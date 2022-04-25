ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ልታባርር ነው

ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ለማባረር ያሳለፈችው ውሳኔ አሳማኝ አይደለም ሲሉ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ወቀሱ። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ውሳኔውን ያሳለፈው ጀርመን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ላሳለፈችው "ወዳጃዊ ያልሆነ" እርምጃ መልስ እንደሆነ አስታውቋል።
ሩሲያ 40 የጀርመን ዲፕሎማቶችን ለማባረር ያሳለፈችው ውሳኔ አሳማኝ አይደለም ሲሉ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ወቀሱ። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት ውሳኔውን ያሳለፈው ጀርመን በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ላሳለፈችው "ወዳጃዊ ያልሆነ" እርምጃ መልስ እንደሆነ አስታውቋል።
የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሞስኮ የሚገኙትን የጀርመን አምባሳደር በመጥራት በሩሲያ የሚገኙ የዲፕሎማሲ ተቋማት 40 ተቀጣሪዎች ያላቸው ከለላ መነሳቱን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደሰጠ ገልጿል። በዚህ ወር መጀመሪያ በዩክሬን ጦርነት ሰበብ እንደሌሎች የአውሮፓ አገራት ሁሉ ጀርመን የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር መወሰኗን ገልጻለች። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒቴር የዛሬው ዕርምጃ ለዚህ የተሰጠ ምላሽ እንደሆነ አስታውቋል።
የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ የሞስኮን ውሳኔ "አሳማኝ አይደለም" ሲሉ ነቅፈዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በተረጋገጠ የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር ምላሽ "ከሶስት ሣምንታት በፊት የተባረሩት የሩሲያ ኤምባሲ አባላት አንድም ቀን እንኳ ቢሆን በዲፕሎማሲያዊ አገልግሎት አላሳለፉም" ሲሉ ጽፈዋል።
በሌላ በኩል ሩሲያ ማሪዩፖል በተባለችው የዩክሬን ከተማ እና ሰላማዊ ሰዎች እና ወታደሮች የተሸሸጉበት የአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ እጣ-ፈንታ ላይ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጋር ለመነጋገር ማቀዷን አስታወቃለች። ጉቴሬዝ በዚህ ሣምንት ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን እና ከዩክሬኑ ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጋር እንደሚነጋገሩ ባለፈው ቅዳሜ አስታውቀዋል። የፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን መንግሥት የሚቆጣጠረው ሪያ የዜና ወኪል የሩሲያ ባለሥልጣናት በማሪዩፖል ከተማ እና የአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ ጉዳይ ላይ ከዋና ጸሐፊው ጋር ለመነጋገር ማቀዳቸውን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤትን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል።
ከአዞቭ ባሕር አጠገብ የምትገኘው የማሪፖል ከተማ በጦርነቱ ከፍተኛ ውድመት ደርሶባታል። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ሰላማዊ ሰዎች ለቀው እንዲወጡ ለመፍቀድ በአዞቭስታል የብረታ ብረት ፋብሪካ ዙሪያ ዛሬ ሰኞ በተናጠል የተኩስ አቁም አውጇል። ሰላማዊ ሰዎች ወደ መረጡት አቅጣጫ እንደሚወሰዱ የገለጸው የሩሲያ ጦር፤ ዩክሬን ነጭ ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለል ሰላማዊ ሰዎችን የማሸሹን ተግባር ለመጀመር ዝግጁነቷን እንድታሳውቅ ጥሪ አቅርቧል።
ሩሲያ በማዕከላዊ ዩክሬን በሚገኘው የቪኒትዛ ግዛት ኃይለኛ የሮኬት ድብደባ መፈጸሟን የአካባቢው ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። በድብደባ እስካሁን ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ሰዎች መገደላቸውን እና መቁሰላቸውን ባለሥልጣናቱ ተናግረዋል። በማዕከላዊ እና ምዕራባዊ ዩክሬን አምስት የባቡር ጣቢያዎች በሚሳይል መደብደባቸውን የአገሪቱ የባቡር ድርጅት ኃላፊ ኦሌክሳንደር ካሚሺን ገልጸዋል።
ወደ ኪየቭ አቅንተው ከፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ የተነጋገሩት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን፤ ዩክሬን ከሩሲያ ለገጠመችው ውጊያ ሚሳይልን ጨምሮ ረዥም ርቀት የሚጓዙ የጦር መሳሪያዎች እና ታንኮች እንደሚያስፈልጓት ተናግረዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ወደ ኪየቭ ያቀኑት መከላከያ ሚኒስትሩ ከዩክሬን ባለሥልጣናት ጋር አሜሪካ ስለምትሰጠው የጸጥታ እገዛ እና ሥልጠና መነጋገራቸውን ለጋዜጠኞች ገልጸዋል።
የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን "ዩክሬን የግዛት አንድነቷን መከላከል የምትችል ሉዓላዊ እና ዴሞክራሲያዊ አገር ሆና ስትቀጥል ማየት እንፈልጋለን። ሩሲያ ዩክሬንን በመውረር የሰራችው አይነት ድርጊት ማድረግ እስከማትችል ተዳክማ ማየት እንፈልጋለን። አሁንም ከፍተኛ ወታደራዊ አቅሟን እና ወታደሮቿን አጥታለች። ይኸን አቅም በፍጥነት መልሰው መገንባት እንዳይችሉ ሆነው ማየት እንሻለን" ሲሉ ተናግረዋል።
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ኦስቲን የሩሲያ ወረራ ከተጀመረ ወዲህ ወደ ዩክሬን ያቀኑ የመጀመሪያዎቹ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ሆነዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አገራቸው በቅርቡ በኪየቭ አዲስ አምባሳደር እንደምትሾም ከፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጋር ከተወያዩ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል።
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