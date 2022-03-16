ምርትን በእጥፍ የሚጨምሩት አዳዲሶቹ  የጤፍ ዝርያዎች 

ተመራማሪው ፐሮፌሰር ዘሪሁን ታደለ አንደገለፁት እስካሁን በሀገር ውስጥ በተደረጉ ምርምሮች የጤፍን ምርታማነት በሄክታር እስከ 18 ኩንታል ማድረስ የተቻለ ሲሆን፤ ኢ. ኤም. ኤስ. በተሠኘ ንጥረ-ቅመም የተዳቀሉት አዳዲሶቹ ዝርያዎች ግን በሁለት ወር ተኩል ውስጥ ቶሎ የሚደርሱና በሄክታር እስከ 35 ኩንታል ምርት መስጠት የሚችሉ ናቸው።
የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በደብረ-ዘይት የእርሻ ምርምር ተቋም ኢ. ኤም. ኤስ. የተሠኘ ንጥረ-ቅመም በመጠቀም አራት አዳዲስ ምርጥ የጤፍ ዝርያዎች ማዳቀሉን ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል።ዝርያዎቹ ቶሎ የሚደርሱ በረሃማነትን የሚቋቋሙና በሄክታር እስከ 35 ኩንታል ምርት የሚሰጡ ናቸው።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅት ዝርያዎቹን በምርምር ያገኙትን ተመራማሪ አነጋግሯል።
በኢትዮጵያያ እስከ ሰባ ሚሊዮን በሚደርሱ ሰዎች ዘንድ በምግብነት የሚዘወተረው ጤፍ፤ በሌሎች ሀገራት የተለመደ ባለመሆኑ ከሌሎቹ ሰብሎች ጋር ሲነፃጸር ብዙ ሳይንሳዊ ጥናት ያልተደረገበት ሰብል መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ።በዚህ ሰብል ላይ በሀገር ውስጥ የሚደረጉ ምርምሮችን የሚያግዝ ወይም ሀላፊነት ወስዶ ምርምር የሚያደርግ የውጭ ሀገር ተቋምም ብዙ የለም።በሲዊዘር ላንድ ቤርን ዩንቨርሲቲ የዕጽዋት ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ዘሪሁን ታደለ፤ ይህንን ክፍተት ለመሙላት ላለፉት 15 ዓመታት በሚያስተምሩበት ቤርን ዩንቨርሲቲ በጤፍ ላይ ምርምር ሲያደርጉ ቆይተዋል።በሰብል ምርቶች ላይ ከ30 ዓመታት በላይ በርካታ የምርምሮችን የሰሩት እኝህ አንጋፋ ተመራማሪ፤ በጤፍ ላይ የሚደረገውን ጥናት ያሚያካሄዱት ከኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የደብረ-ዘይት የእርሻ ምርምር ተቋም ጋር በጋራ ሲሆን፤ያተኮረውም ዋና ዋና በሚባሉ የጤፍ ችግሮች ላይ ነው።
«ዋና ግብ አድርገን የወሰድነው ዋና የጤፍ ምርት ማነቆዎች የሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው።አንዱ ማነቆ መጋሸብ ነው።የጤፍ ተክል ማዳበሪያ ሲሰጠው እና ጥሩ ሲሆን ወይም ነፋስ እና ዝናብ ከበዛበት ይወድቃል።ስለዚህ ያ እንዳይሆን ቁመቱን ትንሽ ብናሳጥረው የሚል ነው።በስንዴ ላይ በአረንዴው እንደዚያ ነው የሆነው።በሩዝ ላይ ከሀምሳ ከስልሳ አመት በፊት የተሰራው ቁመታቸውን በማሳጠር እና ጠንካራ እንዲሆኑ በማድረግ ነው ጥሩ ውጤት የተገኘው።»ካሉ በኋላ ይህ ዘዴ በኢትዮጵያ ብዙ እንዳልተሰራበት ገልፀዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛው ግባቸው ደግሞ ድርቅ እና የአየር ንብረት ለውጥን እንዲሁም የአፈርን አሲዳማነት የሚቋቋሙ የጤፍ ዝርያዎችን ማግኜት እንደሆነ ገልጸዋል።በዚህ ሁኔታ «ኢ. ኤም. ኤስ» /Ethyl methanesulfonate/ የተባለውን የንጥረ ቅመም ውህድ በመጠቀም ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች የሚፈቱ አራት ምርጥ የጤፍ ዝርያዎችን ማግኘት ችለዋል።ለነዚህ ምርጥ ዘሮች ተስፋ፣ኤባ ፣ቦራ እና ቦኒ የሚል ስያሜ የሰጧቸው ሲሆን፤ጠቀሜታቸውም እንደ ስማቸው የተለያዬ ነው።
ተስፋ የተባለው ዝርያ ቀጥ ያለ እና በቀላሉ የማይወድቅ በመሆኑ መስኖ ባለበት አካባቢ ጤፍን በቀላሉ ለማልማት የሚያስችል ሲሆን፤ቦራ እና ቦኒ ደግሞ ድርቅን የሚቋቋሙ የጤፍ ዝርያዎች መሆናቸውን ገልፀዋል።
