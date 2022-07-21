ምስራቃዊ የአማራ ክልል የተሻለ ምርት ሲጠብቅ ፤ ምዕራቡ በተቃራኒው ሊሆን ይችላል ተባለ

ጦርነት የነበረባቸው የምስራቅ አማራ አርሶ አደሮች በዘንድሮው የግብርና ሥራ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ገለጹ። በምዕራብ አማራ ያሉ አርሶ አደሮች በአንፃሩ በዓመቱ በነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ተናግረዋል።
ጦርነት የነበረባቸው የምስራቅ አማራ አርሶ አደሮች በዘንድሮው የግብርና ሥራ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ገለጹ። በምዕራብ አማራ ያሉ አርሶ አደሮች በአንፃሩ በዓመቱ በነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ተናግረዋል። በአካባቢው የክረምቱ ዝናብ ዘግይቶ በመግባቱ በእርግጥ ምርት ሊቀንስ እንደሚችል አንድ የግብርና ባለሙያ ግምታቸውን ሰጥተዋል። ከአየር ትንበያ ባለሙያዎች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ በክልሉ አልፎ አልፎ ከመጠን ያለፈ ዝናብ ሊጥል እንደሚችል ተጠቁሟል።
የዘንድሮውን የግብርና ሥራ በተመለከተ የምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን ወሎና የምዕራብ ጎንደር አንዳንድ አርሶ አደሮችን አስተያየት ጠይቀናል፡፡ ጦርነት ከነበረባቸው አካባቢዎች መካከል የሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ወረዳ አርሶ አደር አጣነ ባይለየኝ ዝናቡ የተስተካከለ በመሆኑ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡
የምዕራብ ጎጃም ዞን ባሕር ዳር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደር ዓለሙ የቆየም የዝናብ ዘግይቶ መግባትና የማዳበሪያ ዋጋ መጨመር በግብርና ስራቸው ላይ ተፅዕኖ ቢኖረውም ከወጣው ቡቃያ ሁኔታ የተሻለ ነገር ይጠብቃሉ፡፡
በዚሁ ዞን የይልማና ዴንሳ ወረዳ አርሶ አደር ስንታየሁ ሁነኛው ግን የነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርትን እንደሚቀንሰው ነው የገለጡት፡፡
የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ አርሶ አደር ያረጋል ሞገስ የዝናቡ ሁኔታ ብዙ አጥጋቢ እንዳልሆነ ጠቁመው ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል፡፡
በምዕራብ ጎንደር በግብርና ሥራ የተሰማሩት አቶ ሲሳይ አሸብር አልፎ አልፎ የሱዳን ታጣቂዎች ከሚፈጥሩት ችግር ውጪ የግብርና ሥራቸው በመልክማ ደረጃ ላይ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
በደቡብ ጎንደር ዞን የጉና ቤጌምድር ነዋሪው አቶ ሁነኛው ያለው የማዳበሪያ እጥረት ቀደም ሲል የነበረ ቢሆንም በውድ ዋጋ ለአርሶ አደሩ መድረሱን ተናግረዋል፡፡
የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶ/ር አንተነህ አበዋ የዝናቡ ዘግይቶ መግባት በብዙ ሰብሎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል፤ ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሜትሪዎሎጂ ተቋም የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ወ/ሮ ጫሊ ደበሌ አሁን በአማራ ክልል ያለው የዝናብ ስርጭት ለግብርና ሥራው ጠቃሚ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ዳይሬክተሯ አልፎ አልፎ ቅፅበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ ዝናብ ሊጥል እንደሚችል ትንበያዎች እንደሚያመለክቱ ጠቁመው አርሶአደሩም ሆነ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል፡፡
የአማራ ክልል 5 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ ማሳ በማልማት 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት እያሰራ እንደሆነ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ኃይለማሪያም ከፋለ በቅርቡ መናገራቸው ይታወሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