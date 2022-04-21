ሰሜን አየር ላንድ የተደረገው ምርጫ ውጤቱና አንደምታው

በብርታኒያ ሰሜን አየር ላንድ የተደረገው ምርጫና ውጤቱ በብርታኒያና፣ አየርላንድ ብሎም በአውሮፓ ኅብረት ፖለቲካ ላይ የሚኖረው አንድምታ የደብሊን ለንደንና ብራስልስ ከተሞች ዋና መነገገሪያ አጀንዳ ሁኗል። በምርጫው የስሜን አየርላንድ ብሄረተኛ ፓርቲ ሺንፌን በክልሉ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ አብላጫ ድምጽ በማግኘት አሸናፊ መሆኑ ታውቁል።
ባለፈው ሳምንት በብርታኒያ ሰሜን አየር ላንድ የተደረገው ምርጫና ውጤቱ በብርታኒያና፣ አየርላንድ ብሎም በአውሮፓ ኅብረት ፖለቲካ ላይ የሚኖረው አንድምታ የደብሊን; ለንደንና ብራስልስ ከተሞች ዋና መነገገሪያ አጀንዳ ሁኗል። በምርጫው የስሜን አየርላንድ ብሄረተኛ ፓርቲ ሺንፌን በክልሉ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ አብላጫ ድምጽ በማግኘት አሸናፊ መሆኑ ታውቁል። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበርና ተጠባቂ አንደኛ ም/ ሚኒስተር ሚሸል ኦኔይል በድል ብስራት ንግግራቸው ዉጤቱን፤ ታሪካዊና ያዲስ ስራት ጅምሮ ማሳያ ነው ሲሉ ነው የገለጹት፤ “የዛሬው ውጤት የአንድ ትልቅ ለውጥ ማሳያ ነው። ለፖለቲካችንና ህዝባችን ትልቅ ክስተት ነው። በህብረተሰባችን መካከል በማህበራዊ ፍትህና በእኩልነት ላይ የተመስረተ አዲስ አይነት ግንኑነት ለመመስረት እድል የሚከፍት ነው” በማለት የምርጫው ውጤት ታሪካዊ ክስተት መሆኑን ገልጸዋል።
የሰሜን አየርላንድ ባብዛኛው ወደ ዋናዋ አየርላንድ መቀላቀል የሚፈልጉ ካቶሊሎችና ከብርታኒያ ጋር መቀጠል የሚፈልጉ ፕሮቴስታንት አይሪሾች መኖሪያ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን፤ ሁለቱን ማህብረሰቦች እንወክላለን የሚሉ የአየርላንድ ብህረተኛ ፓርቲ ሺንፈንና፤ የአፍቃሪ ብርታኒያ ዩኒየኒስት ወይም የአንድነት ፓርቲዎች፤ እሳካሁን ድረስ እየተፎካከሩ ካሉ ፓርቲዎች ዋናዎቹ ናቸው።። ካንድ መቶ አመት በፊት አየርላንድ በብርታኒያ አገዛዝ ስር በነበረችበት ወቅት፤ በደቡባዊና ሰሜናዊ ክፍል ተክፋፍላ ትተዳደር እንንደነበርና እ እ እ በ1921 አም አየርላንድ ነጻነቷን ስታገኝ፤ የስሜናዊው ክፍል ግን አፍቃሪ የዘውዱ ስራት የሚበዙበት ስለነበር፤ የብርታኒያ አንድ አካል ሆኖ እስካሁን እንደቀጠለ ነው የሚነገረው።። የብሄረተኖቹ ፓርቲዎችና ብዙዎቹ ካቶሊኮች የሆኑት አይሪሾች ግን ሰሜናዊው ክፍል ከዋናዋ አየርላንድ ጋር እንዲቀላቀል እስካሁንም ጭምር እንደሚፈልጉና እንደሚታገሉም ነው የሚታወቀው። የአየርላንድ ሪፐብሊከ ሰራዊት የሚባለው ቡድን ትግሉን በአመጽ ጭምር ያካህድ የነበር ሲሆን፤ በተለይም ከ1960ዎቹ እስከ 90ዎቹ የነበሩት አመታት ደም አፋሳሺ የአመጽ እንቅስቅሴዎች የተስተዋሉባቸው እንደነበሩ ይታወሳል።
