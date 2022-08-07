 ራዕይ የተጋሩ ኢትዮጵያዊያን ሀገር አቀፍ ሕዝባዊ ንቅናቄ በድርድሩ ተሳትፎ ሊኖረኝ ይገባል ማለቱ | ኢትዮጵያ | DW | 09.08.2022

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ኢትዮጵያ

ራዕይ የተጋሩ ኢትዮጵያዊያን ሀገር አቀፍ ሕዝባዊ ንቅናቄ በድርድሩ ተሳትፎ ሊኖረኝ ይገባል ማለቱ

ራዕይ የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ንቅናቄ የተባለው የፖለቲካ ድርጅት በፌዴራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊደረግ በታሰበው ድርድር ውስጥ ተሳትፎ ሊኖረኝ ይገባል ሲል ጠየቀ። ፓርቲው በተለይ ለምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ለአፍሪካ ሕብረትና ለምዕራባዊያን አገራት ተወካዮች ይህንኑ በመጠየቅ ደብዳቤ ልኳል።

ፓርቲው ለምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፤ ለአፍሪካ ሕብረትና ለምዕራባዊያን አገራት ተወካዮች ደብዳቤ ልኳል

ራዕይ የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ንቅናቄ የተባለው የፖለቲካ ድርጅት በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል ሊደረግ በታሰበው ድርድር ውስጥ ተሳትፎ ሊኖረኝ ይገባል ሲል ጠየቀ። ፓርቲው በተለይ ለምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ለአፍሪካ ሕብረት እና ለምዕራባዊያን አገራት ተወካዮች በጻፈው ደብዳቤ ሁለቱ ወገኖች ብቸኛ የድርድር ሂደቱ ተሳታፊዎች መሆናቸው እንደማይገባ ገልጿል።

በሁለቱ ወገኖች ብቻ የሚደረግ ድርድር የትግራይን ሕዝብ ችግርም ሆነ የኢትዮጵያን ሰላም በዘላቂነት አያመጣም ብሏል ፓርቲው። ከ1967 ዓ. ም ጀምሮ በሕወሓት ያልተምለሱ ጥያቄዎች አሉን የሚለው ፓርቲው በድርድር ውስጥ ተሳታፌ የምሆን ከሆነ ሕወሓትንም ሆነ ብልፅግና ፓርቲዎችን የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉኝ ብሏል። ምንም እንኳን አቀርባለሁ ያላቸውን ጥያቃዌች ለጊዜው ግልጽ ማድረግ ባይፈልግም።

የፓርቲው መስራች እና ሊቀምንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም የጥያቄያቸው ዋና አላማ ምን እንደሆነ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ነሐሴ 19 ቀን 2013 ዓ.ም ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልላዊ ፓርቲነት የእውቅና ፈቃድ ያገኘው ራዕይ ፓርቲ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ፓርቲዎች የሚያነሱትን የተሳትፎ ጥያቄ እንደሚደግፍም አስታውቋል።

አቶ ሊላይ ኃይለማርያም በሁለቱ ወገኖች ማለትም በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል ሊደረግ የታቀደው የሰላም ውይይት ሁሉንም ወገኖች የማያሳትፍ ከሆነ በመሠረታዊነት የትግራይን ሕዝብ ችግርም ሆነ የኢትዮጵያን ሰላም በዘላቂነት አያረጋግጥም ብለዋል።

ሰባት መሠረታዊ አምዶች እንዳሉት የሚገልፀው ራዕይ ፓርቲ በፈጣሪ ማመን፣ ሰንደቅ አላማችን የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ከኢትዮጵያውያን ጋር ተፈቃቅሮ መኖር፣ ቀማኛነትን እና ጉቦኝነትን በትግራይ ክልል ማስወገድ፣ መሬት በግለሰቦች እጅ እንዲሆን ማድረግ እና ጾታዊ ጥቃቶችን ማስወገድ መሆናቸውን አሳውቋል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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ፓርቲው ለምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፤ ለአፍሪካ ሕብረትና ለምዕራባዊያን አገራት ተወካዮች ደብዳቤ ልኳል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

An Israeli soldier takes cover as an Iron Dome air defence system launches to intercept a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Sunday, Aug. 7, 2022. Israel has killed two senior Islamic Jihad militants in three days of air strikes in the Gaza Strip, and Palestinian militants have launched nearly 600 rockets at Israel. Palestinian officials say at least 31 people in Gaza have died. (AP Photo/Ariel Schalit)

የነሐሴ 1 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 07.08.2022

በቤኒሻንጉል ጸረ ሰላም ኃይሎች በቁጥጥር ሥር ዋሉ መባሉ

በቤኒሻንጉል ጸረ ሰላም ኃይሎች በቁጥጥር ሥር ዋሉ መባሉ 09.08.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ሸርቆለ ወረዳ ጸረ ሰላም በተባሉ ኃይሎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የክልሉ መንግስት አስታወቀ፡፡ በወረዳው በተደረገው አሰሳ 23 በሚደርሱ ጸረ ሰላም በተባሉ ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱንና 5ቱን ደግሞ መማረካቸውን የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ገልጸዋል፡፡

Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest point from Taiwan, in Fujian province on August 4, 2022, ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island. - China is due on August 4 to kick off its largest-ever military exercises encircling Taiwan, in a show of force straddling vital international shipping lanes following a visit to the self-ruled island by US House Speaker Nancy Pelosi. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

የሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 04.08.2022