 ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ልታባርር ነው | ዓለም | DW | 25.04.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ልታባርር ነው

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ለማባረር ያሳለፈችው ውሳኔ አሳማኝ አይደለም ሲሉ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ወቀሱ። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ውሳኔውን ያሳለፈው ጀርመን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ላሳለፈችው "ወዳጃዊ ያልሆነ" እርምጃ መልስ እንደሆነ አስታውቋል። 

USA - Secretary of Defense Lloyd Austin und Secretary of State Antony Blinken

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ለማባረር ያሳለፈችው ውሳኔ አሳማኝ አይደለም ሲሉ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ወቀሱ። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ውሳኔውን ያሳለፈው ጀርመን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ላሳለፈችው "ወዳጃዊ ያልሆነ" እርምጃ መልስ እንደሆነ አስታውቋል። 
የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሞስኮ የሚገኙትን የጀርመን አምባሳደር በመጥራት በሩሲያ የሚገኙ የዲፕሎማሲ ተቋማት 40 ተቀጣሪዎች ያላቸው ከለላ መነሳቱን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደሰጠ ገልጿል። በዚህ ወር መጀመሪያ በዩክሬን ጦርነት ሰበብ እንደሌሎች የአውሮፓ አገራት ሁሉ ጀርመን የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር መወሰኗን ገልጻለች። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒቴር የዛሬው ዕርምጃ ለዚህ የተሰጠ ምላሽ እንደሆነ አስታውቋል።   
የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ የሞስኮን ውሳኔ "አሳማኝ አይደለም" ሲሉ ነቅፈዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በተረጋገጠ የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር ምላሽ "ከሶስት ሣምንታት በፊት የተባረሩት የሩሲያ ኤምባሲ አባላት አንድም ቀን እንኳ ቢሆን በዲፕሎማሲያዊ አገልግሎት አላሳለፉም" ሲሉ ጽፈዋል። 

በሌላ በኩል ሩሲያ ማሪዩፖል በተባለችው የዩክሬን ከተማ እና ሰላማዊ ሰዎች እና ወታደሮች የተሸሸጉበት የአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ እጣ-ፈንታ ላይ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጋር ለመነጋገር ማቀዷን አስታወቃለች። ጉቴሬዝ በዚህ ሣምንት ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን እና ከዩክሬኑ ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጋር እንደሚነጋገሩ ባለፈው ቅዳሜ አስታውቀዋል። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት የሚቆጣጠረው ሪያ የዜና ወኪል የሩሲያ ባለሥልጣናት በማሪዩፖል ከተማ እና የአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ ጉዳይ ላይ ከዋና ጸሐፊው ጋር ለመነጋገር ማቀዳቸውን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤትን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። 
ከአዞቭ ባሕር አጠገብ የምትገኘው የማሪፖል ከተማ በጦርነቱ ከፍተኛ ውድመት ደርሶባታል። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ሰላማዊ ሰዎች ለቀው እንዲወጡ ለመፍቀድ በአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ ዙሪያ ዛሬ ሰኞ በተናጠል የተኩስ አቁም አውጇል። ሰላማዊ ሰዎች ወደ መረጡት አቅጣጫ እንደሚወሰዱ የገለጸው የሩሲያ ጦር፤ ዩክሬን ነጭ ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለል ሰላማዊ ሰዎችን የማሸሹን ተግባር ለመጀመር ዝግጁነቷን እንድታሳውቅ ጥሪ አቅርቧል። 
ሩሲያ በማዕከላዊ ዩክሬን በሚገኘው የቪኒትዛ ግዛት ኃይለኛ የሮኬት ድብደባ መፈጸሟን የአካባቢው ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። በድብደባ እስካሁን ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ሰዎች መገደላቸውን እና መቁሰላቸውን ባለሥልጣናቱ ተናግረዋል። በማዕከላዊ እና ምዕራባዊ ዩክሬን አምስት የባቡር ጣቢያዎች በሚሳይል መደብደባቸውን የአገሪቱ የባቡር ድርጅት ኃላፊ ኦሌክሳንደር ካሚሺን ገልጸዋል። 
ወደ ኪየቭ አቅንተው ከፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ የተነጋገሩት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን፤ ዩክሬን ከሩሲያ ለገጠመችው ውጊያ ሚሳይልን ጨምሮ ረዥም ርቀት የሚጓዙ የጦር መሳሪያዎች እና ታንኮች እንደሚያስፈልጓት ተናግረዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ወደ ኪየቭ ያቀኑት መከላከያ ሚኒስትሩ ከዩክሬን ባለሥልጣናት ጋር አሜሪካ ስለምትሰጠው የጸጥታ እገዛ እና ሥልጠና መነጋገራቸውን ለጋዜጠኞች ገልጸዋል።
የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን "ዩክሬን የግዛት አንድነቷን መከላከል የምትችል ሉዓላዊ እና ዴሞክራሲያዊ አገር ሆና ስትቀጥል ማየት እንፈልጋለን። ሩሲያ ዩክሬንን በመውረር የሰራችው አይነት ድርጊት ማድረግ እስከማትችል ተዳክማ ማየት እንፈልጋለን። አሁንም ከፍተኛ ወታደራዊ አቅሟን እና ወታደሮቿን አጥታለች። ይኸን አቅም በፍጥነት መልሰው መገንባት እንዳይችሉ ሆነው ማየት እንሻለን" ሲሉ ተናግረዋል። 
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ኦስቲን የሩሲያ ወረራ ከተጀመረ ወዲህ ወደ ዩክሬን ያቀኑ የመጀመሪያዎቹ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ሆነዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አገራቸው በቅርቡ በኪየቭ አዲስ አምባሳደር እንደምትሾም ከፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጋር ከተወያዩ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። 

