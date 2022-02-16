ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ ማሳሰቡ

ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ 26 አገራዊና ክልላዊ ፓርቲዎች ጉባኤያቸውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያካሂዱ አሳሰበ። ከምርጫ መጠናቀቅ በኋላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ ቢጠበቅም ባለማካሄዳቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተነሳ በአንድ ወር ውስጥ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑ ቦርዱ አሳስቧል።
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ 26 አገራዊና ክልላዊ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያካሂዱ አሳሰበ። ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ መጠናቀቅ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ እና የሰነድ ማሻሻያ እንዲያደርጉ የተገለፀላቸው ፓርቲዎች የሚጠበቅባቸውን አጠናቀው ባለማቅረባቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተነሳ በአንድ ወር ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑ እና ለቦርዱ እንዲያስገቡ መወሰኑን ከዚህ ቀደም በተካሄደ የምክክር ወቅትም ለፓርቲዎች መገለጹን ቦርዱ አስታውሷል። ዶቼ ቬለ/DW ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የቦርዱ ውሳኔ ትክክል መሆኑን አምነው በፖለቲካ ፓርቲዎች መተዳደሪያ ደንብ ፓርቲዎች ጉባኤ ከማካሄዳቸው ከሦስት ወራት አስቀድመው በሕገ ደንባቸው ማሻሻያ ካለ እና ስለጉባኤው ዝርዝር ሰነዶች ለቦርዱ ማቅረብ እንዳለባችው ስለሚደነግግ ጊዜው ያጥራል ብለዋል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኅዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ከፓርቲዎች ጋር ባደረገው ምክክር በአዋጅ ቁጥር
1162/11 እና በመመሪያ ቁጥር 3/2011 መሠረት ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ መጠናቀቅ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱ እና የሰነድ ማሻሻያ እንዲያደርጉ አሳስቦ እንደነበረ በድረ ገጹ ባስፈረው ማሳሰቢያ ጠቅሷል። ሆኖም ግን ፓርቲዎቹ የሚጠበቅባቸውን አጠናቀው ባለማቅረባቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተነሳ በአንድ ወር ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑ እና ለቦርዱ እንዲያስገቡ መወሰኑን በምክክሩ ወቅትም ለፓርቲዎችም እንደተገለጸላቸው ቦርዱ አትቷል።
በዚህም መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ በመወሰኑ ገዢው የብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 13 አገራዊና ሌሎች 13 ክልላዊ በድምሩ 26 ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ በማከናወን እንዲሁም አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማድረግ እንድታስገቡ ሲል አሳስቧል።
ይህን ተንተርሰን የተለያዩ የፓርቲ አመራሮችን አነጋግረናል። የሲዳማ አርነት ንቅናቄዋና ጸሃፊና የፓርቲው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ለገሠ ላንቃሞ ,ቦርዱ ውሳኔ ትክክል ቢሆንም ጊዜ ማጠሩn ተናግሯል።
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥሩነህ ገምታ በበኩላቸው ቦርዱ ያቀረበው ማሳሰቢያ ምርጫ ቦርድ ያቀረበው ማሳሰቢያ ትክክል ነው ብለዋል
በነበረው የምርጫ ሂደት ቀጥሎም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ፓርቲያቸው ጉባኤ ማካሄድ እንዳልቻለ የገለጹት የመላው ኢትዮጵያውያን አንድነት መኢአድ ምክትል ፕረዚዳንት አቶ ሙሉጌታ አበበ በውሳኔው ተስማምተውጊዜ ማጠሩንና ተነጋግረንበት እያለ ማስታወቂያ ማስነገራቸው ትክክል አደለም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል።
በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድን ለማነጋገር ጥረት ብናደርግም ዛሬ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ለጊዜው ልናገኛቸው አልቻልንም። ሆኖም ግን የጊዜውን ማጠር በተመለከተ በዛሬው ስብሰባ ተነስቶ እንደነበር እና የቻሉ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቅቁ ያልቻሉት ደግሞ ችግራቸውን ለቦርዱ በማሳወቅ ተጨማሪ ጊዜ ሊፈቀድላቸው እንደሚቻል ከስምምነት ላይ መደረሱን የስብስባው ተሳታፊ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ዋና ጸሐፊ እና የፓርቲው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ለገሠ ላንቃሞ ለዶቼ ቬለ/DW ገልጸዋል።
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
ሸዋዬ ለገሰ