 ሩሲያ የዩክሬን እህል ሽያጭ ስምምነትን ማፍረስዋ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 31.10.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ሩሲያ የዩክሬን እህል ሽያጭ ስምምነትን ማፍረስዋ

ሩሲያ በመንግሥታቱ ድርጅትና ቱርክ ሸምጋይነት በጥቁር ባሕር ወደቦች ተከማችቶ የሚገኘው የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ የደረሰችበትን ስምምነት ያቋረጠች መሆኑን ትናንት እሑድ አስታውቃለች። ይሁንና እህል የጫኑ በርካታ የዩክሬይን መርከቦች እህል ጭነዉ ከዩክሬይን የጥቁር ባህር ተነስተዋል።

ሩሲያ ያገደችው የዩክሬን እህል ሽያጭ

ሩሲያ በመንግሥታቱ ድርጅትና ቱርክ ሸምጋይነት በጥቁር ባሕር ወደቦች ተከማችቶ የሚገኘው የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ የደረሰችበትን ስምምነት ያቋረጠች መሆኑን ትናንት እሑድ አስታውቃለች።  ስምምነቱ ከሐምሌ ወር ወዲህ  ብቻ ዩክሬን  ዘጠኝ ሚሊዮን ቶን ስንዴና የቅባት እህሎችን  በ397 መርከቦች ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ ያስቻለ ሲሆን፤ ሩሲያም ማዳበሪያና እህል ለውጭ ገበያ እንድትልክ የረዳ ነበር። ይህም የተፈጠረውን የእህል እጥረት በመቅረፍ የዓለምን የእህል ዋጋ በ15 ከመቶ ቀንሶት ነበር ተብሏል። አሁን ግን ሞስኮ በተሰነዘረባት ወታደራዊና የድሮን ጥቃት ከስምምነቱ ለመውጣት የተገደደች መሆኑን ገልጻለች። የሩሲያ መከላካይ ሚኒስተር ትናንት ባወጣው መግለጫ ባለፈው ቅዳሜ ብቻ በክሬሚያ ሴቭስቶፖል አቅራቢያ በነበረው የባሕር ኃይል መርከቧ ላይ 16 የድሮን ጥቃቶች እንደተሰነዘሩበትና ይህም በተለይ በብሪታኒያ የባሕር ኃይል ርዳታ ወይም ስልጠና የተፈጸመ እንደሆነ በመግለጽ ከስምምነቱ ለመውጣት የተገደደችበትን ምክኒያት አስታውቋል።  

Türkei, Istanbul | SSI Invincible II


 ዩክሬንም ሆነች ብሪታኒያ ግን የሞስኮን ክስ መሰረተ ቢስና የተለመደ በማለት ነው ያስተባበሉት። ፕሬዝዳንት ቮሊድሜር ዜለንስኪ እርምጃውን የሩሲያ እህልን የጦር መሳሪያ የማድረግ እቅድ አካል እንደሆነ ነው የገለጹት፤ «ውሳኔው ሩሲያ በአፍሪቃና እስያ ረሀብ እንዲከሰት ያላትን ፍላጎት በግልጽ የሚያሳይ ነው» በማለት ዓለም ሁሉ ሩሲያን  እንዲያወግዛት ጥሪ አቅርበዋል። 
አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የመንግሥታቱ ድርጅትና ኔቶም፤ ሩሲያን በዚህ እርምጃዋ አጥብቀው አውግዘዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሞስኮን እርምጃ ትልቅ አሻጥር፤ በማለት ነው የኮነኑት። «በጣም የሚያበሳጭ ነው፤ ረሀብን የሚጨምርና የሚያስፋፋ እርምጃ፤ ይህን ለማድረግ የሚያስችል ምንም ምክኒያት የለም» በማለት ፕሬዝዳንት ፑቲን ውሳኔውን እንደገና እንዲያዩት ጠይቀዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ቦርየልም በቲውተር ገጻቸው «ሩሲያ በጥቁር ባህር ስምምነት ያላትን ተሳትፎ ለማቋረጥ መወሰኗ በዓለም ላይ የተፈጠረውን የምግብ እህል እጥረት ሊያባብሰው ይችላል» በማለት ውሳኔዋን እንደገና እንድታጤን አሳስበዋል። ሁሉም የአውሮጳ ህብረትና የኔቶ አገሮች በተመሳሳይ ስሜት የሩሲያን እርምጃ እንዳወገዙ ነው የተሰማው።  
የመንግሥታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴረሽም የጉዳዩን አሳሳቢነት በመግለጽ በችግሩ ላይ ለመወያየትና መፍትሄ ለማፈላለግ ለዛሬ የነበራቸውን ሌላ የሥራ ጉብኝት ሰርዘው ከባለድራሻ አካላት ጋር  እየተወያዩ  እንደሆነ አስታውቀዋል። የቱርክ ባለሥልጣኖችም ከሩሲያ አቻዎቻቸው ጋር በመወያየት ሩሲያ ስምምነቱን እንድታከብር ለማግባባት እየሞከሩ ነው ተብሏል። ባለፈው የሐምሌ ወር የተፈረመው ይህ  ዩክሬን በጥቁር ባሕር ወደቦች እህል ወደ ውጭ እንድትልክ የሚፈቅደው ስምምነት፤  በኅዳር ወር አጋማሽ እንዲታደስ የሚጠበቅ ነበር። ሩሲያ ግን ስምምነቱን ትናንት አፍርሻለሁ ከማለቷ በፊትም በዓላማና ትግበራው ላይ ቅሬታ እንዳላት ስትገልጽ ቆታለች።

