 ሞሮኮ በዓለም ዋንጫው ሌላ ታሪክ ከፊቷ አለ | ስፖርት | DW | 15.12.2022

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ስፖርት

ሞሮኮ በዓለም ዋንጫው ሌላ ታሪክ ከፊቷ አለ

አፍሮቃዊቷ ሞሮኮ ለዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ለመድረስ የነበራት ህልም ተገትቷል። ሞሮኮ በፈረንሳይ 2 ለ 0 ሽንፈት ቢደርስባትም አሁንም ግን አድናቆት እየጎረፈላት ነው። በእርግጥ ታሪክ ጽፋለች። የፊታችን ቅዳሜ ከክሮሽያ ጋር በውድድሩ ሶስተና ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፍልሚያ ይጠበቃል።

ሞሮኮ ከአሳዛኙ ሽንፈት በኋላ የ3ኛ ደረጃ ታረጋግጥ ይሆን?

አፍሮቃዊቷ ሞሮኮ ለዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ለመድረስ የነበራት ህልም ተገትቷል። ሞሮኮ በፈረንሳይ 2 ለ 0 ሽንፈት ቢደርስባትም አሁንም ግን አድናቆት እየጎረፈላት ነው። በእርግጥ ታሪክ ጽፋለች። የፊታችን ቅዳሜ ከክሮሽያ ጋር በውድድሩ ሶስተና ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፍልሚያ ይጠበቃል። ይህን ማሳካት ደግሞ ለሞሮኮ በእርግጥ ለአፍሪቃዊያን እና የተቀረው የአረቡ ዓለም የሚጋሩት ደማቅ የእግር ኳስ ገድል ታሪክ ነው የሚሆነው ።

Artist Tessema Asrate supporting Morocco National team with his Art

በኳታር የዓለም ዋንጫ ለፍጻሜ ማለፋቸውን ባረጋገጡት አርጀንቲና እና ፈረንሳይ መካከል የሚደረገው ፍልሚያም እንዲሁ በርካቶች በጉጉት የሚጠበቅ ሆኗል። ኳታር እንደደመቀች ወደ ፍጻሜው እየተቃረበች ነው። 

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ሞሮኮ ከአሳዛኙ ሽንፈት በኋላ የ3ኛ ደረጃ ታረጋግጥ ይሆን?

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel: An Ethiopian Artist Tessema Asrate in Doha_qatar WM supporting Morocco National team with his Art 09.12.2022 Morocco have become the first ever Arab nation to reach a World Cup quarterfinal and the first African side to do so since Ghana in 2010. In Doha, the Atlas Lions have support from across Africa and the Middle East. Beschreibung: An Ethiopian Artist Tessema Asrate in Doha, qatar WM Morocco fans . Supporting Morocco National team. Morocco have become the first ever Arab nation to reach a World Cup quarterfinal and the first African side to do so since Ghana in 2010. In Doha, the Atlas Lions have support from across Africa and the Middle East. Schlagworte: Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien, Morocco , Qatar, Doha Copyright: Tessema Asrate

የአፍሪቃ የኳስ አባት ክቡር ይድነቃቸዉ ተሰማን ሞሮኮ አክብራቸዋለች 15.12.2022

የአፍሪቃ የእግር ኳስ አባትና የሞሮኮ የኳስ ጥበብ

የአፍሪቃ የእግር ኳስ አባትና የሞሮኮ የኳስ ጥበብ 15.12.2022

ኢትዮጵያን ጨምሮ 11 የአፍሪቃ አገራት ያደረጉትን የማጣሪያ ውድድር አሸንፋ በጎርጎረሳዉያኑ አቆጣጠር በ1970 ዓ.ም በሜክሲኮ የዓለም ዋንጫ አፍሪቃን ወክላ የተካፈለች የመጀመሪያዋ አገር ሞሮኮ ነበረች። ሞሮኮ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ፖርቱጋልን ገጥማ አንድ ለዜሮ አሸንፋ ወደ ግማሽ ፍፃሜ በማለፍም የመጀመሪያዋ አፍሪቃ አገር ሆናለች፡፡