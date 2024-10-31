በምክር ቤት የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ

በምክር ቤት የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያሐሙስ፣ ጥቅምት 21 2017
ከአዲስ አበባ ሰሎሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ አለው።
መንግሥታቸው በአማራ ክልል ያለውን ቀውስ ለመፍታት ከሰላማዊ ይልቅ ወታደራዊ አማራጮችን መምረጡ ተጠቅሶ ችግሩን በድርድር ለመፍታት ለምን እንዳልቻለ ለቀረበላቸው ጥያቄ፤ ሰላም ፈላጊ መሆናቸውን ጠቅሰው ጥረቱ አለመሳካቱን ጠቁመዋል። ያም ሆኖ ግን «በኃይል የሚያሸንፈን የለም» ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በዛሬው መደበኛ ጉባኤ ላይ የሰላምና ፀጥታ፣ የኢኮኖሚ፣ የዲፕሎማሲ እና ሌሎች ጉዳዮችን የተመለከቱ ጥያቄዎችን አንስተዋል።
ሕግ የማስከበር ሥራ እና ሰላማዊ አማራጮችን እንዴት ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻላል? የሰላም እና ፀጥታ ችግሮችን ለመፍታት በተለይ በአማራ ክልል መንግሥት የኃይል አማራጭ ለምን መረጠ፣ ችግሮችን በእውነተኛ ድርድር ለመፍታት ግልጽና ይፋዊ ጥሪ አቅርቦ ያንን መስመር መከተል ለምን አልመረጠም በሚል ተጠይቋል።
«በመላዉ ሀገሪቱ ያለው ጅምላ የንፁሃን ግድያ፣ ሕገ ወጥ ጅምላ እሥር፣ ጾታዊ ጥቃት፣ መፈናቀል፣ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት፣ አግባብ ያልሆነ የቤቶች ፈረሳ ያኔም ነበረ አሁንም እንደቀጠለ ነው»።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድዓመቱ «ሀገራዊ መንሰራራት የሚጀመርበት» መሆኑን በመጥቀስ በጀመሩበት ማብራሪያቸው «ከማንም በላይ ሰላም እንፈልጋለን» ሆኖም ግን በኃይል የሚያሸንፈን የለም ሲሉ ተደምጠዋል።
«የሰላም አማራጭ አትመርጡም ወይ? በግልጽ አታውጁም ወይ? ለተባለው በተደጋጋሚ ማወጃችንን እናንተም ሕዝቡም ያውቃል። የሀገር ሽማግሌዎች ልከን በእምብርክክ መመለሳቸውንም እናንተም እኛም እናውቃለን» ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሃገራት ጋር በሰላም መኖር ምርጫዋ መሆኑን፣ የባሕር በር የማግኘት ጥያቄ ግን የሚቀለበስ አለመሆኑን አስረግጠው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከማንም ጋር የመዋጋት ፍላጎት የላትም፣ እንወረራለን የሚል ሥጋትም የለብንም ብለዋል።
«ነገ ዉጊያ ይነሳል ብለው የሚያስቡ ሰዎች፣ አንዋጋም ከማንም ጋር። ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊወርሩ ይችላሉ - ሃገራት የሚል ሥጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚኑሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም»።
በዛሬው ጉባኤ ሁለት የምክር ቤት አባላት ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የቁጫ እና የዘይሴ ማኅበረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ስለቀረቡ ብቻ በአካባቢው መስተዳድር እጅግ የከፋ ግፍ እየተፈፀመባቸው መሆኑን በዝርዝር ተገልጿል።
ጠቅላይ ሚኑስትር ዐቢይ ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት በ8.4 በመቶ ዕድገት ታስመዘግባለች ብለዋል። ኢትዮጵያ ለሥራ ከተጓዙባቸው ሃገራት ሁሉ በታች ያለች፣ እጅግ ወደ ኋላ የቀረች ሀገር መሆኗን መገንዘባቸውንም ጠቅሰው ሰፊ ሥራ መሥራት እንደሚገባ ጠቅሰዋል።
አክለውም መስተዳድራቸው የጀመረው «የኮሪደር ልማት» የተባለው ተግባር ቀጣይ እንደሚሆን፣ ኢትዮጵያን መዝረፍ መብት እንደሆነ የሚያስቡ ሃገራት መኖራቸውን፣ አዲስ አበባ ውስጥ በውጭ ምንዛሪ የጥቁር ገበያ ውስጥ የተሰማሩ ያሏቸው ኤምባሲዎች መኖራቸውንም በገለፃቸው አመልክተዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር