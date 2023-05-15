ሥለ ኦሮሚያ ቤተ-መንግስት ግንባታ የተሰጠ አስተያየት

የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ በስድስት ሄክታር መሬት ላይ ሊያስገነባ ያቀደውን ዘመናዊ ቤተመንግስት ግንባታ በይፋ ማስጀመሩን አሳውቋል፡፡ በቤተ-መንግስቱ ግንባታ ዙሪያ በድጋፍም በተቃውሞም አስተያየቶች እየተሰጡ ናቸው፡፡ ተቃውሞአቸውን ከገለጹት መካከል የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባልና የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንደአ ይገኙበታል፡፡
የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ በስድስት ሄክታር መሬት ላይ ሊያስገነባ ያቀደውን ዘመናዊ ቤተመንግስት ግንባታ ከትናንት በስትያ ረቡዕ በይፋ ማስጀመሩን አሳውቋል፡፡ ቤተመንግስቱ ግንባታ ዙሪያ በድጋፍም በተቃውሞም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ናቸው፡፡ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አዲስ ቤተመንግስት ግንባታ ማስጀመሩንና ዘመናዊ ዲዛይኑን ማስተዋወቁን ተከትሎ በማህበራዊ የትስስር ገጾች የድጋፍና የተቃውሞ ድምጾች በጉልህ ተስተጋብተዋል፡፡
በቀዳሚነት ተቃውሞአቸውን ከገለጹት ውስጥ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባልና የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንደአ ይጠቀሳሉ፡፡
“የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ በሰላም፤በመልካም አስተዳደርና በኢኮኖሚ ራሱን በጽኑ መሰረት ላይ መገንባትን ይሻል፡፡ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ መከራና ሰቆቃ እየተጋፈጠ ያለው ህዝቡ ከዚህ ቅርቃር የሚወጣበትን ስትራቴጂና አመራር ይጠባበቃል በማለት በማህበራዊ ገጻቸው ሀሳባቸውን ገልጸዋል፡፡” የገዢው ፓርቲ አባል የሆኑትና በብዛት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ላይ የሰላ ትችቶችን በማቅረብ የሚታወቁት አቶ ታዬ “ህዝባዊ ተቆርቋሪነት ካለ ትኩረቱ ሁሉ ሰላሙን ማስከበርና መልካም አስተዳደርን ማስፈን ላይ መሆን ይገባል” ብለዋል፡፡
አቶ ታዬ በአዲሱ ቤተመንግሰት ግንባታ ዙሪያ ትችታቸውን ያሰሙ ብቸኛ ሰው አይደሉም፡፡ በርካታ ሰዎች በድጋፍም በተቃውሞም አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል፡፡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በታሪክ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆኑት መብራቱ ጌርጂሶ የቤተመንግስት ግንባታው የሚነቀፍ ባይሆንም የክልሉን የሰላም ሁኔታ ለማሻሻል በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የተጀመረው ሰላማዊ ድርድር የቅድሚያ ቅድሚያ ቢሰጠው በሚል አስተያየታቸውን አጋርተዋል፡፡
“ጥያቄ የለውም ነገ ማንም ቢሾም እኔ ቤተመንግስት አያስፈልገኝም የሚል ሰው ያለ አይመስለኝም፡፡ለማናችንም ቢሆን ቤተመንግስ መሰራቱ የሚያስኮርፍም ሆነ የሚያስቆጭ ነገር የለውም፡፡በዚህ ሰአት ለኦሮሚያም ሆነ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ምንድነው የሚለውን ስናይ፤ፕሮጀክቶች ይቁሙ ሳይሆን ፕሮጀክቶች ግን ቅድሚያ የሚሰጣቸው አይደሉም፡፡ህዝቡ በሰላም ውሎ መግባቱን ነው ሚፈልገው፡፡ ቤተመንግስቱ ሚሰራው ቤተመንግስት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ነው፡፡በዚህ ሰአት ከምንብ በላይ ለህዝቡ የሚያስፈልገው እርቁን ቢያፋጥኑት ነው፡፡ይሄ ሳይሆን ሲቀር ግን መዘዙ ከፍተኛ እንደሚሆን ነው፡፡”
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ዶ/ር ቢራቱ ቀነዒ ናቸው፡፡ “እኔም በሁለት መልኩ ነው የተመለከትኩት፡፡ በዚህ በኩል ሰርግ አለ፤ በዚህ በኩል ሞት አለ፡፡ግልጽ የሆኑ
ችግሮች አሉ፡፡ እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው፡፡እስካሁን የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ ፕሬዝዳንት በኪራይ ቤት ውስጥ ነው የነበረው፤ ይሄ ተገቢ አይደለም፡፡ በከተማው ላይ ክልሉን የሚመጥን ቤተመንግስት ስፈልገው ነበር፡፡ ፕሬዝዳንቱም ይህን ስራ ሲያሰሩ ለትውልድ እንዲተላለፍ በማሰብ ይመስለኛል፡፡”
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሴኔሳ ደምሴ በበኩላቸው ቤተመንግስቱም ሆነ የየትኛውም ፕሮጀክት ግንባታ የሚደገፍ ነው የሚል አስተያየታቸውን ነው ያጋሩት፡፡ “እኔ በፕሮጀክቱ መጀመር ምንም የማነሳው ጥያቄ የለም፡፡ በአንድ እጅ ልማት እየሰሩ በሌላኛው እጅ ሰላም ላይ መበርታት ነው የሚያስፈልገው፡፡ ስለዚህ በእኔ በኩል ስራው ቅሬታ የሚስነሳ አይደለም፡፡”
ረቡዕ እለት ስድስት ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፈው አዲሱ የኦሮሚያ ቤተመንግስት ግንባታ ይፋ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ እምብርት “አዲስ አበባ” የተጀመረው ቤተመንግሰት የዘመናት የኦሮሞ ህዝብ ትግል ፍሬ ነው ማለታቸው ይታወሳል፡፡ የቤተመንግስቱ ግንባታ በቻይና ሲቪል ኢንጂነሪን ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን የሚከናወን ሲሆን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥም ይጠናቀቃል ነው የተባለው፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