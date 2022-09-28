ሰላም የራቃት፤ ነዋሪዎቿ የሚሸሿት አገምሳ ወቅታዊ ሁኔታ  

በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የምትገኘው አገምሳ ሰላም ከራቃት ሶስት ዓመታት ገደማ ሊሆናት ነው። በከተማዋ የኤሌክትሪክ እና የመጓጓዣ አገልግሎት የለም። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የጤና ባለሙያ እንደሚሉት በቂ የጤና አገልግሎት ባለመኖሩ እናቶች እና ሕጻናት ለሞት እየተዳረጉ ነው። በግጭት ሳቢያ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ሰብዓዊ ዕርዳታ እያገኙ አይደለም።
በሆሮጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ አገምሳ ከተማ በጤና ባለሙያነት ተሰማርተው የሚገኙ፤ ነገር ግን ለደህንነታቸው በመስጋታቸው ስማቸውን ከመስጠት የተቆጠቡት አስተያየት ሰጪ አሁንም ግጭት መፈናቀሉ ያላባራበት ባሉት አገምሳ ዙሪያ በሚገኙ የገጠር ቀበሌያት ህብረተሰቡ የሰቀቀን ህይወት ለመግፋት እንደሚገደድ ያወሳሉ፡፡
ዙሪያ ገቡ ሰላም የለም የሚሉት እኚው አስተያየት ሰጪ ከተማዋ እንኳ ከምትችለው በላይ የፈለሱባት፤ ተፈናቃዮች የእለት ጉርስ ማግኘት ብርቱ ፈተና ሆኖበታል ይላሉ፡፡ “የሰዎች መፈናቀል እንደቀጠለ መሆኑ የማህበረሰቡን ችግር አክብዶታል፡፡ በዚህ አገምሳ ዙሪያ በሚገኙ ቀበሌያት እንኳ በየጊዜው አዳዲስ ሞትና መፈናቀል እየሰማን ነው” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
“አርሶአደሩ አስከፊ ችግር ነው እየገፋ ያለው” የሚሉት በአስተያየታቸው “ለተፈናቃዩ ህብረተሰብ የደረሰ የእለት ጉርስ ድጋፍ እንኳ የለም፡፡ የአከባቢው አስተዳደርም በቂ ትኩረት ለችግሩ ሰጥቶታል የሚል እምነት የለንም፡፡ ህብረተሰቡ የሚያገኛትን እህል እንኳ በባህላዊ ወፍጮ ነው ፈጭቶ የሚበላት” በማለት የችግሩን ስፋት ዘርዝረው ለማስረዳት ሞክረዋል፡፡
የፀጥታ ስጋቱ ደግሞ ሌላው አለመረጋገት የሚፈጥር ጉዳይ መሆኑን የሚገልጹት እኚው አስተያየት ሰጪ፤ “በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸውን አካላት ስንጠይቅም ጠብቁ እርዳታ ይደረግላችኋል ከማለት ውጭ በተግባር ምንም አላየንም፡፡ እነ እንደ ጤና ባለሙያነቴ እርጉዝ እናቶች በህክምና ቁሳቁስ እጦት ሲሞቱ መርዳት ባለመቻለ በማዘን እየተመለከትኩ ነው፡፡ በዚህ በኪረሙም ሆነ ወደ ሻምቡ መሄጃ መንገዶች የሉም፡፡ ህጻናትም በኦክሲጂን እጦት እንኳ እየሞቱ ነው” ብለዋል፡፡
እንደ አስተያየት ሰጪው እርዳታ እና መሰረታዊ መገልገያዎችን ፈልጎ ያጣው ማህበረሰቡ እስከ 100 ኪ.ሜ. ርቀት ያለውን መንገድ በእግር በማቋረጥ ወደ ዞን ከተማ ሻምቡ ይተማሉ ብለዋል፡፡ “ከዚህ ሲነሱ አራት አምስት ልጆች የሚታዘሉትን እያዘሉ ሌላውንም እየጎተቱ ነው የማይታሰብ ርቀት ያለውን መንገድ በእግር የሚሄዱት፡፡ ሰሞኑን ምግር በተባለች በአከባቢያችን በምትገኝ የገጠር ቀበሌ በደረሰ አዲስ ጥቃትም ብዙዎች ተደናግጠው ወደ ሻምቡ ተሰደዋል፡፡ ሰው ህጻን ሽማግሌውን ጎትተው እየወጡ በመንገድ እየሞቱ ነው፡፡ ኢላሙ፣ ጃቦዶበን፣ ጦምቤ ደንጋብ እና ሃሮ ጉዲና በሚባሉ አከባቢዎች ደግሞ ይሄው መፈናቀሉ ከተጀመረ ሶስት ዓመታትን እየደፈን ነው፡፡ መንግስት ወይ መልሶ አላሰፈራቸው ያለዚያ በቂ ድጋፍ አላገኙ ህዝቡ አስከፊ ህይወት እየመራ ነው ያለው” ሲሉም ምሬታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከዚሁ ዞን ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ተፈናቅለው ሻምቡ ከተማ የደረሱ ተፈናቃይ በፊናቸው እንዳሉት፡ “ህብረተሰቡ ከምንም በላይ ሰላም ነው የሚፈልገው፡፡ ሰላም ብወርድ ወደ ቀዬው መመለስ የማይፈልግ የለም፡፡ አሁን ያንን የናፈቅነውን ሰላም ነው ያጣነው፡፡ በርግጥ በዚህ ሻምቡ ላለን ከረጂ አካላት የተወሰኑ የማብሰያ እቃዎች፣ የሌሊት ልብስ እና የተወሰኑ መቀየሪያ ልብሶች ተሰጥቶናል፡፡ ምግብም ቢሆን በቂ እንኳ ባይባል እንደተፈናቃይ ደህና አቅርቦት አለ” ብለዋል።
ዶይቼ ቬለ ስለተፈናቃዮቹ እና ቀጣይ መፍትሄው ላይ ከአከባቢው ባለስልጣናት እና ከኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር (ቡሳ-ጎኖፋ) አመራሮች ምላሽና ማብራሪያ ለማግኘት በስልክ እና የጽሁፍ መልእክት በመላክ ያደረገው ጥረት አልተሳካም፡፡
ከዚህ ቀደም የሆሮ ጉዱሩ እና ምስራቅ ወለጋ የግጭት ተፈናቃዮችን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡን የኦሮሚያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን (ቡሳ ጎኖፋ ኃላፊ) ሙስጠፋ ከድር እንደተናገሩት ግን በግጭት ሳቢያ ለተፈናቀሉ እና ከስራቸው ለተስተጓጎሉ 61 ሺህ ለሚገመቱ ነዋሪዎች በ20 ተሽከርካሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ የምግብና ምግብ ነክ የእርዳታ ቁሳቁሶች መላኩን አመልክተው ነበር፡፡ ተፈናቃዮች ግን በግጭቱ የተፈናቀሉትን እና በግጭቱ ሳቢያ ድጋፍ የሚሹትን ነዋሪዎች ቁጥር በመቶ ሺዎች ይገምታሉ፡፡
በኦሮሚያ ክልል በተለይም ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የተለያዩ የታጠቁ አካላት በሚከሰሱበት ማህበረሰብን ላፈናቀለው ግጭት የመጨረሻ የተባለውን እልባት ለመስጠት መንግስት ወታደራዊ ኦፐሬሽን እያካሄደ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ ከፍያለው ተፈራ ሰሞኑን ለዶይቼ ቬለ ተናግረው ነበር፡፡
ስዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