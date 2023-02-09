ርዕደ መሬት በተከሰተባት ቱርክ ያሉ ኢትዮጵያውያን

ኢትዮጵያውያን ቱርክን ለንግድ፣ ለሥራ፣ ለህክምና፣ ለትምህርት እንዲሁም ለመዝናናት ከሚመርጧቸው አገሮች ውስጥ አንዷ ናት። በቱርክን በበርካታ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ?
በቱርክ እና በሶሪያ ድንበር አካባቢ ዕሁድ ለሰኞ ሌሊት ላይ በተከሰተው ከባድ ርዕደ መሬት ከ19 ሺ የሚበልጡ ሰዎች በቱርክ ሞተዋል። ሶሪያ ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 2500 ደርሷል። ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እስካሁን በፍለጋ ላይ ሲሆኑ በርካቶች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሁለቱ አገራት ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ዛሬም ድረስ የነፍስ አድን ሠራተኞች በሺዎች ከሚቆጠሩ ህንጻዎች በፍርስራሾች ውስጥ የተቀበሩ ሰዎችን ፈልጎ የማውጣት ሥራ እያከናወኑ ይገኛሉ።በአደጋው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉም ተብሏል ።
ሰኞ ዕለት የደረሰው ርዕደ መሬት በሬከተር ስኬል 7.8 ሲሆን በርዕደ መሬቱ የተጎዱ 10 ከተሞች ለሦስት ወራት የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል።
በቱርክን በበርካታ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። ኢትዮጵያውያን ቱርክን ለንግድ፣ ለሥራ፣ ለህክምና፣ ለትምህርት እንዲሁም ለመዝናናት ከሚመርጧቸው አገሮች ውስጥ አንዷ ናት።
በቱርክ ዋና ከተማ አንካራ ነዋሪ የሆነው እና ለቱርክ የዜና ወኪል፣ አናዶሉ የሚሰራው ኢትዮጵያዊው ጋዜጠኛ ሳዲቅ ከድር ይህ አሳዛኝ ክስተት ቱርክን በታሪክ ከገጠማት በጣም ከባዱ አደጋ ነው ሲል አደጋው የደረሰባቸው አካባቢዎች የሰዎች መኖሪያ አካባቢ ስለሆነነው አደጋውን የከፋ ያደረገው ሲል ተናግሯል።
አደጋው በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ያሉ ኢትዮጵያዊያንን ለማግኘት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እና እስካሁን በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰአደጋ የሰማነው የለም «የተማሪ ፣የነዋሪ ኮሚኒቲዎች አሉን በዚህ እና ኤምባሲውን ጨምሮ ችዜ እንቅስቃሴ ለማድረግ እየተሞከረነው እስካሁን ባለን መረጃ ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰ ጉዳት ምንም የሰማነው የለም» ብሏል።
ከቱርክ ዋና መዲና ኢስታንቡል በ850 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በምትገኘው የመጀመሪያው ርዕደ መሬት የተከሰተባት ጋዚያንቴፕ ከተማ ውስጥ የሚገኘው በጋዚያቴፕ ዩንቨርቲ ተማሪ የሆነው ኢትዮጵያዊ በሚማርበት ከተማ አሁንም አነስተኛ የሆነ የርዕደ መሬት አለ ሲል በዚ ምክንያት አሁን ላይ አብዛኛው ሰው እያደረ ያለው መኪና ውስጥ ነው ብሏል አመሻሽ ላይ ቅዝቃዜው በጣም ከባድ ስለሆነ የመኪና ሞተር አብርተን ነው ምናድረው ብሏል ።
እሱ በሚኖርበት ከተማ የሚያውቃቸው ኢትዮጵያውያን ያሉበትን ሁኔታ ሲገልጽ «እኔ ማውቃቸው ኢትዮጵያን ሁሉ ሰላም ናቸው። የደረሰው ጉዳት በጣም ከባድ ነው አብዛኛው ሰው ከተማውን ለቆ እየወጣ ነው እኛም ትራንስፖርት ካገኘን ለመውጣት ተዘጋጅተናል» ብሏል።
ሌላኛዋ በ አገረ ቱርክ በኢሚር ከተማ ነዋሪ የሆነችው ኢትዮጵያዊቷ ስምረት ብዙነህ እሷ በምትኖርበት አካባቢ ርዕደ መሬት እንደነበረ ቢሆንም ምንም ጉዳት እንዳላስከተለ ተናግራ ከዛ ቀን «ለሊት እንቅልፍ አልተኛም ትላለች» አደጋው በደረሰባቸው አካባቢዎች ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንን እንደምታውቅ እንዲሁም በስልክ የተወሰኑትን እንዳገኘች እንዲ ስትል ተናግራለች ።
«ወደ አዳና እና ጋዜተኬል ሚባል አካባቢዎች ደውዬ ነበረ የተወሰኑትን ማውቃቸውን አግኝቻለው ነገር ግን እስካሁን ያሉበት ያልታወቀ ኢትዮጵያውያን አሉ የነሱ ን እስክንሰማ ጨንቆናል»።ስምረት በስልክ ያገኘቻቸው ኢትዮጵያውያን በምንግስት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተናግራለች።
ወደ 70 የሚደርሱ ሃገራትወደ ቱርክ ድጋፍ ልከዋል የቱርክ መንግስትም ሙሉ ትኩረቱን በርዕደ መሬቱ ላይ አርጎ እየሰራ ነው። ህብረተሰቡ የመጠለያ፣ የምግብ፣ የትራንስፖርት እንዲሁም የህክምና አገልግሎቶችን በነፃ እንዲያገኙ እየተደረገ ነው።
ለጋዜጠኛ ሳዲቅ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲስ በዚ ላይ ምን እየሰራ ነው ብለን ላቀረብንለት ጥያቄ «የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው ድጋፎችን ለማድረግ እየተሞከረ ነው ። የተወሰነ አካል ቦታው ላይ ሄዶ ድጋፎችን እያደረገ ነው እንዲሁም ድጋፎችን እየሰበሰብን ነው» ብሏል።
አደጋው ከደረሰ በኋላ የድንገተኛ ጊዜ ሠራተኞች የነፍስ አድን ሥራ እየሰሩ ይገኛሉ የቱርክ መከላከያ ሚኒስቴርም በአየር እርዳታ እያደረገ ቢገኝም አሁንም ምን ያህል ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም ።
ማኅሌት ፋሲል
እሸቴ በቀለ