ሺንፈን ግን ከ90ዎቹ አመታት ወዲህ እራሱን ከአማጺው ብህረተኛ ቡድን በመለየት ትግሉን በሰላማዊ መንገድ ሲያካሂድ እንደቆየ ነው የሚታውቀው ። እ እ እ በ1998 አም ግን ሁሉም ወገኖች በደረሱበትና “ጉድ ፋርይደይ” እየተባለ በሚታወቀው የሰላም ስምምነት፤ ከአንድነት ሀይሎች ከሚባሉት ፕሮቴስትንቶችና ከብሂረተኞች ፓርቲ ሺንፌን የሚወከሉ ሁለት ተቀዳሚ ም/ሚኒስትሮች የሚመሩት የክልሉ መንግስት መዋቅር ተዝርግቶ ሲሰራበት ቆይቷል። ሆኖም እስካሁን ማለት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ እስከተደረገው ምርጫ ድረስ፤ አሸናፊውና ትልቁ ፓርቲ የአንድነቱ የፕሮቴስታንቶች ፓርቲ የነበር ሲሆን፤ የተቀዳሚ ሚኒስትርነት ስልጣኑም በዚህ ፓርቲ ተወካይ ነበር ተይዞ የቆየው። በዚህኛው ምርጫ ግን ሺንፌን ከ90ዎቹ የምክርቤት መቀመጫዎች በ27ቱ አሸናፊ በመሆን ትልቁ ፓርቲ መሆኑን ያረጋገጠ ሲሆን፤ ይህም በመንግስቱ መዋቅርና በስሜን አየርላንድ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ተጽኖ ሊያመጣ ይችላል እየተባለ ነው። የጉድ ፋራይደይ የሰላም ስምምነትም የስሜን አየርላንድ ወደ ደቡባዊው አየርላንድ እንዲዋሀድ የሚፈልግ አብላጫ ህዝብ አለ ተብሎ ሲታሰብ፤ ማንኛውም ቡድን ህዝበ ውሳኔ ሊጠይቅ እንደሚችል የሚፈቅድ በመሆኑ፤ የሺንፌን ማሸነፍ ስሜን የርልንድን ወደዚህ አይነት ህዝበ ውሳኔ ያመራት ይሆን? የሚል ጥያቄን አስነስቷል።
የአሸናፊው ሺንፌን ፓርቲ መሪዎች ግን አሁን ቀዳሚ ተግባራቸው ወደ አየርላንድ የመቀላቀሉ ጥያቀ እንዳልሆነ እየገለጹ ነው። ሁሉም ወገኖች በጋራ የክልሉን መንግስት መስርተው በቅድሚያ የህብረተባቸውን ችግሮች ለማቃለል እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። የፓርቲው ምክትል መሪና ተጠባቂ አንደኛ ምክትል ሚኒስተር ወይዘሮ ሚሼል፤ የሀይማኖት የፖቲካና ማህብራዊ ልዩነቶችን ወደጎን በመተው ፈጥኖ ወደ ስር ለመግባት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀውል።
