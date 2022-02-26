 ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ፍንጭ ሰጠች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 26.02.2022

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ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ፍንጭ ሰጠች

የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ አገራቸው ዩክሬን በመውረሯ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ ከአሜሪካ ጋር የኑክሌር ጦር መሣሪያ ለመቀነስ ከፈረመችው ስምምነት ልወጣ እንደምትችል ጠቁመዋል። ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ከምዕራባውያኑ ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ገልጸዋል።

Paris Normandie Treffen | Putin Zelenskyy

ሩሲያ በምዕራባውያኑ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ በአገሯ የሚገኙ የውጭ አገር ዜጎች እና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጠች። ማስጠንቀቂያውን የሰጡት የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ መሆናቸውን የፕሬዝደንት ቭላድሚር መንግሥት ፑቲን የሚቆጣጠረው ሪያ (RIA) የዜና ወኪል ዘግቧል።

ከምዕራባውያኑ በተጣሉባት ብርቱ ማዕቀቦች ምክንያት ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ከተፈራረመችው የኑክሌር ጦር መሣሪያ ቁጥጥር ሥምምነት ልታፈነግጥ እንደምትችልም ሜድቬዴቭ አስጠንቅቀዋል። ቭላድሚር ፑቲን በሊቀ-መንበርነት የሚመሩት የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ከዚህ ቀደም በፕሬዝደንትነት ሰርተዋል።

የአውሮፓ አገራት እና አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጣሏቸው ማዕቀቦች በአገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ላይ ጥብቅ ገደብ የሚያሳርፉ ናቸው። በማዕቀቦቹ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ ጥሪታቸውን እንዳያንቀሳቅሱ ተከልክለዋል። አሜሪካ እና አጋሮቿ ከእስካሁኑ የበረቱ ማዕቀቦች በሩሲያ ላይ ሊጥሉ እንደሚችሉ ገልጸዋል። ይኸ ስዊፍት (SWIFT) ከተባለው እና ባንኮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ገንዘብ ከሚያዘዋውሩበት ሥርዓት ሩሲያን ማገድን ይጨምራል።

BG Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine Spanien

በተለያዩ የዓለም አገራት ጦርነቱ እንዲቆም የሚጠይቁ ሰልፎች እየተደረጉ ነው።

ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ግን የምዕራባውያኑን ማዕቀቦች "ፖለቲካዊ አቅም ማጣት" ሲሉ አጣጥለዋል። ሜድቬዴቭ ቪኮንታክቴ (VKontakte) በተባለ የሩሲያ ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ላይ "ከያለበት ተባረን እየወጣን፤ እየተቀጣን እና ማስፈራሪያ እየደረሰብን ነው። ነገር ግን ፍርሐት አይሰማንም" ሲሉ መጻፋቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል።

ሜድቬዴቭ ማዕቀቦቹ ከምዕራቡ ጋር ሩሲያ ያላትን ግንኙነት እንድትመረምር ዕድል እንደሰጣት ገልጸው አገራቸው ከአሜሪካ ጋር የኑክሌር ጦር መሣሪያ ለመቀነስ ከተፈራረመችው ሥምምነት ጥላ ልትወጣ እንደምትችል ጠቁመዋል። ይኸ ስምምነት ሜድቬዴቭ ፕሬዝደንት ሣሉ ከአስራ ሁለት አመታት ገደማ በፊት ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ጋር የተፈራረሙት ነው።

የቀድሞው የሩሲያ ፕሬዝደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ አገራቸው ከምዕራባውያን አገሮች ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችልም ፍንጭ ሰጥተዋል። "ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን የሚያስቀጠል የተለየ ፍላጎት የለም" ያሉት ሜድቬዴቭ "በአጉሊ መነጽር እና በጠብመንጃ አፈሙዝ ዒላማ ልንተያይ እንችል ይሆናል" ብለዋል።

ምዕራባውያን የሩሲያ ኩባንያዎችን ጥሪት ከመንቀሳቀስ ሊያግዱ እንደሚችሉ በሰጡት ማስጠንቀቂያ ላይ ምላሽ ሲሰጡ አገራቸው ተመሳሳይ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ጠቁመዋል። "በተመሳሳይ የውጭ ዜጎች እና የውጭ ኩባንያዎችን ሐብት እንዳይንቀሳቀስ በማገድ ምላሽ መስጠት አለብን። ምን አልባትም ወዳጅ ካልሆኑ አገሮች የመጡትን ጥሪት በመውረስ" ማለታቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል።

Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ኃላፊ ከ150 ሺሕ በላይ ዩክሬናውያን ለስደት መዳረጋቸውን አስታውቀዋል። 

የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ኃላፊ ከ150 ሺሕ በላይ ዩክሬናውያን ለስደት መዳረጋቸውን አስታውቀዋል።  ኮሚሽነሩ በትዊተር እንዳሰፈሩት ለስደት የተዳረጉት የዩክሬን ዜጎች ወደ ፖላንድ፣ ሐንጋሪ፣ ሞልዶቫ እና ሮማኒያ ድንበር ተሻግረዋል። በዩክሬን መፈናቀል መበርታቱን የገለጹት የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽነር " ይሁንና ወታደራዊው ሁኔታ ቁጥሩን ለመገመት እና ዕርዳታ ለማቅረብ አስቸጋሪ አድርጎታል" ብለዋል። የዩክሬን የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ቅዳሜ በሩሲያ ወረራ ምክንያት ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 200 ገደማ ሰዎች መገደላቸውን አስታውቆ ነበር።

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ukrainian service members collect unexploded shells after a fighting with Russian raiding group in the Ukrainian capital of Kyiv in the morning of February 26, 2022, according to Ukrainian service personnel at the scene. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

በዩክሬን ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ 26.02.2022

በዩክሬን ሶስት ሕጻናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሞስኮ በዩክሬን የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ወታደሮቿንም እንድታስወጣ የሚጠይቅ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የውሳኔ ሐሳቡን አስራ አንድ አገራት ደግፈውት ነበር

የአባይ ግድብ፣ የጠ/ሚ ማብራሪያ እና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት

የአባይ ግድብ፣ የጠ/ሚ ማብራሪያ እና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 25.02.2022

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚውን የኅብረተሰብ ክፍል የሚያወያዩ ኹነቶች ቁጥራቸው እየጨመረ የሄደ ይመስላል። በዚህ ሳምንት በተለይ የኅዳሴ ግድብ በአንድ ተርባይን የኤሌክትሪክ ማመንጨት ተግባር መጀመር፣ ጠ/ሚ ዐቢይ አህመድ በምክር ቤት የሰጡት ማብራሪያ እንዲሁም የሩሲያ እና ዩክሬን ጉዳይ ላይ ከተሰነዘሩ አስተያዮች የተወሰኑትን መራርጠናል።

Reelected German President Frank-Walter Steinmeier waves to the electoral college during the German Federal Assembly which came together to elect the country's president in Berlin, Germany, Sunday, Feb. 13, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

የየካቲት 6 ቀን 2014 የዓለም ዜና 13.02.2022