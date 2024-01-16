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ድባቴና ጭንቀት በዩኒቨርቲ ተማሪዎች

ማክሰኞ፣ ጥር 7 2016

" እራስን ካለው ሁኔታ ጋራ አስማምቶ መሄድ ካልተቻለ ችግሮችን ያስከትላል። ብዙ ተማሪዎች ይሄ ሽግግር በጣም ይከብዳቸውና የተለያዩ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ይህን ችግር ለመቋቋም በሚል ደግሞ ወደ አልኮሆል መጠጥ፤ ሲጋራ ማጨስ፣ ጫት መቃም፣ ድራግ መጠቀም ሊሄዱ ይችላሉ።" የስነ ልቦና ባለሙያ

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የትምህርት ሚኒስቴር ህንጻ
የትምህርት ሚኒስቴር ህንጻምስል Alemnew Mekonnen/DW

ድባቴና ጭንቀት በዩኒቨርቲ ተማሪዎች

ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርስቲ የሚገቡበት የመጀመሪያው ዓመት የሽግግር ዓመት ተብሎ ይታወቃል። ይህ በመላው ዓለም የሚገኙትን ተማሪዎችን እንደሚመለከት የዛሬው እንግዳችን ይናገራሉ። ዶክተር ካሳሁን ሃብታሙ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የስነልቦና መምህርና ተመራማሪ ናቸው። 
ተማሪዎች ከከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ዩኒቨርስቲ በሚገቡበት ወቅት በትምህርት አሰጣጡ፤ በግልና በቤተሰብ መስተጋብር ከፍተኛ ሽግግር እንዳለ ይጠቅሳሉ። በተለይም ከቤተሰብ ጋር የመኖር ልምዳቸው ተቋርጦ የራሳቸውን ሕይወት ራሳቸውን የሚመሩበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ወይም ማሕበራዊ መሰረታቸው ስለሚቀየር ይህ ለሚወስኑት እያንዳንዱ ነገር በአዎንታም ይሁን በአሉታ መልኩ ትልቅ ለውጥ እንደሚያስከትል በመስኩ የተደረጉ ጥናቶችን እማኝ አድርገው ዶክተር ካሳሁን አጫውተውናል። ይህ በሽግግር ጊዜ የሚኖረው ከፍተኛ ለውጥ በደንብ መቆጣጠር ከተቻለ በጎ ውጤት እንደሚኖረው ሁሉ አያያዙ መልካም ካልሆነ ደግሞ ለጭንቀት፣ድባቴና ሌሎች የአዕምሮ በሽታዎች እንደሚዳርግ ዶክተር ካሳሁን ገልጸውልናል።

"ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ነው ያለው። ይህን ለውጥ እራስን ካለው ሁኔታ ጋራ አስማምቶ መሄድ ካልተቻለ ችግሮችን ያስከትላል። ብዙ ተማሪዎች እራሳቸውን አስማምተው እንደሚሄዱ ሁሉ ብዙ ተማሪዎች ደግሞ ይሄ ሽግግር በጣም ይከብዳቸውና የተለያዩ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። በመስኩ የተካሄዱ ብዙ ጥናቶችም ይህንን ያረጋግጣሉ። ይህን ችግር ለመቋቋም በሚል ደግሞ ወደ አልኮሆል መጠጥ፤ ሲጋራ ማጨስ፣ ጫት መቃም፣ ድራግ መጠቀም ሊሄዱ ይችላሉ። "

ዶክተር ካሳሁን ሃብታሙ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የስነ ልቦና መምህርና ተመራማሪ
ዶክተር ካሳሁን ሃብታሙ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የስነ ልቦና መምህርና ተመራማሪምስል privat

ድባቴና ጭንቀት

የዩኒቨርስቲ የአንደኛ ዓመት ተማሪዎች ይህን የሽግግር ጊዜ በአግባቡ ካልተወጡትና  ይህን ተከትሎ ለጥናት ወይም ነቃ ለማለት በሚል ትክክለኛ ያልሆነ ምክንያት ጫት፣ አደንዛዥ ዕጽና ሌሎች ሱሶችን ከተላመዱ ወደ ድባቴና ጭንቀት እንደሚገቡ ባለሙያው ያስጠነቅቃሉ።
"ችግሮች የሚጀምሩት በመጀመሪያው ዓመት ነው። የመጀመሪያውን ዓመት እራሳቸውን አስማምተው መኖር ከቻሉ እነዚህ ችግሮች የመከሰት እድላቸው በጣም ያነሰ ይሆናል። በኛ አገር ጭምር በመስኩ የተደረጉ ጥናቶች  ከ 20 እስከ 25 በመቶ ተማሪዎች አንዳንዴም እስከ 40 በመቶ ተማሪዎች በተለያየ ደረጃ ያሉ የጭንቀትና ድባቴ እንደሚያጋጥማቸው፤ በጣም ብዙ ተማሪዎች ጫት እንደሚጠቀሙ ያሳያል። ከዚህም አልፎ በተወሰነ ደረጃ እራሳቸውን የሚያጠፉ ተማሪዎች እንዳሉ ጥናቶች ያሳያሉ።"

በዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ዘንድ እራስን ከአዲሱ የአኗኗርና የትምህርት ሥርዓት ጋር አስማምተው እንዳይሄዱ የውስጥ ችግሮቻቸውን የሚያባብሱ ውጫዊ ምክንያቶች እንዳሉም ዶክተር ካሳሁን ይገልጻሉ። ከነዚህም አንዱና በዋነኛነት የሚጠቀሰው የጸጥታ ችግር እንደሆነ ነው የሚያስረዱት።

"የሚያባባስ ነገር አለ። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በዩኒቨርስቲዎች አካባቢ የጸጥታ ችግር አለ። ዩኒቨርስቲዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ግጭቶች አሉ፤ አንዳንድ ጊዜም ጦርነቶች ይከሰታሉ፤ በተለይ ደግሞ የብሄር ግጭት። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቅድም ያልናቸው ነገሮች ያባብሱታል።"
በዚህ ምክንያት የሚፈጠሩ የድባቴና የጭንቀት ሁኔታዎች በራሳቸው የዓዕምሮ በሽታዎች መሆናቸውን የጠቀሱት የስነ ልቦና ባለሙያው ዶክተር ካሳሁን በዚህ የሚጠቁ ተማሪዎች ከህመሙ ባሻገር ውጤታቸው ዝቅ እንዲልና በአግባቡ ትምህርት እንዳይቀስሙ እንደሚያደርጋቸው ገልጸውልናል።

"ጭንቀትና ድባቴ በራሳቸው የጤና ችግሮች ናቸው። እነዚህ ችግሮች ያሉበት ሰው የእንቅልፍ ችግር ያጋጥመዋል፤ ከሰዎች ጋር ያለው ግኑኝነት ጥሩ እንዳይሆን ያደርጋሉ፤ በጣም ብቸኝነትን ያመጣሉ፤ አንዳንድ ጊዜም ችግሩ ሲጸና እራስን የማጥፋት ሙከራ ያደርጋሉ። በተለይ በተለይ ደግሞ ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል። በአካዳሚክ ስራቸው ውጤታማ አይሆኑም። ለዛ ነው ብዙ ተማሪዎች በመጀመሪያው ዓመት ከትምህርት ውጭ የሚሆኑት።"

ባርዳር ዩኒቨርስቲ
ባርዳር ዩኒቨርስቲምስል A. Mekonnen/DW

ጫትና ኣደንዛጭ ዕጽ ለጭንቀት ፈውስ ይሆናሉ?
በብዙ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ዘንድ ጫትና አደንዛዥ ዕጽ እንዲሁም ሲጋራ "ከጭንቀት ለመገላገል" በሚል ሲጠቀሙ ይስተዋላል። ይህ ምን ያህል ሳይንሳዊ ነው አልናቸው ዶክተር ካሳሁንን።

"ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዩኒቨርስቲዎች ጫት መጠቀም በከፍተኛ ሁኔታ በጣም የተለመደ ነው። ሲጋራና አልኮል መጠጦች የሚለምዱበት ሁኔታም አለ። እነዚ ውስብስብ ችግሮችን ያስከትላሉ። አንደኛ ሱስ ናቸው። ሱስ የሚያስይዙ ነገሮች ማግኘት ካልተቻለ በጣም ብዙ ችግር ሊያመጣ ይችላል። እነዚህ ሱሶች በራሳቸው የጭንቀትና ድባቴ የአዕምሮ በሽታዎችን ሊያመጡ ይችላሉ።
እርግጥ ነው ለጊዜው የማነቃቃት ሁኔታ ሊያመጡ ይችላሉ፤ ነገር ግን በረዥም ጊዜ ውጤታቸው በምናይበት ጊዜ አሉታዊ ነገራቸውን ያመዝናል። ለአንድ ቀን ስራ ቢሰሩም ለረዥም ጊዜ ሥራ እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል። በአካላቸውም በአዕምሮአቸውም ከፍተኛ አሉታዊ ውጤት ያመጣል።"
የአቻ ግፊት
በዩኒቨርስቲ ውስጥ የአቻ ግፊት በበጎ መልኩ ለጥናትም ይሁን ለሌሎች መስተጋብሮች አወንታዊ ሚና እንዳለው ሁሉ አዲሱን አካባቢ እራስን አስማምቶ ላለመሄድም አሉታዊ ጫና እንዳለው የስነ ልቦና ባለሙያው ያስጠነቅቃሉ። ማንኛውም ጠቃሚ ያልሆነ ልምምድ ውስጥ ለመግባት ወይም ላለመግባት የራስ ጥንካሬ ወሳኝ ቢሆንም የአቻ ግፊት ግን ቀላል የማይባል ተጽዕኖ እንዳለው በመስኩ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያስረዱ ዶክተር ካሳሁን ያገልጻሉ።
መከላከል የተሻለው አማራጭ
በራስ ጥንካሬ ማነስና በአቻ ግፊት ምክንያት የሚደረጉ አደገኛና የአካላዊና ሥነ ልቦናዊ ችግሮችን የሚያስከትሉ የሱስ ልምምዶች አስቀድሞ መከላከል ቀዳሚው ፈውስ መሆኑን የገለጹት ባለሙያው ከዚህ ካለፈ ግን በባለሙያ የተደገፈ ሕክምና ማድረግ እንደሚገባ ይመክራሉ።

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር 

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