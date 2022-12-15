ሞሮኮ በዓለም ዋንጫው ሌላ ታሪክ ከፊቷ አለ

አፍሮቃዊቷ ሞሮኮ ለዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ለመድረስ የነበራት ህልም ተገትቷል። ሞሮኮ በፈረንሳይ 2 ለ 0 ሽንፈት ቢደርስባትም አሁንም ግን አድናቆት እየጎረፈላት ነው። በእርግጥ ታሪክ ጽፋለች። የፊታችን ቅዳሜ ከክሮሽያ ጋር በውድድሩ ሶስተና ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፍልሚያ ይጠበቃል።
አፍሮቃዊቷ ሞሮኮ ለዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ለመድረስ የነበራት ህልም ተገትቷል። ሞሮኮ በፈረንሳይ 2 ለ 0 ሽንፈት ቢደርስባትም አሁንም ግን አድናቆት እየጎረፈላት ነው። በእርግጥ ታሪክ ጽፋለች። የፊታችን ቅዳሜ ከክሮሽያ ጋር በውድድሩ ሶስተና ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፍልሚያ ይጠበቃል። ይህን ማሳካት ደግሞ ለሞሮኮ በእርግጥ ለአፍሪቃዊያን እና የተቀረው የአረቡ ዓለም የሚጋሩት ደማቅ የእግር ኳስ ገድል ታሪክ ነው የሚሆነው ።
በኳታር የዓለም ዋንጫ ለፍጻሜ ማለፋቸውን ባረጋገጡት አርጀንቲና እና ፈረንሳይ መካከል የሚደረገው ፍልሚያም እንዲሁ በርካቶች በጉጉት የሚጠበቅ ሆኗል። ኳታር እንደደመቀች ወደ ፍጻሜው እየተቃረበች ነው።
ታምራት ዲንሳ
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