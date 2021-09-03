 ሩዋንዳ፤ ከ 60 ሺህ በላይ ተማሪዎች ትምህርት ድገሙ | አፍሪቃ | DW | 16.10.2021

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አፍሪቃ

ሩዋንዳ፤ ከ 60 ሺህ በላይ ተማሪዎች ትምህርት ድገሙ

አነስተኛ ዉጤት ያመጡ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ይደግማሉ ያለዉ የሩዋንዳ የትምህርት ሚኒስቴር፤ በሃገሪቱ ዉስጥ ባለፉት ሦስት ዓመታት ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ቁጥር ተማሪዎች ማለትም ወደ 60 ሺህ ተማሪዎች በየዓመቱ ትምህርታቸዉን እንደደገሙ ገልፆአል።

Ruanda | Schüler und Schülerinnen mit Maske imi Unterricht

በሩዋንዳ ከአንደኛና ከሁለተኛ ደረጃ የተዉጣጡ ከ 60,000 በላይ ተማሪዎች በአፈጻጸም ጉድለት በሚል ፈተና መዉደቃቸዉን ተገለፀ። የሃገሪቱ ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎቹ aአነስተና ዉጤት በማምጣታቸዉ ትምህርታቸዉን እንደሚደግሙ ገልፆአል። ተማሪዎቹ የሚማሩበትን ክፍል እንዲደግሙ የተባለዉ  COVID-ወረርሽኝ ባመጣዉ ተፅኖ ነዉ። ቤተሰቦቻቸዉ የተመጣጣን ገቢ ያላቸዉ ተማሪዎች ትምህርታቸዉን በሬድዮ፤ በቴሌቭዥን እንዲሁም በኢንተርኔት አማካኝነት ይከታተሉ ስለነበር ብዙዎቹ ፈተናን አልወደቁም ። ይሁንና የደሃ ቤተሰብ ልጆች ኢንተርኔት እና ሬድዮን መጠቀም ባለመቻላቸዉ ትምህርታቸዉን አልተከታተሉም። ቢሆንም የሩዋንዳ የትምህርት ሚኒስቴር ይህ ዉሳኔ ሚዛናዊነት ጎደለዉ ስትል በሩዋንዳ የአንድ የግል ትምህርት ቤት አስተማሪ ተናግራለች።

«አንዳንዶቹ ሌሎች የሚማሩትን ለማግኘት ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥኖችና ኢንተርኔት እንኳ አልነበራቸውም።  የሚበሉት ምግብ እንኳ ይምጣ አይምጣ ጭንቀት ላይ ባሉበት ሁኔታ ላይ ተሆኖ ትምህርትን ማጥናት አይቻልም።  በወረርሽኙ ምክንያት ትምህርታቸዉን ለመከለስ በቂ ጊዜም አልነበራቸዉም ። በአጭር ጊዜ ዉስጥ ግን  ሥርዓተ ትምህርቱን መጨረስ ነበረባቸው። እነዚያ ተማሪዎች ግን ደሃ ስለሆኑ ብቻ ትምህርታቸዉን መድገማቸዉ ኢፍትሐዊ ይመስለኛል»

ምንም እንኳን ሩዋንዳውያን የውሳኔውን ምክንያታዊነት ቢረዱም ፣ ብዙዎች ከኮቪድ ወረርሽኝ  ጋር የተከሰቱት ተግዳሮቶች ብቻ ናቸዉ ወይ ብለዉ ዳግም ይጠይቃሉ። ሩዋንዳዊትዋ ጆአን ካዩምባ የሁለት ልጆች እናት እና የህክምና ባለሙያ ናት። ውሳኔው የተማሪዎቹን የአእምሮ ጤንነት ሊጎዳ ይችላል የሚል ስጋት አላት።

