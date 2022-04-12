 ርዳታ አቅርቦት ለትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 12.04.2022

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ኢትዮጵያ

ርዳታ አቅርቦት ለትግራይ

ይሁንና አንድ የመንግስት ባለስልጣን እንዳሉት ርዳታ ሰጪዎቹ ለሚያቀርቡት የደህንነት ዋስትና መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ለመውሰድ የትግራይ ታጣቂዎች ከአጎራባች ክልሎች መዉጣትና ለሰብዓዊ ርዳታ የተደረገዉን ተኩስ አቁም ማክበር ይኖርባቸዋል፡፡

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ርዳታ አቅርቦት ለትግራይ

የዓለም የምግብ ድርጅት (WFP) ለሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰጥ 2,600 ሜትሪክ ቶን የርዳታ እህል፣ አልሚ ምግቦች እና ነዳጅ ጭነው ለጉዞ የተዘጋጁ ተሽካርካሪዎች «የጉዞ ማረጋገጫ» እየተጠባበቁ መሆኑን አስታውቀዋል። ይሁንና አንድ የመንግስት ባለስልጣን እንዳሉት ርዳታ ሰጪዎቹ ለሚያቀርቡት የደህንነት ዋስትና መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ለመውሰድ የትግራይ ታጣቂዎች ከአጎራባች ክልሎች መዉጣትና ለሰብዓዊ ርዳታ የተደረገዉን ተኩስ አቁም ማክበር ይኖርባቸዋል፡፡የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የእርዳታ ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እንዲገቡ የገባው ቃል እንደተጠበቀ ነዉ ይላል።

ስዩም ጌቱ 

ነጋሽ መሐመድ

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