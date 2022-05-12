 ሰሜን ኮርያ ለመጀመርያ ጊዜ በኮሮና ሰዉ መሞቱን ገለፀች | ዓለም | DW | 13.05.2022

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ዓለም

ሰሜን ኮርያ ለመጀመርያ ጊዜ በኮሮና ሰዉ መሞቱን ገለፀች

ሰሜን ኮርያ ለመጀመርያ ጊዜ በኮሮና ሰዉ መሞቱን ገለፀች። ይህ የሀገሪቱ መግለጫ የተሰማዉ ሰሜን ኮሪያ በዓለማችን የኮረና ወረርሽኝ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ የኮቪድ ወረርሽኝ መሰራጨቱን በይፋ ካሳወቀች ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑ ነዉ። ሀገሪቱ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በመላ ሰሜን ኮርያ ይዝዉዉር እገዳ ተጥሎአል።

Nordkorea COVID-19 | Kim Jong Un

ሰሜን ኮርያ ለመጀመርያ ጊዜ በኮሮና ሰዉ መሞቱን ገለፀች። ባለስልጣናት በሀገሪቱ በኮሮና ተሐዋሲ የተያዙ ሰዎች መኖራቸዉን ከተናገሩ በኋላ ስድስት ሰዎች «በትኩሳት» ህመም መሞታቸውን የመንግሥት መገናኛ ብዙኃን ዛሬ ዘግቦአል። ትናንት በሰሜን ኮርያ ከ180,000 በላይ ሰዎች በኮሮና ተሐዋሲ መያዛቸዉ እና ዛሬ ደግሞ የኮሮና ተሐዋሲ ምልክት የታየባቸዉ ሰዎች 18,000 በተገለለ ስፍራ ህክምና እየተከታተሉ መሆኑ ነዉ የተነገረዉ። የሰሜን ኮርያዉ መሪ ኪም ዮን ኡን ዛሬ በኮሮና ተሐዋሲ የተያዙ እና አስቸኳይ ህክምና እየተከታተሉ የሚገኙ ሰዎችን ስፍራዉ ድረስ ሄደዉ መጎብኘታቸዉም ተገልፆአል። የሰሜን ኮርያ መንግሥት መገናና አውታር ዛሬ እንደዘገበዉ አፋጣኝ የሕዝብ ጤና ቀውስ ሁኔታን ቀደም ብሎ ለመቀልበስ ፓርቲያችን ፊት ለፊት የሚጋፈጠው በጣም አስፈላጊ እና በዋና ተግባራት ነው ሲል ዘግቧል።  ይህ የሀገሪቱ መግለጫ የተሰማዉ ሰሜን ኮሪያ በዓለማችን የኮረና ወረርሽኝ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ የኮቪድ ወረርሽኝ መሰራጨቱን በይፋ ካሳወቀች ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑ ነዉ። ሀገሪቱ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በመላ ሰሜን ኮርያ ይዝዉዉር እገዳ ተጥሎአል።   

 

አዜብ ታደሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** Palästinenser nehmen am Staatsbegräbnis für die Al-Dschasira-Reporterin Shireen Abu Akleh in der Präsidentenresidenz teil. Mehrere Tausend Menschen haben sich am Donnerstag in Ramallah zu einer offiziellen Trauerfeier für eine im Westjordanland erschossene Reporterin des TV-Senders Al-Dschasira versammelt. +++ dpa-Bildfunk +++

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German Foreign Minister Annalena Baerbock, center, and a Ukrainian War Prosecutor talk as they stand near a mass grave in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, May 10, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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Egyptian soldiers stand guard during an organised tour for diplomats to mark the 150th anniversary of the inauguration of the Suez Canal, in the northeastern city of Ismailia on November 17, 2019. - One hundred and fifty years after the Suez Canal opened, the international waterway is hugely significant to the economy of modern-day Egypt, which nationalised it in 1956. The canal, dug in the 19th century using rudimentary tools and which links the Mediterranean to the Red Sea, was opened to navigation in 1869 and was expanded in 2015 to accommodate larger ships. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

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