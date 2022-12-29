ምርጫ ቦርድ 10 ድምፅ መስጪያ ጣቢያዎችን ዘጋ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዎላይታና በጎፋ ዞኖች በሚገኙ አሥር ምርጫ ጣቢያዎች ለተፈጸመው የህግ ጥሰት የጣቢያዎቹን ምርጫ አስፈጻሚዎች ተጠያቂ እድርጓል፡፡ ቦርዱ አስፈጻሚዎቹ ከሌሎች ተባባሪ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ እንደሚደረግባቸውም በመግለጫው አስታውቋል፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዎላይታና በጎፋ ዞኖች የመራጮች ምዝገባ ሲካሄድባቸው የነበሩ እሥር የምርጫ ጣቢያዎችን አገደ ፡፡ ቦርዱ እገዳውን የተጣለው እስከአሁን በጣቢያዎቹ በተከናወኑ የመራጮች መዝገባ ላይ መሠረታዊ የህግ ጥሰቶች መፈጸማቸው በመረጋገጡ መሆኑን አስታውቋል፡፡ በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው ዋንኛው የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዎህዴግ በበኩሉ የህግ ጥሰቱ ሊከሰት የቻለው የገዥው ፓርቲ ካድሬዎች በምዝገባ ሂደቱ ላይ ጣልቃ በመግባታቸው ነው ሲል ተችቷል ፡፡ የብልፅግና ፓርቲ የዎላይታ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዮሐንስ በየነ በበኩላቸው የአባላት ጣልቃ ገብነት ይስተዋላል በሚል የቀረበውን ውንጀላ ‹‹ አግባብነት የጎደለው ›› ሲሉ አጣጥለውታል፡፡
በደቡብ ክልል በአራት ዞኖችና በአምስት ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በአንድ የጋራ ክልል ለመደራጀት የሚያበቃቸውን ህዝበ ውሳኔ የፊታችን ጥር 29 2015 ዓም ያካሂዳሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡ ህዝበ ውሳኔው የሚካሄደው የደቡብ ክልል አካል የሆኑት የኮንሶ፣የዎላይታ፣ የደቡብ ኦሞ፣ የጋሞ፣ የጌዴኦ፣ የጎፋ ዞኖችና የቡርጂ፣ የባስኬቶ፣ የአሌ፣ የአማሮ እና የዲራሼ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል ለመደራጀት የሚያስችላቸውን አማራጭ ለመወሰን ነው ፡፡
ለዚሁ ህዝበ ውሳኔ ከባለፈው ታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ የመራጮች ምዝገባ ሲካሄድባቸው የቆዩት በዎላይታና በጎፋ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ እሥር የምርጫ ጣቢያዎች የምዝገባ ሥራቸውን እንዲያቋርጡ ማድረጉን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል ፡፡
ቦርዱ የጣቢያዎቹን የምዝገባ ሥራ ያገደው እስከአሁን በጣቢያዎቹ በተከናወኑ የመራጮች መዝገባ ላይ መሠረታዊ የህግ ጥሰቶች መፈጸማቸው በመረጋገጡ መሆኑን አስታውቋል፡፡
ከትናንት ታህሳስ 19 2015 ዓም ጀምሮ የመራጮች መዝገባ ሥራቸውን እንዲያቋርጡ ከተደረጉት ጣቢያዎች መካከል ስምንቱ በወላይታ ሁለቱ ደግሞ በጎፋ ዞን የሚገኙ መሆናቸውን ቦርዱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል፡፡
ጣቢያዎቹ ምዝገባውን እንዲያቋርጡ የተወሰነው ምርጫ ጣቢያ በግንባር ቀርበው መዝገብ ላይ ላልፈረሙ ግለሰቦች የመራጭነት ካርድ በመስጠታቸው ፣ የቦርዱ ሠራተኛ ያልሆኑ ሰዎች ምዝገባ በማከናወናቸውና እንዲሁም በአንድ ሰው የተፈረመ በሚመስሉ ፊርማዎች ከአንድ በላይ ካርዶች ወጪ ማደረጋቸው በመረጋገጡ መሆኑን ቦርዱ ገልጿል፡፡
የህዝበ ውሳኔውን የምዝገባ ሂደት ለመከታተትልና ለመቆጣጠር ከቦርዱ የኦፕሬሽን ሥራ ክፍል የተዋቀረ ቡድን ያቀረበውን ሪፖርት መመርመሩን የጠቀሰው ቦርዱ በዚህም አስከአሁን የነበሩት ምርጫ አስፈጻሚዎች ከሥራቸውን አንዲነሱ ተወስኗል ብሏል፡፡
በተነሱት ምትክ አዲስ ሠራተኞች ተመልምለው ምዝገባው እንደገና የሚጀመር ሲሆን የባከኑ የምዝገባ ቀናትን ለማካካስ የሚያስችሉ ተጨማሪ የምዝገባ ቀናትን እንደሚያሳውቅም ቦርዱ ገልጿል፡፡
ለህግ ጥሰቱ ሃላፊነቱን ማን ይውሰድ ?
