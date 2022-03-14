ሰዉ በቁሙ የተቃጠለበት ዘግናኝ ግድያ እና ውዝግቡ

ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰዎች አስከሬን እና አንድ ሰው በህይወት እያለ ወደ እሳት ሲቃጠል በተንቀሳቃሽ ምስል መታየቱን ተከትሎ ማኅበረሰቡ ድርጊቱን ኮንኗል፡፡ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንት ባወጣው መግለጫ በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ከዳኝነት ውጭ ተፈፅሟል ባለው ግድያ ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ መንግስትን ጠይቋል፡፡
ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰዎች አስከሬን እና አንድ ሰው በህይወት እያለ ወደ እሳት ሲቃጠል በተንቀሳቃሽ ምስል መታየቱን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ በህብረተሰቡ ተኮንኗል፡፡ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንት ባወጣው መግለጫ በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ከዳኝነት ውጭ ተፈፅሟል ባለው ግድያ የተሳተፉት ተለይተው ለህግ እንዲቀርቡም መንግስትን ጠይቋል፡፡
ኢሰመኮ በመግለጫው ለአሰቃቂው ግድያ የመንግስት ፀጥታ አካላትን ነው ተጠያቂ ያደረገው፡፡ መንግስት በበኩሉ በጥፋቱ የተሳተፉት ማንም ይሁኑ ማን ለፍትህ ለማቅረብ የምርመራ ሂደት መጀመሩን አሳውቋል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በህይወት ያለ አንድ ሰውን ጨምሮ በርካታ የሰው አስከሬን ሲቃጠል የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስሉ በማህበራዊ ሚዲያ መሰራጨቱን ተከትሎ አደረኩ ባለው አፋጣኝ የማጣራት ስራ፤ ድርጊቱ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ መተከል ዞን በጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ ውስጥ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም. የተፈጸመ መሆኑን ማረጋገጡን አውስቷል፡፡ ኢሰመኮ መረጃውን በስፍራው በአካል በመገኘትና በታማኝ ምንጮቹ በኩል ያጣራል ያሉት የኮሚሽኑ ሰብዓዊ መብት ክትትልና ምርመራ ሪጂናል ዳይሬክተር አቶ ይበቃል ግዛው በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት ይህን መረጃ በቦታው ከነበሩ የአይን እማኞች ማግኘታቸውን ነግረውናል፡፡
ከዳኝነት ውጪ የተፈጸመ ግድያ (extra-judicial killing) ያሉት ይህ ድርጊት በመንግሥት የፀጥታ አባላትና ሌሎችም ሰዎች ተሳትፎ መፈጸሙን፤ እንዲሁም ለክስተቱ መነሻ የሆነውም ከአንድ ቀን በፊት የተፈጸመ ድርጊቱ ነው ተብሏል፡፡ እንደ መግለጫው የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም. በመተከል ዞን፣ በጉባ ወረዳ፣ አይሲድ ቀበሌ፣ አፍሪካ እርሻ ልማት ማኅበር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ገደማ፣ ከግልገል በለስ ከተማ በመኪና ተሳፍረው፣ በአካባቢው ካለው የፀጥታ ስጋት በመከላከያ ሠራዊት ታጅበው ወደ ታላቁ ሕዳሴ ግድብ፤ ወደ ማንኩሽና ወደ አሶሳ ከተማ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ላይ ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ፈጸሙ። በጥቃቱም 3 ሲቪል ሰዎች እና መንገደኞቹን አጅቦ በመጓዝ ላይ የነበሩት የመከላከያ ሠራዊት አባላት መኪና በከባድ መሳሪያ ተመትቶ ሻለቃ አመራሩን ጨምሮ ቢያንስ 20 የመከላከያ ሠራዊት አባላት ሞተው፣ 14ቱ ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷልም ነው የተባለው፡፡
