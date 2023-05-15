ምርጫ ቱርክ 2023 እና ኢትዮጵያውያን

በምርጫ ቱርክ 2023 ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ ሆነውበታል። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራት ሀሴት ተሾመ ወይም ኤዳ ደገፉ ወደ ቱርክ ከመጣች 15 ዓመታትን አስቆጥራለች ። ሀሴት በህመም ውስጥ ሆና ነው ድምጽ የሰጠችው ። በምርጫውም ለስደተኞች የተሻለ ፖሊሲ ነበረው ያለችውን ፓርቲ ብትመርጥም በዚህኛው ዙር ለእርሷ ያ አልተሳካላትም ።
አሸናፊው ያልለየለት የቱርክ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ወደ መለያ ምርጫ ተሸጋግሯል። ለሁለት አስርት ዓመታት ቱርክን በፕሬዚዳንትነት የመሩት ሪሴፕ ታይፕ ኤርዶሃን 49.4 በመቶ ድምጽ በማግኘት ተቀናቃኛቸውን መምራት ቢችሉም በመጀመሪያው ዙር ምርጫ አሸናፊ ሊያደርጋቸው የሚችል ውጤት ሳያገኙ ቀርተዋል። ብርቱ ተፎካካሪ ሆነው የቀረቡት ተቀናቃኛቸው ከማል ኪሊዳሮግሉ 44.96 ከመቶ ድምጽ ማግኘት ችለው ነበር። ውጤቱ ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ ሁለቱም ተፎካካሪዎች በየፊናቸው የአሸንፈናል መግለጫዎች ማውጣታቸውን ተከትሎ የቱርክ ምርጫ ወደ ግጭት ያመራ ይሆን የሚል ስጋት ፈጥሮ ነበር ።
ይሁን እና ፕሬዚዳንታዊ ተፎካካሪዎቹ በየፊናቸው ዘግየት ብለው በሰጧቸው መግለጫዎች ወደ ሁለተኛው ዙር የተሸጋገረውን ምርጫ በጸጋ መቀበላቸውን አሳውቀዋል። ፕሬዚዳንት ታይፕ ኤርዶሃን ሁለተኛውን ዙር ምርጫ በአሸናፊነት እንደሚወጡ እምነታቸውን ገልጸዋል።
« ህዝባችን በምርጫው ወደ ሁለተኛው ዙር እንድናመራ እስካስገደደን ድረስ ያንንም በጸጋ እንቀበላለን። ይኸኛውን ዙር ምርጫ ግን ከ50 ከመቶ በላይ ድምጽ በማግኘት እንደምናጠናቅቅ እናምናለን።» ብለዋል።
የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ከማል ኪሊዳሮግሉም ቢሆኑ የሁለተኛውን ዙር ምርጫ በደስታ እንደሚቀበሉ ነው ያረጋገጡት።
«ህዝባችን ሁለተኛ ዙር ምርጫ ቢልም ያንን በደስታ እንቀበላለን። በሁለተኛው ዙር ምርጫ ግን በፍጹም እናሸንፋለን። ያን ሁሉም ሰው ያየዋል።» ብለዋል።
የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ቱርክ፣ የምዕራቡ እና ምስራቁ ዓለም መሻገሪያ ድልድይ ቱርክ፣ በቀጣናው እየፈጠረችው ካለው ኤኮኖሚያዊ እና ወታደራዊ አቅም አንጻር ዓለም ምርጫውን በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል። በእርግጥ ይህ ምርጫ ለቱርካዊያን ምናልባትም ታሪካዊ ሊሆን ይችላል ። አሸናፊውን ከወዲሁ ለመተንበይም ጊዜው ገና ነው።
በምርጫ ቱርክ 2023 ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ ሆነውበታል። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራት ሀሴት ተሾመ ወይም ኤዳ ደገፉ ወደ ቱርክ ከመጣች 15 ዓመታትን አስቆጥራለች ። ሀሴት በህመም ውስጥ ሆና ነው ድምጽ የሰጠችው ። በምርጫውም ለስደተኞች የተሻለ ፖሊሲ ነበረው ያለችውን ፓርቲ ብትመርጥም በዚህኛው ዙር ለእርሷ ያ አልተሳካላትም ።
« ያው እኛ የምንጠብቀው ምንድነው የነበረው ፓርቲ ስደተኞችም ሆነ ከሌላ ሀገር መጥተው ለሚሰሩ ፣ ለየትኞቹም በጣም ጥሩ የሚረዳ እና ሁሉንም በፍቅር አቅፎ የሚይዝ አስተዳዳሪ ነው። ጀኸ ሰ ደግሞ ምንም አይነት የውች ዜና ማየት የማይፈልግ ፤ ከውጭ የመጡትን ጠርጎ እንደሚያስወጣ ፤ 13 ሚሊዮን ስደተኛ አለ ነው የሚባለው እና እነርሱን ጠርጎ የማስወጣት አጀንዳ ነው ያለው »
የዘንድሮው የቱርክ ምርጫ በአንዳንድ አካባቢዎች በውጥረት የተሞላ ዛቻ እና ማስፈራሪያን ያዘለ ፤ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ሰላማዊ እንደነበር ያነጋገርናቸው ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ገልውልናል። የልጅ እናቷ ኢትዮጵያዊት ስምረት በምርጫው ዕለትም ሆነ በማግስት ከቤት መውጣት አልፈለገችም ። ነገር ግን ከባለቤቷ እና ከሌሎች የተረዳችው ምርጫው በሰላም መካሄዱን ነው።
«እኔ ስምረት እባላለሁ ቱርክ ኢዝሚር ውስጥ ነው የምኖረው የምርጫው እንቅስቃሴ በሁለቱም ፓርቲዎች በኩልበጣም ጥሩ ነበር ። በሰላም ነበር እየሄደ ያለው፤ ሰላም ነው ያለው ነገር »
ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሀሴት ግን ባለችበት አካባቢ የምርጫ ውጤቱን ተከትሎ ዛቻ እና ማስፈራሪያዎች እንደነበሩ መረጃ አለኝ ትላለች።
«እኔ ስምረት እባላለሁ ቱርክ ኢዝሚር ውስጥ ነው የምኖረው የምርጫው እንቅስቃሴ በሁለቱም ፓርቲዎች በኩል በጣም ጥሩ ነበር ። በሰላም ነበር እየሄደ ያለው፤ ሰላም ነው ያለው ነገር »
ሁለት አስርት ዓመታትን ያስቆጠረው የታይፕ ኤርዶሃን የፕሬዚደትነት ዘመን ብርቱ ተፎካካሪ ያመጣባቸው ቱርክ የገጠማት የኤኮኖሚ መዳከም መሆኑን አስተያየቷን ያካፈለችን ሀሴት ትናገራለች። የከፊሉ ቱርካውያን አይናቸውን ከኤርዶሃን ለማንሳታቸው ይህንኑ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች አንዱ መሆኑን ትገልጻለች ።
«በሁሉም ሀገር ላይ የወደቀ ኤኮኖሚ ነው ያለው ካላቸው ኤኮኖሚ ደግሞ እነሱ ከችግሩ መገላገል ስለሚፈልጉ ነው ሰውየውን የመረጡት »
ከሁለት ሳምንት በኋላ እንደገና የሚደረገው የቱርክ ምርጫ ቀጣዩን ፕሬዚዳንት ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ቱርካውያን ኤርዶሃንን ምርጫቸው አድርገው ያስቀጥላሉ ወይስ አዲሱን ተጽዕኖ ፈጣሪ ጉምቱ ፖለቲከኛ ወደ ስልጣን አምጥተው ታሪክ ይሰራሉ፤ ሁለት ሳምንት ይቀራል።
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