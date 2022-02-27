 ምዕራባውያኑ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው የባንኮች የክፍያ መፈጸሚያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው | ዓለም | DW | 27.02.2022

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ዓለም

ምዕራባውያኑ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው የባንኮች የክፍያ መፈጸሚያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው

የአውሮፓ ኅብረት፣ አሜሪካ እና ብሪታኒያ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው ዓለም አቀፍ የክፍያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው። ምዕራባውያኑ የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ በውጭ አገራት ተቀማጭ ገንዘብ እንዳያንቀሳቅስ ለማድረግ ጭምር አቅደዋል። 

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የአውሮፓ ኅብረት፣ አሜሪካ እና ብሪታኒያ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው ዓለም አቀፍ የክፍያ ሥርዓት ለማገድ ተስማሙ። በጉዳዩ ላይ የቡድን ሰባት አባል አገራት መሪዎች ከስምምነት መድረሳቸውን በዛሬው ዕለት አስታውቀዋል። በፈረንሳዩ ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት በኩል ይፋ የሆነው የቡድን ሰባት አባል አገራት መግለጫ እርምጃው የትኞቹ የሩሲያ ባንኮችን እንደሚመለከት በግልጽ ያለው ነገር የለም። 

በእንግሊዘኛ ምህጻሩ ስዊፍት ተብሎ የሚጠራው የዓለም አቀፍ ባንኮች የግንኙነት ሥርዓት ደህንነቱ የተጠበቀ የመልዕክት መለዋወጫ መንገድ ሲሆን ድንበር ተሻጋሪ ክፍያዎች በፍጥነት የሚፈጸሙበት፣ ዓለም አቀፍ ንግድን የሚያመቻች ነው። 

ከ50 ገደማ አመታት በፊት ሥራ ላይ የዋለው እና መቀመጫውን በቤልጅየም ያደረገው ይኸው ሥርዓት በመላው ዓለም ከ11,000 በላይ ለሚሆኑ ባንኮች እና የገንዘብ ተቋማት የገንዘብ ዝውውርን ያመቻቻል። 

አሜሪካ እና የአውሮፓ አገራት የሚወስዱት እርምጃ የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ በውጭ አገራት ተቀማጭ ገንዘብ እንዳያንቀሳቅስ መገደብን የሚጨምር ሲሆን በመጪዎቹ ቀናት ገቢራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። 

ነዳጅ፣ ብረት እና እህልን ጨምሮ ምዕራባውያኑ በጣሏቸው አዳዲስ ማዕቀቦች ሳቢያ የሩሲያ የወጪ ንግድ ብርቱ ችግር ውስጥ እንደሚገባ ተንታኞች ይናገራሉ። ዳፋው ግን በሩሲያ ብቻ የሚወሰን አይሆንም። በማዕቀቦቹ ምክንያት በዓለም ገበያ የዋጋ ጭማሪ እና ንረት ሊከሰት እንደሚችል ነጋዴዎች እና ተንታኞች ያስጠነቅቃሉ። 

ሩሲያ በዓለም የነዳጅ ምርት 10 በመቶ ድርሻ አላት። ከአውሮፓ የጋዝ ፍጆታ 40 በመቶው የሩሲያ ምርት ነው። ሩሲያ በዓለም ቀዳሚ የእህል እና የማዳበሪያ አምራች ጭምር ናት። አገሪቱ ከፓላድየም እና ኒኬል ቀዳሚ አምራቾች አንዷ ስትሆን የከሰል ድንጋይ እና ብረት ለዓለም ገበያ በማቅረብ ሶስተኛ በእንጨት ምርት ደግሞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

PARIS, FRANCE - DECEMBER 9, 2019: Russia's President Vladimir Putin (front), and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy (Vladimir Zelensky) attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace; talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS

ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ፍንጭ ሰጠች 27.02.2022

የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ አገራቸው ዩክሬን በመውረሯ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ ከአሜሪካ ጋር የኑክሌር ጦር መሣሪያ ለመቀነስ ከፈረመችው ስምምነት ልወጣ እንደምትችል ጠቁመዋል። ሩሲያ የውጭ ዜጎችንና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ፤ ከምዕራባውያኑ ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ልታቋርጥ እንደምትችል ገልጸዋል።

Ukrainian service members collect unexploded shells after a fighting with Russian raiding group in the Ukrainian capital of Kyiv in the morning of February 26, 2022, according to Ukrainian service personnel at the scene. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

በዩክሬን ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ 26.02.2022

በዩክሬን ሶስት ሕጻናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሞስኮ በዩክሬን የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ወታደሮቿንም እንድታስወጣ የሚጠይቅ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የውሳኔ ሐሳቡን አስራ አንድ አገራት ደግፈውት ነበር

German Chancellor Olaf Scholz addresses an extraordinary session, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, February 27, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ለጀርመን ጦር 100 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመደብ መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ይፋ አደረጉ። 27.02.2022

የጀርመን መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ በ2022 በጀት ዓመት 100 ቢሊዮን ዩሮ (112.7 ቢሊዮን ዶላር) ለአገራቸው ጦር ሠራዊት ለመመደብ ቃል ገብተዋል። ጀርመን ትላንት ቅዳሜ 1,000 ጸረ-ታንክ የጦር መሣሪያዎች እና 500 ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘጉ ሚሳይሎች ከጀርመን ጦር ክምችት ለዩክሬን እንዲሰጥ ወስናለች።