በዕለቱ በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎችና እና ጥቃቱን በፈጸሙ የታጠቁ ኃይሎች መካከል እስከ ማግስቱ የካቲት 24 የቀጠለ ውጊያ ተደርጎ ከታጣቂዎቹ መካከል ወደ 30 ሲገደሉ ቀሪዎቹ መሸሻቸውን ኢሰመኮ ተረድቷል፡፡ መንገደኞቹም በዚሁ ቀን 6፡00 ሰዓት አካባቢ አይሲድ ከተማ ደረሱ። የመንግሥት የፀጥታ አባላቱ ጥቆማ ደርሶአቸው በአካባቢው በነበሩ ተሽከርካሪዎችና በመኖሪያ ቤቶች ላይ እንዲሁም ከግልገል በለስ ከተማ ወደ ማንኩሽና ባምዛ የሚጓዙ የነበሩ ሲቪል ሰዎች ላይ ፍተሻ ማካሄድ ይጀምራሉ። በዚህም 8 የትግራይ ተወላጆችን “እናንተ ናችሁ መረጃ ሰጥታችሁ ጥቃቱን ያስፈጸማችሁት” በማለት ከተሳፈሩበት መኪና እንዳስወረዱና በፍተሻውም አንድ የወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮ፣ የተለያዩ ፎቶግራፎች እና ከ40,000 ብር በላይ ገንዘብ እንደተገኘ መግለጫው አመልክቷል። የመንግሥት ፀጥታ አባላቱም ተጠርጣሪዎቹን እየደበደቡ መረጃ ሲጠይቁ አንዱ “በአካባቢው በተፈጸመው ጥቃት ላይ እጃችን አለበት፤ ባምዛ በሚባለውና በግልገል በለስ ሰዎች አሉን” ማለቱን ተከትሎ፣ ሁኔታውን የተቃወሙ ሁለት የጉሙዝ ተወላጆችን ጨምሮ 10 ሰዎችን ተኩሰው ገድለዋል። አንደ መግለጫው እነዚህን እና አንድ ተጠርጣሪንም ጨምረው ከከተማው ወጣ ባለ ስፍራ ወደ እሳት ይጨምሩታል፡፡
በአካባቢው የነበሩት የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች የመከላከያ ሠራዊት አባላት፣ የአማራ ክልል ልዩ ፖሊስ አባላትና የደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ልዩ ፖሊስ አባላት ሲሆኑ፤ በተሳትፎአቸው መጠን በተጨማሪ የወንጀል ምርመራ ሊጣራ የሚገባው ነው ተብሏል፡፡
የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች እጅግ ፈታኝ በሆኑ አካባቢዎች በከፍተኛ መስዋዕትነት የሕዝብ ደኅንነት የሚጠብቁ መሆኑ አይዘነጋም ያሉት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶ/ር ዳንኤል በቀለ በመግለጫው በሰጡት ምክረ ሀሳብ፤ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎችን ከዳኝነት ሂደት ውጭ መግደል እና በተለይም በእሳት ማቃጠል ፈጽሞ ከሕግ አስከባሪ አባሎች የማይጠበቅ ግፍና ጭካኔ የተሞላበት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በመሆኑ ተገቢው የወንጀል ምርመራ እንዲደረግ አሳስበዋል። አክለውም “በመንግሥት ሕግ አስከባሪ የሚፈፀም የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሰዎችን እምነት የሚሸረሽርና ለተጨማሪ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሚያጋልጥ በመሆኑ፤ መንግሥት የምርመራውን ሂደትና ውጤት ለሕዝብ ይፋ ሊያደርግና የሟች ቤተሰቦችን ሊክስ ፍትሕንም ማረጋገጥም ይገባል” ብለዋል።
መንግስት በበኩሉ ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ማንነትና መነሻ ምንም ይሁን ምን አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ አሳውቋል፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ በሰጡን ተጨማሪ መረጃም ወንጀሉን የመመርመር ስራውን የፌዴራል መንግስት ከክልሉ ጋር በመቀናጀት መጀመሩንና ህጋዊ እርምጃም እንደሚወሰድ አረጋግጠዋል፡፡ የኢሰመኮ ሰብዓዊ መብት ክትትልና ምርመራ ሪጂናል ዳይሬክተር አቶ ይበቃል ግዛው በበኩላቸው ሂደቱን በመከታተል ላይ መሆናቸውን ነግረውናል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