Burkina Faso | Student in Ouagadougou

«ኮቪድን ተከትሎ ብዙ ነገሮች ተከስተዋል። በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር። ተማሪዎቹ በሥነ-ልቦና ተጎድተዋል። ተማሪዎች አንድን ክፍል ከመድገም ይልቅ ድጋፍ ቢደረግላቸዉ ይመረጣል። ምክር ይፈልጋሉ።  ተስፋ እንዳለ ሊነገራቸዉ እና ትምህርታቸዉን  እንደሚቀጥሉ ሊደረግ  ይገባል እንጂ ትምህርታቸዉን  መድገም የለባቸውም።  ምክንያቱም ትምህርትን እንዲደግሙ ማድረግ ተስፋ አስቆራጭ ነው። ምናልባትም አንዳንዶቹ በትምህርት ቤት ተመልሰዉ መምጣትና ትምህርታቸዉን መቀጠል ላይፈልጉ ይችላሉ»

ከሃያ ዓመታት በፊት ሩዋንዳ ተማሪዎች በአነስተኛ ዉጤት ምክንያት ትምህርታቸዉን  እንዳያቋርጡ አንድ መመርያ አዉጥታ ነበር፤ ሲሉ የሚናገሩት የትምህርት ጉዳይ ባለሞያዉ ዶ/ር ዣን ፍራንኮይስ፤ ለዚህ ተጠያቂዎቹ ተማሪዎቹም ወላጆችም ናቸዉ ይላሉ።

«ተማሪው ትምህርትን እንዲደግም ማድረጉ ትምህርቱን በደንብ እንዲረዳ ያግዘዋል። ፈተናውን ሲያልፍ እና ትምህርቱን በተጨባጭ ሳይረዳ ተማሪን ከክፍል ወደ ክፍል ማዛወርን መቀጠል ትክክል አይደለም። ተማሪዎች ምንም ሳይማሩ እና ግንዛቤ ሳይኖራቸዉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቅቃሉ። ለዚህ ደግሞ  አስተማሪዎችም ሆኑ ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸዉ» 

የሩዋንዳ የትምህርት ባለሥልጣናት ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መልኩ ብቃትን መሠረት ባደረገ መመዘኛ ብቻ ተማሪዎች ወደ ቀጣዩ ክፍል እንደሚያዛዉሩ ተናግረዋል። ተማሪዎች ለምን ፈተናቸውን እንደወደቁ እና ያለባቸዉን ችግሮች እንዴት ማስተካከል  እንዳለባቸዉ መንግሥት ለማወቅ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለዉም ገልፆአል። የሩዋንዳ የትምህርት ሚኒስትር ቫለንታይን ኡዋማሪያ ይህንኑ ያብራራሉ።

«በጣም አስፈላጊው እና ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ ተማሪዎች ለምን ትምህርታቸዉን ወደቁ የሚለዉን ነው። እስካሁን ያገኘነው ጥሬ መረጃ ተማሪዎቹ ለአሉበት ክፍል በጣም የበሰሉ መሆናቸዉን ነው። ያሉትን መርሆች እያየን እና ከአስተማሪዎቹ ጋር እየተነጋገርን ነው።  እናም  ምን ችግሮች እንዳሉባቸው እና እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል እናያለን። ይህ ትንታኔ ካየን በኋላ በቀጣይ ምን መደረግ እንዳለበት ፖሊሲ አውጪዎች እንዲያዉቁት ይደረጋል»   

ያላለፉ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ይደግማሉ ያለዉ የሩዋንዳ የትምህርት ሚኒስቴር ፤ በሃገሪቱ ዉስጥ ባለፉት ሦስት ዓመታት ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ቁጥር ተማሪዎች ማለትም ወደ 60 ሺህ ተማሪዎች በየዓመቱ ትምህርታቸዉን እንደደገሙ ገልፆአል።

አዜብ ታደሰ

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ችግሩ ኮቪድን ለመከላከል ትምህርት በኢንተርኔት፤ በሬድዮና በቴሌቭዥን በመሆኑ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bildnummer: 59224949 Datum: 15.02.2013 Copyright: imago/Schöning Soziale Netzwerke Apps, Smartphone Soziale Netzwerke Apps Smartphone Gesellschaft Medien Kultur Objekte Symbol x0x xub 2013 quer Iphone Applikation Application Kleinprogramm Anwendung Oberflaeche Oberfläche Signet logo Icon Ikon Programm Appllikation App Smartphone Telefon Handy I-Phone Apps Icons Ikons Programme online Internet digital Soziale Netzwerke gabi linked in twitter xing google plus google + Facebook networks network Social 59224949 Date 15 02 2013 Copyright Imago Schöning social ones Networks Apps Smartphone social ones Networks Apps Smartphone Society Media Culture Objects symbol x0x 2013 horizontal iPhone Application Application Application Surface Surface Signet emblem Icon IKON Program App Smartphone Phone Handy I Phone Apps Icons Programs Online Internet Digital social ones Networks Gabi Linked in Twitter Xing Google Plus Google + Facebook Networks Network Social

