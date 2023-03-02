 ምርጫ ቦርድ የዎላይታ ህዝበ ውሳኔን ውድቅ ማድረጉ | ኢትዮጵያ | DW | 02.03.2023

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ኢትዮጵያ

ምርጫ ቦርድ የዎላይታ ህዝበ ውሳኔን ውድቅ ማድረጉ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 29 ቀን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ካካሄደው ሕዝበ ውሳኔ መካከል በዎላይታ ዞን የተከናወነው ውድቅ አደረገ።

የምርጫ ቦርድ ውሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 29 ቀን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ካካሄደው ሕዝበ ውሳኔ መካከል በዎላይታ ዞን የተከናወነው ውድቅ አደረገ። ቦርዱ ሕዝበ ውሳኔው የምርጫ ሂደቱን ተዓማኒነት እና እውነተኛነት ያሳጣ ችግር የገጠመው መሆኑን በመግለጽ በዞኑ የመራጮች ምዝገባ እና የድምፅ አሰጣጡ በድጋሚ እንዲደረግ ወሰነ።

ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሕዝበ ውሳኔ ባካሄደባቸው ሌሎች አምስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች (ከዎላይታ ዞን በስተቀር) የሕዝበ ውሳኔው ውጤት አዲስ ክልል እንዲመሰረት የሚያስችል ድምፅ የተሰጠበት መሆኑን ትናንት ይፋ ያደረገው መረጃ አመላክቷል።የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሕዝበ ውሳኔ ሂደቱ በዎላይታ ዞን እና በሌሎች ዞን እና ወረዳዎች «የወረዳ እና የቀበሌ አመራሮች ሕገ ወጥ የመራጮች ምዝገባ እንዲፈፀም ጫና ማድረግ፣ ለመራጭነት ብቁ ያልሆኑ ዜጎች ተመዝግቦ መገኘት እና ሌሎች የሕግ ጥሰቶች» ተፈፅመው እንደነበር ማረጋገጡንም ገልጿል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖች ( ኮንሶ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ዎላይታ፣ ጋሞ ፣ ጌዴኦ እና ጎፋ ) እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ( ቡርጂ፣ ባስኬቶ ፣ አሌ፣ አማሮ እና ደራሼ ) በአንድ የጋራ ክልል መደራጀት አንደግፍም የሚሉ ዜጎች የጎጆ ቤት ምልክትን እንዲመርጡ፣ እንዲሁም የጋራ ክልል መደራጀትን እንደግፋለን የሚለውን የሚደግፉ ደግሞ የነጭ እርግብ ምልክትን እንዲመርጡ ተደርጓል።

Äthiopien Birtukan Midekssa

የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ


በዚህም መሠረት የዎላይታ ዞን የሕዝበ ውሳኔ ውጤት እና በሌሎች ዞን እና ልዩ ወረዳዎች ውጤታቸው ያልተካተተ 81 ጣቢያዎችን ሳይጨምር ቦርዱ ሕዝባ ውሳኔውን ባካሄደባቸው ሌሎች አምስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሕዝበ ውሳኔው ውጤት አዲስ ክልል እንዲመሰረት የሚያስችል ድምፅ የተሰጠበት የሕዝብ ውሳኔ አብላጫ ሆኖ ተመዝግቧል።የደቡብ ሕዝበ ውሳኔ ውጤት ምን ገጠመው?

ከፍተኛ ችግር፣ እና ጥሰት የተስተዋለበት የተባለው የዎላይታ ዞን ሕዝባ ውሳኔ ግን ውድቅ ተደርጎ ምዝገባውም ሆነ ድምፅ አሰጣጡ በድጋሚ እንዲደረግ በቦርዱ ተወስኗል።
የቦርዱን የውጤት ዘገባ ያቀረቡት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ናቸው። በመራጮች ምዝገባ ወቅት የሕግ ጥሰት በተፈፀመባቸው 24 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተካሄደ ምዝገባ ተሰርዞ በድጋሚ የመራጮች ምዝገባ እንዲካሄድ መደረጉን ያስታወቀው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጥፊዎቹ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለፌደራል ፖሊስ አቤት ማለቱንም ገልጿል። ሌሎች በርከት ያሉ ችግሮች ገጥመውት እንደነበርም አስታውቋል። እንደገና እንዲደረግ ውሳኔ የተላለፈበት የወላይታ ዞን ሕዝበ ውሳኔ መቼ ይደረጋል የተባሉት የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚዴቅሳ ይህንን አሁን መመለስ እንደማይቻል እና ለሥራውም ተጨማሪ የበጀት ጥያቄ አለማቅረባቸውንም ገልጸዋል። ቦርዱ ይህንን ሥራውን ለማከናወን ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈቀደለትን በ435 ሚሊዮን መጠቀሙን እና ውጤቱን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚያቀርብም አስታውቋል።

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የምርጫ ቦርድ ውሳኔ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የምርጫ ቦርድን ውሳኔ የዎላይታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደገፉ

የምርጫ ቦርድን ውሳኔ የዎላይታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደገፉ 02.03.2023

በዎላይታ ዞን የሚንቀሳቀሱ ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዎላይታ በተካሄደው ህዝበ ውሳኔን ላይ ያሳለፈው ውሳኔ «ተገቢና ታሪካዊ» ነው አሉ። ቦርዱ ህዝበ ውሳኔው ማጭበርበር ታይቶበታል ሲል በድጋሚ እንዲካሄድ መወሰኑን የደገፉት የዎላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ዎብን እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዎህዴግ ናቸው።

የደቡብ ህዝበ ውሳኔ ዝግጅት

የደቡብ ህዝበ ውሳኔ ዝግጅት 31.01.2023

በደቡብ ክልል በመጪው ሳምንት መጀመሪያ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ አሥፈላጊውን መሰናዶ በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጲያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ገለፀ፡፡ በአሁኑወቅት በህዝበ ውሳኔው ድምፅ ለመስጠት የሚያገለግሉ የምርጫ ቁሳቁሶች ወደ የምርጫ ጣቢያዎች እየደረሱ ሲሆን ለምርጫ አስፈጻሚዎችም በድምፅ አሰጣት ዙሪያ ገለጻ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል።፡

በደቡብ ህዝበ ውሳኔ

በደቡብ ህዝበ ውሳኔ 06.02.2023

ትናንት በዎላይታ ሶዶ ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ባደረገው ምልክታ በጎዳናዎች ከተሠቀሉት የነጭ እርግብ ምሥሎች በስተቀር የጎጆ ውክልናን የሚገልፁ ምስሎች አንዳልተመለከተ ጠቅሷዋል፡፡ ይህ የሆነው በገዢው ፓርቲ ተፅኖ ነው ወይስ በጎጆ በኩል የሚቀሰቅስ አካል ባለመኖሩ ሲል ዶቼ ቬለ የብልፅግና ፓርቲ የደቡብ ቅርንጫፍ ሃላፊን ጠይቋል።