የዩኒይኒስቱ ፓርቲ 24 የምክር ቤት መቀመጫ በማግኘት ሁለተኛ የሆነ ሲሆን፤ የፓርቲው ተወካይ ግን ደሴቲቱን ከብርታኒያ የገነጠለ ነው ያሉት የብሬክዚት በተለይም የአይሪሽ ፕሮቶኮል የሚባለው ሳይነሳ በመንግንስት ውስጥ እንደማይገቡ አስታውቀዋል፤ ጠቅላይ ሚንስተር ጆንሰንን ይህን እንዲያደርጉ መጠየቃቸውም ታውቁል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን ግን ይህ ውል እንደገና እዲታይ ቢፈልጉም ፤ በህብረቱ በኩል ተቀባይነት ማግኘታቸው በጅጉ አጠራጣሪ ነው። በተናጠል የሚውሱዱት እርምጃ ደግሞ አገራቸውን ከህብረቱ ጋር ወደ ንግድ ጦርነት የሚያስገባ በመሆኑ፤ ብርታኒያ ባሁኑ ወቅት ይህን ለማድረግ እንደማትችል ነው የሚገመተው። የጉድ ፍራይደይ ስምምነት አመቻች የነበረችው ወድጅ አሜርካ መሪዎችም የብሪክዚት ውል ፕሮቶኮል እንዲከበር ነው እያሳሰቡ ያሉት። የስሜን አየርላንድ አንድነት ሀይሎች በበኩላቸው ያቀረቡት የብሬክዚት ውል ይሻሻል ጥያቄ ካልተመለሰ ከመራጮቻቸው ጋር ይበልጥ እንደሚራራቁ ያውቃሉ። በሌላ በኩል በነሱ ምክኒያት የመንግስት ምስረታው መዘግየቱም ዋጋ ሊያስከፍል ይችላላል እይተባለ ነው። በመሆኑም በስሜን አየርላንድ ያለው ውስብስብ የፖለቲክ ሁኒታና የባለድርሻ አካላቱ ብዛት፤ ከምርጫ ማግስት መንግስት መመስረት እንደማያስችልና በሺንፈን የሚመራው የአዲስ መንግስት ምስረት ሂደትም ቢይንስ ለወራት ሊዘገይ እንደሚችል ነው የሚገመተው።
ይህ ታሪክ ለዋጭ የምርጫ ውጤት እንዴት ሊገኝ እንደቻለ ግን ተንታኞችን እያወያየ ነው። አንዱና ዋናው ነገር ብርታኒያ ከአውሮፓ ህብረት የወጣችበት ውል ስሜን አየርላንድን ከብርታኒያ የገነጠለ ወይም በብርታኒያና በደሲቲቱ መካከል ደንበር ያበጀ መሆኑ ሲሆን፤ ይህም የአንድነት ሀይሎችን ያስቆጣ እንደሆነ ነው የሚታመነው።። ፕሬዝዳንት ጆንሰን የተስማሙበትና የተቀበሉት የብሬክዚት መውጫ ውል ያየርላንድ ፕሮትኮል፤ ሰሜን አየርላንድን ለይቶ በአውሮፓ የንግድ ቀጣና ስር የሚያቆይ፤ ከብርታኒያ ወደ ደሴቲቱ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ቁጥጥር አንዲደረግ የሚያዝና ደሴቲቱን ከህብረቱ አባል ከሆነችው አየርላንድ ጋር ይበልጥ የሚያቀራርብ ነው በማለት የአንድነት ሀይሎቹ አጥብቀው ይቃወሙታል።
ሌላው ምክኒያት ደግሞ መራጩ ህዝብ በአንድነት ሀይሎቹ ቀኖና በመስላቸቱና ከሁለቱም ወገኖች ያልወገኑ ወይንም ደግሞ በፕሮቴስታንት ወይም ካቶሊክ ቡድኖች መመደብ የማይፈልጉ ወጣቶች የሚበዙበት የህብረተሰብ ክፍሎች ጥምረት ሶስተኛ ወገን ሆኖ ሊወጣ መቻሉ ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል ።፡ እነዚህ ወገኖች ለመጀመሪያ ጊዜ 17 መቀመጫ በማገኘት ሶስተኛ ትልቅ ፓርቲ የሆኑ ሲሆን፤ ባብዛኛውም የአንድነት ሀይሎችን ድምጽ እንደተሻሙ ነው የሚነገረው። ከሁሉም በላይ ግን ሺንፌን በምርጫ ቅስቀሳውና በፕሮግራሙ ትኩረት ያደረገው በተለመደው የማንነት ፖለቲካው ሳይሆን፤ በህዝቡ የንሮና ማህበራዊ ችግሮች ላይ ስለነበርና በቅድሚያም በነዚህ ችግሮች ላይ ትኩረት ሰቶ እንደሚሰራ ማስታወቁ ከነባር ደጋፊዎቹ አልፎ የሌሎችንም ድምጽ አስገኝቶለታል ነው የሚባለው።
