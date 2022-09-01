ሰላም እና ሃይማኖት ላይ ያተኮረው የውይይት መድረክ

በኢትዮጵያ ሃይማኖቶች በየተቋሞቻቸው እየሰጡ ያለው አስተምህሮ ፣ ሰብዓዊ ድጋፍ እና የማረጋጋት ሥራ የሰዎችን ሰብዕና በማነፅ እና የሰላም ዕሴትን በማጠናከር ጉልህ ሚና እያበረከተ ቢሆንም በተቃራኒው አሉታዊ ጎን ያላቸው ክስተቶች መኖራቸውን የሰላም ሚንስቴር አስታወቀ።
በኢትዮጵያ ሃይማኖቶች በየተቋሞቻቸው እየሰጡ ያለው አስተምህሮ ፣ ሰብዓዊ ድጋፍ እና የማረጋጋት ሥራ የሰዎችን ሰብዕና በማነፅ እና የሰላም ዕሴትን በማጠናከር ጉልህ ሚና እያበረከተ ቢሆንም በተቃራኒው አሉታዊ ጎን ያላቸው ክስተቶች መኖራቸውን የሰላም ሚንስቴር አስታወቀ። አሁን አሁን እየበረደ ያለ የሚመስል ነገር ግን ጊዜ እየጠበቁ በተደጋጋሚ የሚፈንዱ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ችግሮች መኖራቸው ተገልፆል። ሚንስቴሩ ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ፣ ከተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት በተጨማሪም የተለያዩ ጥናቶች ማድረጉን እና በዚህም በሦስት መልኩ የሚገልፁ ዋነኛ ችግሮችን መለየቱን ተናግሯል።
በሰላም ሚንስቴር የሀገር ግንባታ መሪ ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ አስማ ረዲ ድሬደዋ በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ ተለይተዋል ካሏቸው ችግሮች ውስጥ «በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያለ የመልካም አስተዳደር እና እርስ በእርስ ያለመናበብ ችግሮች እንዲሁም ልዩነት የሚፈጥሩ እና አንዱን ሃይማኖት ከአንዱ የማበላለጥ ሥራ የሚሰሩ አካላት መኖር« ያሉትን አንስተዋል።
መንግሥት እና የሃይማኖት ተቋማት መካከል ባሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ እጅግ በጣም በርካታ ክፍተቶች መኖራቸውም ከተለዩት ችግሮች ተጠቃሽ መሆኑን ኃላፊዋ ጠቁመዋል።
የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም ጉባዔ ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊ ሀጂ መስዑድ አደም በበኩላቸው ጉባዔው ሲሰራቸው በነበሩ ሥራዎች የመጡ ለውጦች እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ችግሮችን ለመፍታት ወደ ውስጥ መመልከት ይገባል ብለዋል።
«ችግሮችን ለመፍታት ተደጋጋሚ ውይይት ማድረግ ጠቃሚ ነው» በሚል ዓላማ በድሬደዋ በተካሄደው ውይይት ላይ ድሬደዋን ጨምሮ ከሀረሪ እና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም ከምሥራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ የሃይማኖት አባቶች እና ሽማግሌዎች ተሳታፊ ሆነዋል።
መሳይ ተክሉ
ሸዋዬ ለገሠ