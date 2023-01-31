 ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ የአፍሪቃ ጉዞ አላማ | አፍሪቃ | DW | 02.02.2023

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አፍሪቃ

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ የአፍሪቃ ጉዞ አላማ

ፍራንሲስ ከሮም ከመነሳታቸዉ በፊት ከርዕሰ-መንበራቸዉ ቫቲካን የወጣዉ መግለጫ እንዳመለከተዉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሁለቱን በጦርነትና ግጭት ክፉኛ የተመሰቃቀሉ ሐገራትን የሚጎበኙት ለሰላምና ለሕዝብ ደሕንነት ለመጸለይ ነዉ። አንድ የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደቡብ ሱዳንን ሲጎበኝ ያሁኑ የመጀመሪያዉ ይሆናል።

DR Kongo Papstmesse in Kinshasa

የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሁለት የአፍሪቃ ሐገራትን ለመጎብኘት በያዝነዉ ሳምንት ማክሰኞ ኪንሻሳ-ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ገብተዋል። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ለአምስተኛ ጊዜ ወደ አፍሪቃ ባደረጉት ጉዞ ከኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ በተጨማሪ ደቡብ ሱዳንንም ይጎበኛሉ። ፍራንሲስ ከሮም ከመነሳታቸዉ በፊት ከርዕሰ-መንበራቸዉ ቫቲካን የወጣዉ መግለጫ እንዳመለከተዉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሁለቱን በጦርነትና ግጭት ክፉኛ የተመሰቃቀሉ ሐገራትን የሚጎበኙት ለሰላምና ለሕዝብ ደሕንነት ለመጸለይ ነዉ። አንድ የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደቡብ ሱዳንን ሲጎበኝ ያሁኑ የመጀመሪያዉ ይሆናል። ለኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ደግሞ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1985 ወዲህ የመጀመሪያዉ ነዉ። አንድ መቶ ሚሊዮን ከሚገመተዉ ከሰፊዋ አፍሪቃዊት ሐገር ሕዝብ 40 በመቶዉ የካቶሊክ ክርስትና እምነት ተከታይ ነዉ።የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱን ጸሎትና ቡራኬ ለመቀበል ከርዕሰ ከተማይቱ ነዋሪ በተጨማሪ በብዙ ሺሕ የሚቆጠር አማኝ ከያለበት ወደ ኪንሻሳ ሲጎርፍ ነዉ የሰነበተዉ። ይህ በእንዲህ ደቡብ ሱዳን መዲና ጁባ እንዳለ ነገ አርብ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ለመቀበል ከፍተኛ ዝግጅት ላይ እንደሆነች ተነግሯል። ስለ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ የአፍሪቃ ጉብኝትን በተመለከተ የብረስልሱን ወኪላችንን አነጋግረናል። 

ገበያዉ ንጉሴ 
አዜብ ታደሰ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ 
 

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ኮንጎ ዴሞክራቲክ ዉስጥ በጎሳ ልዩነት ግጭት በመቶ ሺህ ህዝብ አልቋል

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pope Francis is welcomed by residents of Kinshasa he starts his apostolic journey, in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, January 31, 2023. REUTERS/Luc Gnago

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኪንሻሳ ገቡ 31.01.2023

የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ የአፍሪቃ ሐገራትን ለመጎብኘት ዛሬ ኪንሻሳ-ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ገቡ። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ለአምስተኛ ጊዜ ወደ አፍሪቃ ጉዞ ከኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ በተጨማሪ ደቡብ ሱዳንንም ይጎበኛሉ። አንድ መቶ ሚሊዮን ከሚገመተዉ የኮጎ ሕዝብ 40 በመቶዉ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነዉ።

የአፍሪቃ ቀንድና የቻይና ግንኙነት

የአፍሪቃ ቀንድና የቻይና ግንኙነት 23.06.2022

ቻይና እና የአፍሪካ ቀንድ አገሮች በሰላም ፣ በመልካም አስተዳደር እና በልማት ጉዳዮች ዙሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰኞ እና ትናንት በአዲስ አበባ ያደረጉት ጉባኤ ለቀጣናው ተስፋን የሚያጭር መሆኑ ተነገረ። በመጀመሪያው የቻይና - አፍሪካ ቀንድ የሰላም ፣ የመልካም አስተዳደር እና የልማት ጉባኤ ላይ ከኤርትራ በስተቀር ተሳትፈዋል።

A man walks near a carcass of a dead cow in Farado Kebele, one of drought stricken Somali region in Ethiopia, January 26, 2016. The drought relief effort in Ethiopia needs about $500 million to fund programmes beyond the end of April to support 10.2 million people facing critical food shortages this year, the U.N. World Food Programme said on Thursday. Picture taken January 26, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri Reuters/T.Negeri

በዓለማችን ከፍተኛ ረሃብ ይከሰታል ሲሉ የእርዳታ ድርጅቶች አስጠነቀቁ 20.04.2021

ከ260 በላይ መንግሥታዊ ያልሆኑ እርዳታ ድርጅቶች በተለያዩ የዓለም ሃገራት ከባድ ረሃብ ሊከሰት ይችላል ሲሉ አስጠነቀቁ። የርዳታ ድርጅቶቹ  በፃፉት ግልጽ ደብዳቤ „በዓለም ላይ 34 ሚሊዮን ዜጎች ላይ ሊከሰት የሚችለዉን ረሃብ በአስቸኳይ ለመግታት ተጨማሪ 5.5 ቢሊዮን ዶላር እንዲሰበሰብ ጥሪ እናቀርባለን”ብለዋል።