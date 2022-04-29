 ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ዉስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አለ | ኢትዮጵያ | DW | 03.05.2022

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ኢትዮጵያ

ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ዉስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አለ

በትግራይ ክልል የፖለቲካ ምህዳሩ «ሙሉ በሙሉ» ተዘግቷል ያለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት በክልሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ መቸገሩን ገለጸ። ፖርቲው በሰጠው መግለጫ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ በመቐለ የጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ በታጣቂ ኃይሎች መበተኑን ዐስታውቋል።

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«መቐለ እስከ 600 ሰዎች በታጣቂ ኃይሎች ተበትነዋል»

በትግራይ ክልል የፖለቲካ ምህዳሩ «ሙሉ በሙሉ» ተዘግቷል ያለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት በክልሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ መቸገሩን ገለጸ። ፖርቲው በሰጠው መግለጫ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ በመቐለ የጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ በታጣቂ ኃይሎች መበተኑን ዐስታውቋል። በተለይም በትግራይ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የጠሩ የፖለቲካ ፖርቲዎች ተለይተው ዓፈና እየደረሰባቸው መሆኑን የሚገልፀው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኹኔታውን ሕገ ወጥና ፀረ ዴሞክራሲ ብሎታል።

ከዚህ በተጨማሪ ፖርቲው ትግራይ ክልል በአስከፊ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ላይ እንደምትገኝ ገልጿል። ለዚህም ተጠያቂዎች ያላቸውን አካላት ጠቅሷል። ለችግሩ ተጠያቂዎች ትግራይ ክልል ላይ «መዘጋትና ከበባ» የጣለው የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም «ሁኔታውን መምራት ያልቻለው» በሕወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል አስተዳደር ናቸው ብሏል።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

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እሸቴ በቀለ

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