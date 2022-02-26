ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ፍንጭ ሰጠች

የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ አገራቸው ዩክሬን በመውረሯ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ ከአሜሪካ ጋር የኑክሌር ጦር መሣሪያ ለመቀነስ ከፈረመችው ስምምነት ልወጣ እንደምትችል ጠቁመዋል። ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ከምዕራባውያኑ ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ገልጸዋል።
ሩሲያ በምዕራባውያኑ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ በአገሯ የሚገኙ የውጭ አገር ዜጎች እና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጠች። ማስጠንቀቂያውን የሰጡት የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ መሆናቸውን የፕሬዝደንት ቭላድሚር መንግሥት ፑቲን የሚቆጣጠረው ሪያ (RIA) የዜና ወኪል ዘግቧል።
ከምዕራባውያኑ በተጣሉባት ብርቱ ማዕቀቦች ምክንያት ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ከተፈራረመችው የኑክሌር ጦር መሣሪያ ቁጥጥር ሥምምነት ልታፈነግጥ እንደምትችልም ሜድቬዴቭ አስጠንቅቀዋል። ቭላድሚር ፑቲን በሊቀ-መንበርነት የሚመሩት የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ከዚህ ቀደም በፕሬዝደንትነት ሰርተዋል።
የአውሮፓ አገራት እና አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጣሏቸው ማዕቀቦች በአገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ላይ ጥብቅ ገደብ የሚያሳርፉ ናቸው። በማዕቀቦቹ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ ጥሪታቸውን እንዳያንቀሳቅሱ ተከልክለዋል። አሜሪካ እና አጋሮቿ ከእስካሁኑ የበረቱ ማዕቀቦች በሩሲያ ላይ ሊጥሉ እንደሚችሉ ገልጸዋል። ይኸ ስዊፍት (SWIFT) ከተባለው እና ባንኮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ገንዘብ ከሚያዘዋውሩበት ሥርዓት ሩሲያን ማገድን ይጨምራል።
ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ግን የምዕራባውያኑን ማዕቀቦች "ፖለቲካዊ አቅም ማጣት" ሲሉ አጣጥለዋል። ሜድቬዴቭ ቪኮንታክቴ (VKontakte) በተባለ የሩሲያ ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ላይ "ከያለበት ተባረን እየወጣን፤ እየተቀጣን እና ማስፈራሪያ እየደረሰብን ነው። ነገር ግን ፍርሐት አይሰማንም" ሲሉ መጻፋቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል።
ሜድቬዴቭ ማዕቀቦቹ ከምዕራቡ ጋር ሩሲያ ያላትን ግንኙነት እንድትመረምር ዕድል እንደሰጣት ገልጸው አገራቸው ከአሜሪካ ጋር የኑክሌር ጦር መሣሪያ ለመቀነስ ከተፈራረመችው ሥምምነት ጥላ ልትወጣ እንደምትችል ጠቁመዋል። ይኸ ስምምነት ሜድቬዴቭ ፕሬዝደንት ሣሉ ከአስራ ሁለት አመታት ገደማ በፊት ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ጋር የተፈራረሙት ነው።
የቀድሞው የሩሲያ ፕሬዝደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ አገራቸው ከምዕራባውያን አገሮች ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችልም ፍንጭ ሰጥተዋል። "ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን የሚያስቀጠል የተለየ ፍላጎት የለም" ያሉት ሜድቬዴቭ "በአጉሊ መነጽር እና በጠብመንጃ አፈሙዝ ዒላማ ልንተያይ እንችል ይሆናል" ብለዋል።
ምዕራባውያን የሩሲያ ኩባንያዎችን ጥሪት ከመንቀሳቀስ ሊያግዱ እንደሚችሉ በሰጡት ማስጠንቀቂያ ላይ ምላሽ ሲሰጡ አገራቸው ተመሳሳይ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ጠቁመዋል። "በተመሳሳይ የውጭ ዜጎች እና የውጭ ኩባንያዎችን ሐብት እንዳይንቀሳቀስ በማገድ ምላሽ መስጠት አለብን። ምን አልባትም ወዳጅ ካልሆኑ አገሮች የመጡትን ጥሪት በመውረስ" ማለታቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል።
የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ኃላፊ ከ150 ሺሕ በላይ ዩክሬናውያን ለስደት መዳረጋቸውን አስታውቀዋል። ኮሚሽነሩ በትዊተር እንዳሰፈሩት ለስደት የተዳረጉት የዩክሬን ዜጎች ወደ ፖላንድ፣ ሐንጋሪ፣ ሞልዶቫ እና ሮማኒያ ድንበር ተሻግረዋል። በዩክሬን መፈናቀል መበርታቱን የገለጹት የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽነር " ይሁንና ወታደራዊው ሁኔታ ቁጥሩን ለመገመት እና ዕርዳታ ለማቅረብ አስቸጋሪ አድርጎታል" ብለዋል። የዩክሬን የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ቅዳሜ በሩሲያ ወረራ ምክንያት ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 200 ገደማ ሰዎች መገደላቸውን አስታውቆ ነበር።