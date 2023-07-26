ሰነዶች ላይ ለመፈረም የሚያስችለው መተግበሪያ

ውለታ በመባል የሚጠራው ይህ መተግበሪያ ቪዲቸር በተባለ ሀገር በቀል የቴክኖሎጅ ኩባንያ የተሰራ ሲሆን፤ በበይነመረብ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ያለ ወረቀት ሰነድ ዲጅታል በሆነ መንገድ ለመፈረም የሚያስችል ነው።
ዲጅታል ፊርማ ከጎርጎሪያኑ 1990ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በአሜሪካ የተጀመረ ሲሆን፤ ቴክኖሎጂው በሰፊው ጥቅም ላይ መዋል የጀመረው እና ህጋዊ የሆነው ግን በ2000 ዓ/ም ነው።በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ በበርካታ ሀገራት በዲጅታል ፊርማ እና ግብይቶች ላይ የራሳቸውን ህግ በማውጣት ተቀባይነት አግኝቶ እየተሰራበት ይገኛል። በኢትዮጵያም ቪዲቸር በተባለ ሀገር በቀል የቴክኖሎጅ ኩባንያ አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ የዲጂታል ፊርማ ለማከናወን የሚያስችል መተግበሪያ በቅርቡ ይፋ መሆኑን የኩባንያው መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኬብሮን ጌታቸው ገልፀዋል።
የአጠቃቀሙን ሂደትም እንደሚከተለው ያስረዳሉ። «አጠቃቀሙ አንድ ድርጅት ወይም ግለሰብ የኛ ዌብሳይት ላይ በመግባት ሳይን አፕ ካደረገ በኋላ የሚፈልጉትን ሰነድ አፕሎድ አድርገው የሚፈረምበትን ቦታ ሲስተሙ ላይ አስገብተው ይልኩታል።ሲልኩትም በኢሜላቸው እና በስልካቸው በቴክስት ሜሴጅ ይደርሳቸዋል።የተላከለት ሰው ሲደርሰው ከፍቶ ክሊክ ሲያደርገው መጠየቁ ይመጣበትን ሰነድ ያገኛል።ከዚያ እዚያው ስልካቸው ላይ አንደኛ በቪዲዮ ቃለ መሃላ መስማማታቱን በቪዲዮ ይቀዳል።ስልካቸው ላይ ደግሞ ፈርመው አረጋግጠው ወዲያው በትንሽ ደቂቃ ውስጥ መመለስ ይችላሉ።»በማለት አብራርተዋል።
ውለታ በመባል የሚጠራው ይህ መተግበሪያ በአካል በመገኘት ወረቀት ላይ የሚከናወኑ ፊርማዎችን በኤሌክትሮኒክስ ፊርማዎች በመተካት ውሎችን እና ስምምነቶችን የሚፈርሙበትን መንገድ ለውጧል።ይህም ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ዲጅታል በሆነ መንገድ ሰነዶች ላይ እንዲፈርሙ የሚያስችል ነው።
በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጄው ይህ መተግበሪያ ለአንድሮይድ /Android/ እና ለአይ ኦ ኤስ /iOS/ ለሁለቱም ተጠቃሚዎች የተዘጋጄ ነው።በዚህም ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች ከየትኛውም ቦታ ሆነው የሚፈረሙ ሰነዶችን በመላክ እና በመቀበል መጠቀም ይችላሉ።
የኤለክትሮኒክ ፊርማ፤ የሰነድ ፈራሚው ስምምነት ማስረጃ እና ሰነዱ ትክክለኛ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። ይህም ዲጅታል ስምምነቶቹን ለማረጋገጥ እና በህጋዊ ተፈፃሚነት እንዲኖረው ያደርጋል።ይህ ዲጅታል ፊርማ ሁለቱም ስምምነት ፈፃሚዎች የዲጅታል ሰነድ ለመጠቀም እና በዲጂታል መንገድ ለመፈረም ከተስማሙ በእጅ በአካል ከሚፈረሙት የወረቀት ሰነዶች እኩል ክብደት እና በህግ ተቀባይነት አለው።ነገር ግን ፈራሚው የታመነ የማንነት መለያ መታወቂያ ሊኖረው ይገባል።በኢትዮጵያ ህግ አዋጅ ቁጥር 1072/2018፣ የኤለክትሮኒክ ፊርማ ህግ መሰረት ህጋዊ ተቀባይነት ያገኘው ውለታም፤ የቪዲዮ ቃለመሃላ በማድረግ ፣ መታወቂያ በማቅረብ እንዲሁም በኢሜል እና ሲኤም ኤስ ማረጋገጫ በመስጠት ታማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎቱ እንደሚሰጥ ሃላፊው አመልክተዋል። ችግር ቢያጋጥም እንኳ መተግበሪያው አጋዥ የቪዲዮ ማብራሪያዎችን ያቀርባል።ከዚህ በተጨማሪ የእርዳታ የጥሪ ማዕከልም አለው።