የቤት ኪራይና ተከራዮች ህግ፣ የጠ/ሚ ዐብይ ጉብኝት፤ከ 7 ሺህ በላይ ት/ቤት መዉደም 03.09.2021

«ዉሳኔዉ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የቤት ባለቤቶች ጉዳይ በጣም ፍትህ አልባ ነው።  ኩሽና የምትመስል ቤት አንድ ሺ ብር እያሉ በዚ ላይ የውኃ ክፈሉ የመብራት ክፈሉ እያሉ ደሀውን ያስጨንቃሉ።  ምስኪኑ ህዝብ የት ሄዶ ይኑር ነዉ የምትሉት !? ....አከራዮች ሞት እንዳለ አትርሱ»

President of the African Development Bank, M. Akinwumi?Adesina, President of the?World?Bank?David Malpas, Managing Director of the International?Monetary?Fund (IMF) Kristalina Georgieva, German Chancellor Angela Merkel, European?Council?President Charles Michel, South?African President Cyril Ramaphosa, Ghana's President Nana Akufo-Addo, Senegal's President Macky Sall, Guinea's President Alpha Conde, ?Rwanda's President Paul Kagame, Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, President Ursula von der Leyen and African Union (AU) Commission Chairman?Moussa?Faki pose for a picture at the G20 Compact with Africa (CwA) meeting in Berlin, Germany, August 27, 2021. REUTERS/Michele Tantussi

የጀርመንንና የአፍሪቃ ጉባኤ፤ የሜርክል ስንብት  31.08.2021

አብዛኛዎቹ የጀርመን ባለሃብቶች በአፍሪቃ የመወረት ፍላጎታቸው ዝቅተኛ ነው።ምንም እንኳን የሜርክል መንግሥት በርካታ መርሃ ግብሮችን ቢደግፍም በ2019 ፣ 884 ኩባንያዎች ብቻ ነበሩ በአፍሪቃ መዋዕለ ንዋያቸውን ያፈሰሱት።ይህም ከ2017 ጋር ሲነጻጸር በ42 ብቻ ነው ያደገው።አፍሪቃውያኑ ደግሞ የጀርመን ኩባንያዎችን ፈሪ ሲሉ ያንኳስሷቸዋል።

9AF-1905-0-0-A2-3 (83229) 'Herero-Aufstand in Deutsch-Südwest- Afrika / Gefangene Here Deutsch-Südwestafrika, Hereroaufstand 1904/5. - 'Herero-Aufstand in Deutsch-Südwest- Afrika / Gefangene Hereros'. - Sammelbildchen von Aecht Franck Kaffee- zusatz, zeitgenössisch. E: 'Herero uprising in German Southwest Africa / Captured Herer German Southwest Africa. Herero uprising 1904/5. - 'Herero uprising in German Southwest Africa / Captured Hereros'. - Collector's card, Aecht Franck Kaffee- zusatz, contemporary. |

ጀርመን ለቅኝ ግዛት ታሪኳ ምን ያህል ዕውቅና ሰጥታለች? 27.04.2021

ጀርመን ውስጥ የቅኝ ግዛት ዘመን ምልክቶች ጎልተውም ባይሆን አሁንም መታየታቸው አልቀረም።በቅኝ ግዛት ዘመን በተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂ የሚባሉ ጀርመናውያን ጀርመን ውስጥ በስማቸው መንገዶች ተሰይመውላቸዋል ልዩ ልዩ መታሰቢያዎችም ቆመውላቸዋል።የቀድሞ ቅኝ ተገዥዎች ጀርመን ቤተ መዘክሮች የሚገኙ የተዘረፉ ቅርሶች እንዲመለሱላቸው እየወተወቱ ነው።