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዎላይታና በጎፋ ዞኖች በሚገኙ አሥር ምርጫ ጣቢያዎች ለተፈጸመው የህግ ጥሰት የጣቢያዎቹን ምርጫ አስፈጻሚዎች ተጠያቂ እድርጓል፡፡ ቦርዱ አስፈጻሚዎቹ ከሌሎች ተባባሪ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ እንደሚደረግባቸውም በመግለጫው አስታውቋል፡፡ ይሁንእንጂ ዶቼ ቬለ DW በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቃቸውና በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዎህዴግ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ጎአ ግን የችግሩ ፈጣሪዎች የገዢው የብልፅግና ፓርቲ አባላት ናቸው ሲሉ ይተቻሉ ፡፡ በምዝገባ ጣቢያዎቹ የህግ ጥሰቱ ሊከሰት የቻለው የገዥው ፓርቲ አባላት በሂደቱ ላይ ጣልቃ በመግባታቸው ነው የሚሉት የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ‹‹ አሁን ላይ ህዝቡ በሚፈለገው ልክ እየተመዘገበ አይደለም ፡፡ የገዢው ፓርቲ አባላት ተጨማሪ ተመዝጋቢዎችን ለማምጣት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ፡፡ በአናንተ አካባቢ ለምን ብዙ ሰው አልተመዘገበም ተብለው ሥለሚገመገሙ በጣቢያው ላልመጡ ሰዎች ጭምር ካርድ እያወጡ ይገኛሉ ›› ብለዋል፡፡
የገዥው ብልፅግና ፓርቲ ምላሽ
ገዥው የብልፅግና ፓርቲ በበኩሉ አባላቱ በምዝገባ ሂደቱ ላይ ጣልቃ ገብተዋል በሚል በዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዎህዴግ የቀረበበትን ቅሬታ አንደማይቀበለው ገልጿል፡፡ በፓርቲው የዎላይታ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዮሐንስ በየነ የአባላት ጣልቃ ገብነት ይስተዋላል በሚል በፓርቲያቸው ላይ የቀረበውን ውንጀላ ‹‹ አግባብነት የጎደለው ›› ሲሉ አጣጥለውታል፡፡ ሃላፊው ለዶቼ ቬለ DW እንዳሉት ህዝበ ውሳኔው ህዝቡ ለአስተዳደር ይመቸኛል የሚለውን አደረጃጀት የሚመርጥበት እንጂ ብልፅግና ፓርቲ የሚፎካከርበት ምርጫ አይደለም ፡፡ ፓርቲው አባላቱን በተለየ መልኩ የሚያንቀሳቅስበት ምክንያት የለውም ያሉት አቶ ዮሐንስ ‹‹ ጉዳዩ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የብሄራዊ ምርጫ ቦርደ ተልኮ ነው ፡፡ ከእኛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ፡፡ ፓርቲውም ሆነ አባላቱ በዚህ ጉዳይ የተፈረጁበት ሁኔታ በእኛ እምነት አግባብነት ይጎደለው ነው ፡፡ እስከአሁንም በምርጫ ቦርድ በኩል የቀረበብን ቅሬታም የለም ›› ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