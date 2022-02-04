 ሩስያ የዶቼ ቬለን ቴሌቪዥን ዘጋች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 04.02.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ሩስያ የዶቼ ቬለን ቴሌቪዥን ዘጋች

ሩስያ መቀመጫዉን ሞስኮ ላይ ያደረገዉን እና በሩስያ ቋንቋ የሚያሰራጨዉን የጀርመን ቴሌቭዥን ዶቼቬለን ስርጭት አቋረጠች። ይህ የሩስያ ርምጃ የመጣዉ የጀርመን የመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪ ኮሚሽን የሰርቢያን ፈቃድ ይጠቀማል ያለው የሩስያ ብዙኃን መገናኛ ሩስያ ቱዴይ RT  ትክክለኛ ፈቃድ ስለሌለዉ ከዘጋ በኋላ ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:16

የክሬምሊንን ርምጃ ሌሎች የጀርመን የቴሌቭዥን ኩባንያዎች አዉግዘዉታል

ሩስያ መቀመጫዉን ሞስኮ ላይ ያደረገዉን እና በሩስያ ቋንቋ የሚያሰራጨዉን የጀርመን ቴሌቭዥን ዶቼቬለን ስርጭት አቋረጠች። ይህ የሩስያ ርምጃ የተሰማዉ የጀርመን መንግሥት በያዝነዉ ሳምንት ረቡዕ ሩስያ ቱዴይ RT የተባለዉን በጀርመንኛ የሚያሰራጨዉን የሩስያን ዓለምአቀፍ የቴሌቭዥን ጣብያ መዝጋቱን ተከትሎ ነዉ።  ሮይተርስ የዜና አገልግሎት የሩስያን የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጠቅሶ ዛሬ እንደዘገበዉ ፤

Russland Moskau | Schild Deutsche Welle Redaktionsbüro

ሩስያ በሃገሪቱ የሚገኘዉን የዶቼ ቬለን ቢሮ ትዘጋለች፤  የሰራተኞቹን  ፈቃድም ትነጥቃለች።የጣብያዉ ስርጭት በሩስያ ግዛት እንዲቆም ይደርጋል። የጀርመን የመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪ ኮሚሽን በዚህ ሳምንት እንዳስታወቀው፣የሰርቢያን ፈቃድ ይጠቀማል ያለው በጀርመንኛ ቋንቋ የሚያሰራጨዉ የሩስያ ብዙኃን መገናኛ ሩስያ ቱዴይ RT  ትክክለኛ ፈቃድ ስለሌለዉ መዘጋት አለበት። ይህን መግለጫ ተከትሎ ክሪምሊን  በአፀፋዉ  ሞስኮ የመከላከያ እርምጃን እንደምትወስድ አስጠንቅቆ ነበር።

አዜብ ታደሰ/ይልማ ኃይለሚካኤል

ኂሩት መለሰ 

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