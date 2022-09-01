 ሰላም እና ሃይማኖት ላይ ያተኮረው የውይይት መድረክ | ኢትዮጵያ | DW | 22.09.2022

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ኢትዮጵያ

ሰላም እና ሃይማኖት ላይ ያተኮረው የውይይት መድረክ

በኢትዮጵያ ሃይማኖቶች በየተቋሞቻቸው እየሰጡ ያለው አስተምህሮ ፣ ሰብዓዊ ድጋፍ እና የማረጋጋት ሥራ የሰዎችን ሰብዕና በማነፅ እና የሰላም ዕሴትን በማጠናከር ጉልህ ሚና እያበረከተ ቢሆንም በተቃራኒው አሉታዊ ጎን ያላቸው ክስተቶች መኖራቸውን የሰላም ሚንስቴር አስታወቀ።

የውይይት መድረክ በድሬደዋ

በኢትዮጵያ ሃይማኖቶች በየተቋሞቻቸው እየሰጡ ያለው አስተምህሮ ፣ ሰብዓዊ ድጋፍ እና የማረጋጋት ሥራ የሰዎችን ሰብዕና በማነፅ እና የሰላም ዕሴትን በማጠናከር ጉልህ ሚና እያበረከተ ቢሆንም በተቃራኒው አሉታዊ ጎን ያላቸው ክስተቶች መኖራቸውን የሰላም ሚንስቴር አስታወቀ። አሁን አሁን እየበረደ ያለ የሚመስል ነገር ግን ጊዜ እየጠበቁ በተደጋጋሚ የሚፈንዱ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ችግሮች መኖራቸው ተገልፆል። ሚንስቴሩ ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ፣ ከተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት በተጨማሪም የተለያዩ ጥናቶች ማድረጉን እና በዚህም በሦስት መልኩ የሚገልፁ ዋነኛ ችግሮችን መለየቱን ተናግሯል።

Äthiopien Diskussionsforum über Religion und Frieden in Dire Dawa

በሰላም ሚንስቴር የሀገር ግንባታ መሪ ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሮ አስማ ረዲ ድሬደዋ በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ  ተለይተዋል ካሏቸው ችግሮች ውስጥ «በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያለ የመልካም አስተዳደር እና እርስ በእርስ ያለመናበብ ችግሮች እንዲሁም ልዩነት የሚፈጥሩ እና አንዱን ሃይማኖት ከአንዱ የማበላለጥ ሥራ የሚሰሩ አካላት መኖር« ያሉትን አንስተዋል። 

Äthiopien Diskussionsforum über Religion und Frieden in Dire Dawa


መንግሥት እና የሃይማኖት ተቋማት መካከል ባሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ እጅግ በጣም በርካታ ክፍተቶች መኖራቸውም ከተለዩት ችግሮች ተጠቃሽ መሆኑን ኃላፊዋ ጠቁመዋል። 
የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም ጉባዔ ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊ ሀጂ መስዑድ አደም በበኩላቸው ጉባዔው ሲሰራቸው በነበሩ ሥራዎች የመጡ ለውጦች እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ችግሮችን ለመፍታት ወደ ውስጥ መመልከት ይገባል ብለዋል። 
«ችግሮችን ለመፍታት ተደጋጋሚ ውይይት ማድረግ ጠቃሚ ነው» በሚል ዓላማ በድሬደዋ በተካሄደው ውይይት ላይ ድሬደዋን ጨምሮ ከሀረሪ እና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም ከምሥራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ  የሃይማኖት አባቶች እና ሽማግሌዎች ተሳታፊ ሆነዋል።
መሳይ ተክሉ

ሸዋዬ ለገሠ

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የውይይት መድረክ በድሬደዋ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሰላም ጥሪ

የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሰላም ጥሪ 01.09.2022

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በትግራይ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ባለፈው ሳምንት ያስተላለፉት የሰላም ጥሪ እንዳስደሰተው ገልጿል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዛሬ ባስተላለፈው የሰላም ጥሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱት ችግሮች ቀድሞውኑ በሰላምና በውይይት እንዲፈቱ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ሳይሳካ መቅረቱን ጠቅሷል።

ሃይማኖት ተቋማት የሰላም ጥሪ፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የዜጎች ጭፍጨፋ፤ በአማራ ከተሞች የሰዓት እላፊ

ሃይማኖት ተቋማት የሰላም ጥሪ፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የዜጎች ጭፍጨፋ፤ በአማራ ከተሞች የሰዓት እላፊ 02.09.2022

በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ፤ በትግራይ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ያስተላለፉት የሰላም ጥሪ፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች፤የተመድን ጨምሮ የተለያዩ ሃገራት መንግሥታት፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ዳግም የጀመሩትን ጦርነት እንዲያቆሙ እየወተወቱ ነዉ።

Muslims in Dire Dawa celebrate Eid al-Fitr 2022 Dire Dawa, Ethiopia 02. 05. 2022 Author – Messay Teklu (DW Correspondent)

የዒድ አከባበር በድሬ ደዋ ከተማ 02.05.2022

ከቀናት በፊት ሁከት ተፈጥሮባት በነበረችው ድሬደዋ 1443ኛው የኢድ አል- ፊጥር በዓል በርካታ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተከብሯል።