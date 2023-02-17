ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን መሻት ብቻ ሳይሆን የሰላም አምባሳደር ሆነው የሚሰሩ ወጣቶች የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት እንግዶቻችን ናቸው። ከጥቂት ዓመታት በፊት በበርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዘንድ የተጫረው የሰላም እና የለውጥ ተስፋ ጊዜ የተዋወቁት እና ሰላም ላይ የሚሠሩት እነዚህ ወጣቶች አሁንም የበለጠ መሠራት እንዳለበት ያሳስባሉ።
የባንክ ሠራተኛ የሆነው ከድር አሰፋ በትርፍ ጊዜው የሰኔ 16 የሰላም እና የለውጥ ተምሳሌት ሲቪክ ማህበር ዋና ጸሐፊ ነው። በመላው ኢትዮጵያ 1500 ገደማ አባላት አሉን የሚለው ከድር ማህበሩ ሕጋዊነት እንዳለውም ይናገራል። የማህበሩ መጠሪያ ሰኔ 16 የተባለበትን አጋጣሚ እና ከመመሥረቱ በፊት ያለውን ድባብ ሲገልፅ « ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላመጡት ለውጦች በመስቀል አደባባይ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ነው የተካፈልነው። እዛም ላይ በተፈጠረው የቦምብ ጥቃት አደጋ አድርሰዋል ተብለው የተጠረጠሩን ግለሰብ ወደ ቤተ መንግሥት ወስደው ካስረከቡ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አንዱ ነኝ።» ይላል። ይህንን ዝግጅት መነሻ በማድረግ የዛን ዕለት ማለትም ሰኔ 16ትን ኃላ ላይ የመሠረቱት የማህበራቸው መጠሪያ ስም ላይ እንዳካተቱት ከድር ይናገራል።
ሌላው በመደበኛ ሥራው ነጋዴ የሆነው መስፍን ለገሠ ዛሬ የዚህ ማህበር ፕሬዚዳንት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የቦምብ ጥቃት ባነጣጠረበት ወቅት ሰዎች እንዳይረበሹ እና ሕይወት እንዳይጠፋ ከተባበሩት ወጣቶች መካከል እንደሆነ ገልፆልናል። « በሐይማኖት፣ በዘር፣ በአካባቢ፣ በመልክ ማናችንም ከዚህ ቀደም አንገናኝም፤ እዛች ቦታ ላይ ሰው እንዳይጎዳ ዕርስ በእርስ ተናበን ነው። » ሲል ማህበሩን የመሠረቱት ከዚህ ቀደም ትውውቅ እንዳልነበራቸው የገለፀው።
አቶ አሰግድ ገብረ መድህን የዚህ ማህበር ሀሳብ ጠንሳሽ ናቸው። ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓም መስቀል አደባባይ በተገኙበት ወቅት ነው ቀደም ሲል ከሰማችኋቸው ወጣቶች ጋር የተዋወቁት። በወቅቱ «ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ቲም ለማ የሚባለው የፖለቲካ አመራር ባመጡት ለውጦች እና በሰነቁት የተስፋ ቃል ተደስቼ ነበር ድጋፌን ለመግለፅ አደባባይ የወጣሁት » የሚሉት የመድህን ባለሙያ - አቶ አሰግድ ከወጣቶቹ ጋር እንዴት ተጠርጣሪውን ሰው ይዘው ወደ ቤተ መንግሥት እንዳመሩ ያስታውሳሉ። « ጠቅላይ ሚኒስትሩን አግኝተን እና የተፈጠረውን አስረድተን ስንመለስ ኑ አንበተንም» በመባባል ከዚህ በኋላ ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢፈጠር ግጭትን ለማብረድ ለመስራት የሰላም እና የለውጥ አምባሳደሮች ሆነን እንሰራለን በሚል መስማማታቸውን አቶ አሰግድ ይናገራሉ።
ጠቅላይ ሚኒሥትር ዐብይ አህመድ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቅቡልነት ባገኙበት ወቅት የተመሠረተው ይኽ ማህበር መጠሪያ ሰኔ 16 መባሉ በአንዳንዶች ዘንድ ዛሬ መንግሥት ማህበሩን የመሠረተው እንደሆነ አይነት ግርታን እንደሚፈጥር የሰኔ 16 የሰላም እና የለውጥ ተምሳሌት ሲቪክ ማህበር ዋና ጸሐፊ ከድር ገልፆልናል። « የኛ ማህበር ከፖለቲካ ፣ከሐይማኖት፣ ከዘር ነፃ ነው። አሁን እየተቸገርን ያለነው በምንሄድባቸው አካባቢዎች ላይ ሰኔ 16 ሲባል ያቺን ዝግጅት ብዙ ሰዎች ስለሚያውቋት የሚመስላቸው ከመንግሥት ድጋፍ እንደሚደረግልን ነው። እኛ ግን በራሳችን አቅም ነው የምንቀሳቀሰው።
የማህበሩ አባላት ከድር እና መስፍን ማህበሩ ከተመሠረተ ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ሰላምን የሚያበረታቱ ጉዳዮች ላይ ተሳትፈው እንደነበር ይናገራሉ። ከዚህም አንዱ ከድር እንደሚያብራራው የሰሜኑን ጦርነት ይመለከታል። « እኔ በግልም በማህበርም የሰሜኑ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት ወደ ትግራይ ክልል በመሄድ ጦርነት እንዳይካሄድ በንግግር ችግሮች እንዲፈቱ ከሚላኩ ሽማግሌዎች እና ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ወጣቶች መካከል አንዱ ነበርኩ» ይላል።
ሌላው ማህበራቸው ጉልህ ሚና ተጫውቷል ብሎ መስፍን የሚለው ደግሞ በምርጫ ወቅት እና የተፈናቀሉ ወገኖችን በተመለከተ የነበራቸውን አስተዋፅዎ ነው። « በቡራዮ ሰዎች ሲፈናቀሉ የነበረውን እረብሻ በማረጋጋት በሰላም ዙሪያ እንዲሰሩ እስካሁን ድረስ ጊዜያችንን፣ ሀብታችንን ጉልበታችንን እየለገስን ነው ያለነው።
ይሁንና በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን የእነዚህ ወጣቶች ጥረት ብቻ በቂ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። «ወጣትነት ለለውጥም ለጥፋትም የተዘጋጀ ኃይል ነው» የሚለው ከድር በሀገሪቷ ሰላም እንዲሰፍን ይበልጥ ሊሠራበት ይገባል ይላል « ወጣቶች እየተደራጁ አካባቢያቸውን ፣ ማህበረሰባቸውን እና ሀገራቸውን መጠበቅ የሚችሉበት አማራጮች ላይ እየተሰራ አይደለም። ነገሮች ከተባባሱ በኋላ ነው ችግሮች እየተፈቱ ያለው። ስለዚህ መንግሥት ጠንካራ ስራ መሥራት ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ። ትልቁ ድርሻ የመንግሥት ነው። » ይላል። መስፍንም እንዲሁ የሚያክለው አለው « በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ያለው ቢሮክራሲ እና አቅም ማጠር ነው በሰፊው በሰላም ዙሪያ ላይ ለመሥራት ያስቸገረን» ይላል።
የወጣቶቹን ሥራ ባለፉት ሁለት ዓመታት በቅርበት እየተከታተሉ እንዳልሆነ የነገሩን የማህበሩ ሀሳብ ጠንሳሽ አቶ አሰግድ የወጣቶቹ ጅማሬ ተገቢውን ድጋፍ ቢያገኝ ኖሮ ብዙ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ነገሮችን ሰንቀው ይንቀሳቀሱ ነበር ነው የሚሉት ። በግል ሥራቸው ጫና ምክንያት በዋናነት የወጣቶቹን ተሳትፎ በቅርበት እየተከታተሉ እንዳልሆነ የሚናገሩት አቶ አሰግድ ሌላም የራስ ተነሳሽነታቸውን የቀነሰ ነገር አለ። « ትልልቅ ሀሳብ በትንሽ አጀንዳ ሲቀየር ታዝቤያለሁ። በአመራር ላይ ያሉ ሰዎች እኛ በገባን ልክ የገባቸው አይመስለኝም።» ሲሉ መሻሻል ይገባቸዋል የሚሉትን ነጥቦች አቶ አሰግድ ያነሳሉ።
ከአምስት ዓመታት በፊት በህዝብ ዘንድ የታየውን አይነት ተነሳሽነት ድጋሚ ማግኘቱ ከባድ ይሆናል የሚሉት አቶ አሰግድ አሁንም የወጣቱን ኃይል ወደ በጎ እና የሰላም መንገድ ለማምጣት እንደሚቻል ተስፋ አይቆርጡም። « አሁንም ለሰላም፣ ለለውጥ ፣ለይቅርታ የተዘጋ በር አለ ብዬ አላምንም።» ብለዋል።
ልደት አበበ
ሸዋዬ ለገሠ