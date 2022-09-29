 ሩስያ የዩክሬን 4 ግዛቶችን መጠቅለሏ | ዓለም | DW | 30.09.2022

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ዓለም

ሩስያ የዩክሬን 4 ግዛቶችን መጠቅለሏ

ሩስያ የዩክሬን አራት ግዛቶችን በይፋ ጠቅልላ ወደ ግዛቶቿ ማስገባቷን ይፋ አድርጋለች። የሩስያ ድርጊት፦ «ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጥስ ጥቅለላ» ነው በሚል በምዕራባውያን ሃገራት ዘንድ ብርቱ ተቃውሞ አስከትሏል። ሩስያ በከፊል በተወረሩት የዩክሬን አራት ግዛቶች ውስጥ በ«ሕዝበ ውሳኔ» አብዛኛው መራጭ ወደ ሩስያ መጠቃለል እንደሚሻ ዐሳይቷል ብላለች።

ግዛቶቹ ዶኒዬትስክ፣ ሉሃንስክ፣ ኬህርሶንና ዛፖሪዢያ ናቸው

ሩስያ የዩክሬን አራት ግዛቶችን በይፋ ጠቅልላ ወደ ግዛቶቿ ማስገባቷን ይፋ አድርጋለች። የሩስያ ድርጊት፦ «ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጥስ ጥቅለላ» ነው በሚል በምዕራባውያን ሃገራት ዘንድ ብርቱ ተቃውሞ አስከትሏል። ሩስያ በከፊል በተወረሩት የዩክሬን አራት ግዛቶች ውስጥ በ«ሕዝበ ውሳኔ» አብዛኛው መራጭ ወደ ሩስያ መጠቃለል እንደሚሻ ዐሳይቷል ብላለች። ሩስያ «ሕዝበ ውሳኔ»ውን አካኺጄባቸዋለሁ ያለቻቸው የዩክሬን ግዛቶች፦ ዶኒዬትስክ፣ ሉሃንስክ፣ ኬህርሶን እና ዛፖሪዢያ ናቸው። የዩክሬን መንግሥት እና ምዕራባውያን ምርጫው የተኪያኼደው በወረራ ውስጥ ነው እናም ማንንን የማይወክል የዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ ነው ሲሉ ኮንነውታል። 

ሩስያ በወረራ በያዘቻቸው የዩክሬን አራት ግዛቶች ውስጥ ያደረገችው ምርጫ ከዓለም አቀፍ ሕግ አንጻር እንዴት ይታያል?የምዕራባዉያን እና የሩስያ ዉዝግብ

የሩስያ ፕሬዚደንት ብላድሚር ፑቲን ከተጠቀለሉት አራቱ የዩክሬን ግዛትቶች መሪዎች መሀል ቆመው

ምርጫው በዩክሬን መንግሥት እና ምዕራባውያን ውድቅ ተደርጎ ቢኮነንም የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዛሬ ለሀገራቸው ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር አራቱን ግዛቶች ወደ ሩስያ ለመቀበል ዕቅድ እንዳላቸው መግለጣቸውን የምክር ቤቱ ታዕታይ ክፍል ዐሳውቋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ እና የቭላድሚር ፑቲን ቀኝ እጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ቪያቼስላቭ ቮሎዲን በሩስያ ምክር ቤት ማለትም ዱማ ይፋዊ የቴሌግራም ገጽ ላይ እንደጻፉት ከሆነ ፕሬዚደንቱ ከአራቱ ግዛቶች ሩስያን እንቀላቀል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል ብለው መጻፋቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በኋላ ላይም የአራቱ ግዛት መሪዎች ከብላድሚር ፑቲን ጋር ያደረጉት የፊርማ ስነሥርዓት ተከናውኗል። በመቀጠል ምንድን ነው የሚሆነው? ከዩክሬን አጠቃላይ ስፋት 15 በመቶ የሚሸፍኑት እነዚህ ግዛቶቹ ወደ ሩስያ ተጠቃለሉ ማለት ነው?

ዩክሬን፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ምዕራባውያን ሃገራት ሩስያ ግዛቶቹን ለመጠቅለል የኼደችበትን መንገድ ተቃውመው አውግዘዋል። ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይችላሉ?

ገበያው ንጉሤ

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ግዛቶቹ ዶኒዬትስክ፣ ሉሃንስክ፣ ኬህርሶንና ዛፖሪዢያ ናቸው  

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የምዕራባዉያን እና የሩስያ ዉዝግብ 29.09.2022

ሰባተኛ ወሩን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትና በዚህም ምክኒያት በምዕራባውያንና ሩሲያ መካከል የተፈጠረው የኢኮኖሚና፣ ዲፕሎማሲ ጦርነት በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፤ ይህ ፍጥጫና አለመግባባት ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ክመቼውም ግዜ አሁን አሳስቢ ሆኗል።

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ፕሬዝዳንት ፑቲን ተጠባባቂ ሀይላቸውን የጠሩበት ምክኒያት፤ ከዩክሬን ጋር ሰላም እንዲፈጠር ከማይፈልጉት መዕራባውያን መንግስታት ጥቃት ለመላከል እንደሆነ በመግለጽም፤ ዋሺንግተን፣ ለንደንና ብራስልስ ኬይቭ ጦረንቱን ወደ ሩሲያ እንድታሻግር ይፈልጋሉ ብለዋል።

19.09.2022 The coffin of Britain's Queen Elizabeth is transported to St George's Chapel at Windsor Castle after the state funeral held Westminster Abbey. Queen Elizabeth will be buried next to the Duke of Edinburgh at Windsor in a private ceremony attended by her family, in Windsor, Britain September 19, 2022. Andy Commins/Pool via REUTERS

የዓለም ዜና፤ መስከረም 9 ቀን 2015 ዓ.ም ሰኞ 19.09.2022