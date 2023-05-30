 ሥጋት ያጠላበት የአዲስ አበባ - ሀዋሳ መንገድ | ኢትዮጵያ | DW | 30.05.2023

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ኢትዮጵያ

ሥጋት ያጠላበት የአዲስ አበባ - ሀዋሳ መንገድ

የ278 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚሸፍነው የአዲስ አበባ ሀዋሳ መስመር እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነበት ፤ ለአሽከርካሪዎችና ተጓዥችም ምቹ ተደርጎ ይወሰድ ነበር ፡፡ ካለፉት ሦስት ወራት ወዲህ ግን መንገደኞች በፀሎት ፤ አሽከርካሪዎች ደግሞ በሥጋት የሚጓዙበት እየሆነ መምጣቱን የህዝብ ማመላለሻ አሽከርካሪዎች ይናገራሉ፡፡

በመስመሩ ድንገት ብቅ የሚሉ ታጣቂዎች ይዘርፋሉ፤ ይገድላሉ፤ ተሸከርካሪዎችን ያቃጥላሉ

የ 278 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚሸፍነው የአዲስ አበባ  ሀዋሳ መስመር እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነበት ፤ ለአሽከርካሪዎችና ተጓዥችም ምቹ ተደርጎ ይወሰድ ነበር ፡፡ ካለፉት ሦስት ወራት ወዲህ ግን መንገደኞች በፀሎት ፤ አሽከርካሪዎች ደግሞ በሥጋት የሚጓዙበት እየሆነ መምጣቱን የህዝብ ማመላለሻ አሽከርካሪዎች ይናገራሉ፡፡ አሽከርካሪዎቹ እንደሚሉት በመስመሩ ድንገት ብቅ የሚሉ ታጣቂዎች ይዘርፋሉ ፣ ይገድላሉ ፣ ተሸከርካሪዎችን ያቃጥላሉ ፡፡

በአብዛኛው ጥቃቶቹ የሚፈጸሙት  በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ባቱ እና መቂ በተባሉት ወረዳዎች ውስጥ ነው ይላሉ አሽከርካሪዎቹ ፡፡ በዚህም የተነሳ ሥራቸውን በስጋት ውስጥ ሆነው ለማከናወን መገደዳቸውን ነው ሥማቸው በሚስጥር እንዲቆይላቸው የጠየቁ  አሽከርካሪዎች ለዶቼ ቬለ የገለጹት፡፡ አሽከርካሪዎቹ መንግሥት ያጋጠማቸውን የደህንነት ሥጋት በመቅረፍ የመሥመሩን ሰላም እንዲያስጠብቅም ጠይቀዋል፡፡

ዶቼ ቬለ በጉዳዩ ላይ የባቱ እና መቂ ወረዳዎችንም ሆነ የኦሮሚያ ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊዎችን ምላሽ ለማካተት ያደረገው ጥረት  ሃላፊዎቹን ማግኘት ባለመቻሉ ለጊዜው አልተሳካም፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

አዜብ ታደሰ 

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በመስመሩ ድንገት ብቅ የሚሉ ታጣቂዎች ይዘርፋሉ፤ ይገድላሉ፤ ተሸከርካሪዎችን ያቃጥላሉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

30.05.2023 Farmer in Amhara region 30.05.2023 Titel: Farmer and farm land in Amhara region 30.05.2023 Author/ Photo by Alemnew Mekonnen (DW Amharic correspondent)

የዜና መጽሔት፤ ግንቦት 11 ቀን 2015 ዓ.ም ማክሰኞ 30.05.2023

አስገዳጁ ነዳጅን በበይነመረብ ግብይት የፈጠረው ጫና

አስገዳጁ ነዳጅን በበይነመረብ ግብይት የፈጠረው ጫና 27.04.2023

ከሰኞ ሚያዝያ 16 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ የነዳጅ ግብይት ሙሉ በሙሉ በበይነመረብ ክፍያ ሥርዓት ብቻ እንዲከናውን የወጣው መረኃ ግብር ተጠቃሚዎችን እያማረረ ነው ። አሽከርካሪዎች የበይነ መረብ መንቀርፈፍ እና መጓተት ላልተፈለገ ረዥም ሰልፍ እየዳረጋቸው መሆኑን ጠቅሰዋል ።

የሚያዝያ 30 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የሚያዝያ 30 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 08.05.2023

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ መሪው ማንቸስተር ሲቲ ነገ ከሪያል ማድሪድ ጋር የአውሮጳ ሻምፒዮንስ ወሳኝ ግጥሚያ ይጠብቀዋል ። አርሰናል የፕሬሚየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት ተስፋውን ትናንት ዳግም አለምልሟል ። የኒውካስል የትናንት ሽንፈት የአውሮጳ ሊግ ቦታ የያዘው ሊቨርፑል ሻምፒዮንስ ሊጉንም እንዲማትር ተስፋ አጭሮለታል ።