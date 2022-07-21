 ምስራቃዊ የአማራ ክልል የተሻለ ምርት ሲጠብቅ ፤ ምዕራቡ በተቃራኒው ሊሆን ይችላል ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 25.07.2022

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ኢትዮጵያ

ምስራቃዊ የአማራ ክልል የተሻለ ምርት ሲጠብቅ ፤ ምዕራቡ በተቃራኒው ሊሆን ይችላል ተባለ

ጦርነት የነበረባቸው የምስራቅ አማራ አርሶ አደሮች በዘንድሮው የግብርና ሥራ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ገለጹ። በምዕራብ አማራ ያሉ አርሶ አደሮች በአንፃሩ በዓመቱ በነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ተናግረዋል።

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ዝናብ በዘገየባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች የምርት መቀነስ ያጋጥም ይሆን?

ጦርነት የነበረባቸው የምስራቅ አማራ አርሶ አደሮች በዘንድሮው የግብርና ሥራ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ገለጹ።  በምዕራብ አማራ ያሉ አርሶ አደሮች በአንፃሩ በዓመቱ በነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ተናግረዋል።  በአካባቢው የክረምቱ ዝናብ ዘግይቶ በመግባቱ በእርግጥ ምርት ሊቀንስ  እንደሚችል አንድ የግብርና ባለሙያ ግምታቸውን ሰጥተዋል። ከአየር ትንበያ ባለሙያዎች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ በክልሉ አልፎ አልፎ ከመጠን ያለፈ ዝናብ  ሊጥል እንደሚችል ተጠቁሟል።
የዘንድሮውን የግብርና ሥራ በተመለከተ የምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን ወሎና የምዕራብ ጎንደር አንዳንድ አርሶ አደሮችን አስተያየት ጠይቀናል፡፡ ጦርነት ከነበረባቸው አካባቢዎች መካከል የሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ወረዳ አርሶ አደር አጣነ ባይለየኝ ዝናቡ የተስተካከለ በመሆኑ የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡
የምዕራብ ጎጃም ዞን ባሕር ዳር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደር ዓለሙ የቆየም የዝናብ ዘግይቶ መግባትና የማዳበሪያ ዋጋ መጨመር በግብርና ስራቸው ላይ ተፅዕኖ ቢኖረውም ከወጣው ቡቃያ ሁኔታ የተሻለ ነገር ይጠብቃሉ፡፡

Äthiopien l Landwirtschaft in der Region Amhara


በዚሁ ዞን የይልማና ዴንሳ ወረዳ አርሶ አደር ስንታየሁ ሁነኛው ግን የነበረው የማዳበሪያ እጥረት ምርትን እንደሚቀንሰው ነው የገለጡት፡፡
የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ አርሶ አደር ያረጋል ሞገስ የዝናቡ ሁኔታ ብዙ አጥጋቢ እንዳልሆነ ጠቁመው ምርት ሊቀንስ እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል፡፡
በምዕራብ ጎንደር በግብርና ሥራ የተሰማሩት አቶ ሲሳይ አሸብር አልፎ አልፎ የሱዳን ታጣቂዎች ከሚፈጥሩት ችግር ውጪ የግብርና ሥራቸው በመልክማ ደረጃ ላይ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡

Äthiopien l Landwirtschaft in der Region Amhara


በደቡብ ጎንደር ዞን የጉና ቤጌምድር ነዋሪው አቶ ሁነኛው ያለው የማዳበሪያ እጥረት ቀደም ሲል የነበረ ቢሆንም በውድ ዋጋ  ለአርሶ አደሩ መድረሱን ተናግረዋል፡፡
የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶ/ር አንተነህ አበዋ የዝናቡ ዘግይቶ መግባት በብዙ ሰብሎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል፤ ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሜትሪዎሎጂ ተቋም የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ወ/ሮ ጫሊ ደበሌ  አሁን በአማራ ክልል ያለው የዝናብ ስርጭት ለግብርና ሥራው ጠቃሚ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ዳይሬክተሯ አልፎ አልፎ ቅፅበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ ዝናብ ሊጥል እንደሚችል ትንበያዎች እንደሚያመለክቱ ጠቁመው አርሶአደሩም ሆነ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል፡፡
የአማራ ክልል 5 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ ማሳ በማልማት 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት እያሰራ እንደሆነ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ኃይለማሪያም ከፋለ በቅርቡ መናገራቸው ይታወሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን

ታምራት ዲንሳ

ሸዋዬ ለገሰ

 

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