ይህ ምርጫና ውጤቱ ለብርታኒያ ሌላም ችግር ሊያስከትል እንደሚችል ነው የሚነገረው። በብርታኒያ ከውሮፓ ህብረት መውጣት ደስተኖች ያልነበሩት የስኮትላንድ ብሄረተኖችም የጊዘ ጉዳይ ካልሆነ በስትቀር ክብርታኒያ ለመገንጠል ዳግም ህዝበ ውሳኔ ሊጠይቁ ይችላሉ እየተባለ ነው።፡ ባለፈው በስኮትላንድ ተደርጎ የነበረው ህዝበ ውሳኔ ውድቅ የሆነው፤ የአውሮፓ ህብረት ከአባል አገሩ ተገንጥሎ የሚወጣን እንደማይቀበል የሚታወቅ በመሆኑ እንደነበር የሚገመት ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት ግን ብርታኒያ የህብረቱ አባል አለመሆኗና በስሜን አየርላንድ የተፈጠረው አዲስ የፖለቲካ ድባብ ስኮትላንዶችን ዳግም ህዝበ ውሳኔ እንዲጠሩ ሊያበረታታ ይችላል እየተባለ ነው።
የሺንፈን መሪዎች ግን አሸናፊ ሲሆኑ ይዘውት የቆዩትን ወደ አየርላንድ እንዋሀድ ቢያንስ ለግዜው ችላ እንዳሉት ነው የሚታየው። ይህ ግን ጥያቄውን እንደትውት እንደማያስቆጠርና፤ ይልቁንም መሪዎቹ ከአምስት አመት በኋላ የህዝበ ውሳኔ ጥያቄያቸውን እንደሚያነሱ መናገርቸው ተስምቷል። ጋዜጠኛ አሌክስ ኢሮር እንደሚለውም ከእንግዲህ የሰሜን አይርላንድ ከብርታኒያ እየራቀች ነው። “መጭው ግዜ የብርታኒያ መሪዎችን የሚያሳስብ ነው። ምክኒያቱም የስሜን አየርላንድ የግዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከብርታኒያ እየራቀች ነው” በማለት ይህ ግን መቼ እንደሚሆን እንደማይታወቅና ባጭር ግዜ ይሆናል ብሎ ማሰብም አስቸጋሪ እንድሚሆን ነው የሚናገረው።
የብርታኒያ ባለስልጣኖች ግን ሺንፌን ትልቁ ፓርቲ ሁኖ ይውጣ እንጂ፤ ብሂረተኖቹ የብዙሀኑን ድምጽ ባላማግኘታቸው ወደ ህዝበ ውሳኔ የሚሂዱበት ህጋዊ አግባብ የለም በማለት ስጋቱን እያቃለሉት ነው። ይሁን እንጂ ከስድስት አመት በፊት ብርታኒያ ከህብረቱ እንድትወጣ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጀኖስነንና ደጋፊዎቻቸው ጥረት ሲያደርጉ፤ ሌሎች ደግሞ የብርታኒያ ከህብረቱ መውጣት ሊያስክትል ከሚችለው የኢኮኖሚ ችግር ባለፈ፤ የአገሪቱንም አንድነት የሚፈታተኑ ክስተቶች እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል በማለት ተከራክረው ነበር፤ ያኔ ስሚ አላገኙም ነበር እንጂ።
ገበያው ንጉሤ
ማንተጋፍቶት ስለሺ