እሸቴ በቀለ

አዜብ ታደሰ 
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

French President Emmanuel Macron gestures as he arrives to deliver a speech after being re-elected as president, following the results in the second round of the 2022 French presidential election, during his victory rally at the Champs de Mars in Paris, France, April 24, 2022. REUTERS/Benoit Tessier

ፈረንሳይ፤ ኤማኑዌል ማክሮ በድጋሚ ተመረጡ 25.04.2022

ፕሬዝደንት ኤማኑዌል ማክሮ ለተጨማሪ አምስት አመታት ፈረንሳይን ለመምራት በድጋሚ ተመረጡ። ማክሮ ትላንት እሁድ በተካሔደው ምርጫ ከተሰጡ ድምጾች 58 ነጥብ 5 በመቶውን አግኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከማክሮ ጋር ለምርጫ የቀረቡት ማሪን ለ ፔን ያገኙት ድምጽ 41 ነጥብ አምስት በመቶ ነው።

በአፍሪቃ ቀንድ እየተባባሰ የመጣው ድርቅ

በአፍሪቃ ቀንድ እየተባባሰ የመጣው ድርቅ 25.04.2022

በአፍሪቃ ቀንድ ሃገራት በኢትዮጵያ ኬንያና ሶማሊያ ሦስት የዝናብ ወቅቶች መዘግየታቸውን ተከትሎ እየተባባሰ የመጣው የድርቅ አደጋ ከለጋሽ ድርጅቶችና ከዓለማቀፉ ማህበረሰብ እስካሁን በቂ የገንዘብ ድጋፍ ካለመገኘቱ ጋር ተዳምሮ 20 ሚልዮን ሕዝብ በሰብዓዊ እርዳታ እጥረት ለከፍተኛ ረሃብ እንደሚጋለጥ ዓለማቀፉ የምግብ ፕሮግራም አስታውቋል::

29.10.2021 In Kenya, drought has made people, especially women and children, at risk of food insecurity

በአፍሪቃ ቀንድ የድርቅ ተጠቂዎች ሕዝብ ቁጥር ወደ 15 እና 16 ሚልዮን ከፍ ብሏል 25.04.2022