መተግበሪያው ለንግድ ድርጅቶች እና ፊርማ የሚያስፈልገው ሰነድ ላላቸው ግለሰቦች ተስማሚ መፍትሄ ለመሆንም የንግድ ሰነዶችን ለተቀባዮቹ እንዲደርሱ እና በቅጽበት ፈርመው እንዲመልሱ በማድረግ ጊዜን ይቆጥባል። ፈጣን ውሳኔዎችንም ለማድረግ ያስችላል።ከዚህ በተጨማሪም አቶ ኬብሮን እንደሚሉት ለወረቀት የሚወጣ ወጭን ያስቀራል።የሀገሪቱን የንግድ እንቅስቃሴ በመጨመርም የኢኮኖሚ እድገትን ያፋጥናል።
አቶ ኬብሮን እንደሚሉት ውለታን ያበለፀገው ቢዲቸር የቴክኖሎጅ ኩባንያ የፈጠራ ባለቤትነት በተሰጣቸው የቴክኖሎጂዎች ውጤቶች ላይ የመሥራት የዓመታት ልምድ አለው። ከዚህ ቀደም ካከናወናቸው ሥራዎች መካከል ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፓስፖርት እና በተለምዶ ቢጫ ካርድ ተብሎ የሚጠራውን መታወቂያ ለማግኜት እንዲሁም ለውክልና አገልግሎት ዲጅታል መፍትሄ ሲሰጥ ቆይቷል።በዚህም ደህንነነቱ የተጠበቀ እና እምነት የሚጣልበት አገልግሎት የመስጠት ልምድ ማዳበራቸውን ገልፀዋል ።
ከዚህ አኳያ በተለያዩ ቄንቋዎች የተዘጋጄው እና ለአጠቃቀም ቀላል የሆነው ውለታ መተግበሪያ በኢትዮጵያ የንግድ እና የዕለት ተዕለት የህይወት እንቅስቃሴን የበለጠ ቀልጣፋ እና ውጤታማ ለማድረግ ቁልፍ ሚና ይጫወታል ብለዋል። መተግበሪያው በመላው ኢትዮጵያ ላሉ የንግድ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ምቹ እና የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ እንዲሁም በገበያ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት እንደሚፈጥር ተስፋ አላቸው።
ከአንድ ወር በፊት ይፋ በተደረገው በዚህ መተግበሪያ መጠቀም የጀመሩ ግለሰቦች እንዲሁም ጥያቄ የሚያቀርቡ ድርጅቶች መኖራቸውን የገለፁት ሃላፊው፤ በዚህም ጥሩ ምላሽ መገኘቱን አመልክተዋል።ለወደፊቱም ዲጅታል አገልግሎቱን በአፍሪቃ ደረጃ የማሳደግ እቅድ ይዘዋል።
በአጠቃላይ ዲጅታል ፊርማ ለአጠቃቀም ቀላል በመሆኑ የንግድ ስራን ያፋጥናል፣ ጊዜን እና ገንዘብን ይቆጥባል፣ የሰነድ ትክክለኛነትን እና የደንበኞችን አገልግሎትም ያሻሽላል።ያም ሆኖ ደህንነቱ እንደ አቅራቢው ይለያያል። አንዳንዶቹ የተገደበ የውሂብ ማከማቻ አማራጭ ያላቸው የግል ሶፍትዌር ይጠቀማሉ።ይህም የሰነዶችን ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። የዲጅታል ፊርማን የማረጋገጫ ህጋዊ መንገድ አለመኖሩም ሌላው ውስኑነት ነው። በመሆኑም በአጠቃቀም ጊዜ መጠባበቂያ የውሂብ ማከማቻን /ባክ አፕ/ ማዘጋጄት እና የመታወቂያን ትክክለኛነት ማረጋገጥን የመሳሰሉ ተገቢ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ተገቢ መሆኑን ባለሙያዎች ይመክራሉ።ከዚህ በተጨማሪም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት የበይነመረብ ችግር እና የዲጅታል እውቀት ማነስ ለስራው ተግዳሮቶች ናቸው።አቶ ኬብሮን ግን ከጠቀሜታው አንፃር ተግዳሮቶቹን ተጋፍጠው ለመስራት ተዘጋጅተዋል።
«ተግዳሮቱን ፈልገንነው የገባንበት ነው።«ኢምፓክቱ»ም ትልቅ ነው።የ«ሊትረሲ ኢሹ» አለ።ግን ማወቅ ያለብን የሀገራችን ከ70 በመቶ በላይ ወጣት የሚባል ነው።ወደፊት እንደዚህ አይነት አገልግሎት አይደለም መጠየቅ ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል።ምክንያቱም ይህ «ጀኔሬሽን ስፒድ» የሚፈልግ «ጀኔሬሽን» ነው።»ካሉ በኋላ «ስለዚህ ዓለም እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጅ እየተጠቀመ ሲሄድ እኛ ወረቀት እና ማህተም እና ፕሪንት አድርገን እየሰራን የንግድ ስራችን ፈጣን አይሆንም።ሁለተኛ ወረቀት ማስመጣት ትልቅ ወጭ ያስወጣል።ከዚህ ጋር ስናገናኘው ለዚህ ተብሎ የሚቆረጠውን ዛፍም «ዲጅታል ኮንትራት» ሊያስቀረው ይችላል። ያ ማለት በየቢሮው የሚባክነው የወረቀት ብዛት እና ፋይል አለመገኘት በዲጅታል ስፔስ ይተካ እና ሊቀል ይችላል ማለት ነው።» በማለት ተግዳሮት ቢኖርም ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል።
ፀሀይ ጫኔ
ታምራት ዲንሳ