Irland | Ankunft eines Getreide-Frachtschiff aus der Ukraine

የስምምነቱ ዋና አላማ የዩክሪንና የሩሲያም የእህል ምርት ያለምንም ችግር ተጓጉዞና ለገበያ ቀርቦ በደቡብ ባሉ አገሮች በተለይም በአፍሪቃ ሊደርስ የሚችለውን የእህል እጥረትና የረሀብ አደጋ ለማስቀረት ቢሆንም፤ እስካሁን ግን ለነዚህ አካባቢዎች የደረሰው የእህል መጠን ከተላከው 3 ከመቶ ብቻ እንደሆነና ሌላው በአውሮጳ እንደቀረ በመግለጽ አውሮጳውያኑን በአስመሳይነት ስትከስ ቆይታለች። ይህ ሁኔታ ተሻሽሎና ስምምነቱ ተራዝሞ ከዩክሬንም ሆነ ሩሲያ ለዓለም ገበያ የሚቀርበው የእህል ምርት የበለጠ ይሳለጣል ተብሎ ሲጠበቅ፤ ይህ ውሳኔ መወሰኑ ችግሩን እንዳያባብሰው አስግቷል። ዩክሬን በስንዴና የቅባት እህሎች ምርት የምትታወቅ ሲሆን በሐምሌ ወር ስምምነት በተደረሰበት ወቅት ለውጭ ገበያ የተዘጋጀ 20 ሚሊዮን ቶን በመጋዝኗ እንደሚገኝ ተገልጾ ነበር። አንዳንድ የአውሮፓ አገሮች ዩክሬን የእህል ምርቷን ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችላትን የባሕርና የየብስ አማራጭ መስመሮችን እንደሚያፈላልጉ እየገለጹ ቢሆንም፤ ይህ ግን አስቸጋሪና ውስንም እንደሚሆን ነው የሚነገረው። የጦርነቱ እሳት በርዶና የአገሮቹ ዲፕሎማሲያዊ ጦርነት ረግቦ የዩክሬንም ሆነ የሩሲያ የስንዴ ምርት ለገበያ መቅረብ ካልቻለ፤ በተለይ በአፍሪካና ደቡብ አሜርካ ጭምር የምግብ እህል እጥረት ሊፈጠርና የረሀብ አደጋም ሊኖር እንደሚችል ስጋትቸውን የሚገልጹ በርካቶች ናቸው።  

ገበያው ንጉሤ 
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ

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ሩሲያ ያገደችው የዩክሬን እህል ሽያጭ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

02.06.2016 Eine Frau hält in der estnischen Stadt Narva am Grenzübergang nach Russland ihren russischen Pass in den Händen. (zu dpa: «Europa zu besuchen ist ein Privileg» - Einreiseverbot für Russen?) +++ dpa-Bildfunk +++

አዉሮጳ ለሩስያዉያን የጉብኝዎች ቪዛ ጉዳይ 29.08.2022

የአዉሮጳ ህብረት የዉጭ ጉዳይ ተጠሪ ጆሴፕ ቦሬል፣ ሩሲያውያን በቱሪስት ቪዛ ወደ አውሮጳ ህብረት እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ማገድ የሚለዉን ሃሳብ "ጥሩ ነዉ ብለዉ እንደማያምኑ" ተናገሩ። የህብረቱ ከፍተኛ የዉጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፕ ቦሬል በሰጡት ቃለ ምልልስ ህብረቱ ከሩሲያ ሲቪል ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳያቋርጥ ሲሉ ነዉ ያስጠነቀቁት።

26.07.2022 The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa for a working visit to Ethiopia. Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Demeke Mekonnen and other high-level government officials welcomed the Russian Foreign Minister upon his arrival at Bole International Airport. During his stay in Ethiopia, Lavrov is due to consult with high-ranking government officials on matters that will strengthen the ties between the two countries. It is to be recalled that Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Ethiopia paid a visit to Russia in 2021 to discuss collaboration and strengthen relationships. Similarly, Sergey Lavrov visited Addis Abeba in 2018 and signed agreements to boost relations between Ethiopia and Russia. The Russian foreign minister had earlier visited Egypt and the Republic of the Congo.

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ 26.07.2022

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው።

Russian-flagged cargo ship Zhibek Zholy is seen off the coast of Black Sea port of Karasu, Turkey, July 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik

የጥራጥሬ ምርቴ በሩስያ ተዘረፈ ያለችዉ ዩክሬይን 04.07.2022

ዩክሬይን እህል ከሃገሬ ዘርፎ ወጥቶአል ያለችዉን የሩስያን መርከብ ጥቁር ባህር ዳርቻ ላይ ይዛ እየመረመረች እንደሆን ቱርክ ዛሬ ዐስታወቀች። በቱርክ የዩክሬይን አምባሳደር እንደተናገሩት «ዚቢክ ዞሊ» የተባለዉ እና የሩስያን ባንዲራ ያነገበዉ ግዙፉ የሩስያ የጭነት መርከብ፤ በቱርክ የጉምሩክ ባለሥልጣን ተቆጣጣሪዎች በቁጥጥር ስር ገብቶአል።