመት ገደማ ወዲህ ለህዝብ የታየዩት አንድ ጊዜ ብቻ ነዉ።
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