እንደ ፕሮፌሰር ዘሪሁን በሀገር ውስጥ እስካሁን በተደረጉ ምርምሮች የጤፍን ምርታማነት በሄክታር እስከ 18 ኩንታል ማድረስ የተቻለ ሲሆን፤ አዳዲሶቹ ዝርያዎች ግን በሁለት ወር ተኩል ውስጥ ቶሎ የሚደርሱና በሄክታር እስከ 35 ኩንታል ምርት መስጠት የሚችሉ መሆናቸው በማሳ ላይ ሙከራ ተረጋግጧል።
ከዚህ በተጨማሪ በምርምር የተገኙት ዝርያዎች 30 ሴ.ሚ ቁመት ከነበራቸው ነባሮቹ ዝርያዎች ባነሰ ከ20 እስከ 25 ሴ.ሜ የሚረዝሙና እና ወፈር ያለ አገዳ ያላቸው በመሆኑ በቀላሉ በነፋስ የሚወድቁና የሚጋሽቡ አይደሉም ።
ይህንን ውጤት ለማምጣት የተጠቀሙበት ዘዴ «ሙቴሽን ብሪዲንግ»የተባለ የተክሎችን ዘረ መል በተወሰነ ደረጃ በመቀየር ላይ ያተኮረ ሲሆን ፤ ተመራማሪው እንደሚሉት የተለያዩ የኒዩክሌር ጨረሮችን በመጠቀም ዘረመልን መለወጥ እና የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት ላለፉት ሰባ አመታት በአውሮፓና በእስያ ሲሰራበት ቆይቷል።ይህ ቴክኖሎጅ በመኮሮኒ ስንዴ፣ በቢራ ገብስ፣ ሩዝን እና አኩሪ አተርን በመሳሰሉ ከ3ሺህ በላይ ዝርያዎች ጥቅም ላይ ውሏል።ውጤትም አምጥቷል። ያም ሆኖ እሳቸው በኒዩክሌር ጨረር የጤፍን ዘረ መል ከመቀየር ይልቅ «ኢ .ምኤ .ኤስ» የተባለውን ንጥረ ቅመም መጠቀም መርጠዋል። ለዚህም ምክንያት አላቸው።
«እነሱ የሚጠቀሙበት መንገድ«ኤክስ ሬይ»ወይም«ጋማ ሬይ »ነው። ይህ«ዲ ኤን ኤ»ውን ብዙ የሚጎዳ ነው።ቢጎዳም ይጠቅማል በሚል።ማለት ነው።ይህ ነገር ተክሉን ትንሽ ባህሪውን «ዴ ኤን ኤ»ውን በጣም ነው የሚጎዳው «ደብል ስትራንድ ብሬክ»ነው የምንለው።ሁለቱን የ«ዴኤንኤ»ገመዶች የሚበጥስ ነው ማለት ነው።ያ እንዲሆን ስላልፈለኩ «ኬሚካሉን»ተጠቀምኩ። ኬሚካሉ «ኢ ኤም ኤስ» ይባላል።/Ethyl methanesulfonate/ ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ።» ካሉ በኋላ።ይህ ንጥረ ውህድ የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት የተክሉን ዘረ-መል /የዴኤንኤ/ አንድ አካል ብቻ የሚቀይር መሆኑን ገልፀዋል።
ተመራማሪው ሮቦትን ጨምሮ ሌሎች አጋዥ ቴክኖሎጅዎችን ለዚህ ምርምር ተጠቅመዋል። መሰረታዊ የሆነውን ሳይንሳዊ የምርምር ስራ የሚሰሩት በተሻለ ቴክኖሎጅ ሲዊዘር ላንድ ቤርን ዩንቨርሲቲ ባለ ቤተሙከራ ሲሆን ፤የማዳቀሉና የማሳ ላይ ሙከራ ስራዎቹ የተካካሄዱት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር በጋራ ነው።
በዚህ መሰረት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ተጉለትና ጅሩ ፣በምስራቅ ሸዋ ምንጃርና ሸንኮራ ወረዳዎች እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል አደአ እና ጊምቢቾ ወረዳዎች 80 በሚሆኑ የገበሬ ማሳዎች አዳዲሶቹ ዝርያዎች ተሞክረው ውጤታማ መሆናቸውን ገልፀዋል።
በሌላ በኩል ጤፍ ከተለያዩ የአየር ሁኔታ እና የአፈር አይነቶች ጋር የሚጣጣም እና ብዙ ተባዮችን እና በሽታዎችን የመቋቋም ጠባይ ያለው የሰብል አይነት ሲሆን የምግብ ይዘቱም ጠቃሚ ነው።ከዚህ በተጨማሪም በስንዴ እና በሌሎች ሰብሎች ውስጥ የሚገኘው «ግሉተን»ከሚባለው ንጥረ ነገር የፀዳ በመሆኑ ለጤና ተስማሚ ነው።አዳዲሶቹን ዝርያዎች ለማግኘት ጥቅም ላይ የዋለው ንጥረ ነገር ጠባዩንና የምግብ ይዘቱን ይቀይረው ይሆን? ተመራማሪው ምላሽ አላቸው።
«በምግብ ላይ ለውጥ አያመጣም የሚለውን ሁሌ እንፈትሻለን።የምንጠቀመው «ሙቴሽን ብሪዲንግ» ለውጡ ብዙም ጠንካራ አይደለም።የበለጠ ለውጥ እንዳያመጣ ሁል ጊዜ ከተክሎች ጋር እንዳቅላለን።የተደረገው ለውጥ ብዙ እንዳይሆን በማዳቀል እናወጣዋለን ማለት ነው።ከዚያ በመጨረሻ የምንፈልጋትን ጠባይ ብቻ ለውጥ እንዲመጣ ማለት ነው።» በማለት ንጥረ ውህዱ በጤፍ የምግብ ይዘትና ባህሪ ብዙ ለውጥ እንደማይመጣ አስረድተዋል።ይህንን የሚያጠና የምግብ ሳይንስ ቡድን በምርምሩ መካተቱንም ገልፀዋል።
መረጃዎች እንደሚያሳዩት ጤፍ በኢትዮጵያ ከሚመረቱ ጠቅላላ ሰብሎች ውስጥ 27 በመቶውን ይይዛል። ከሶስት ሚሊዮን ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ ይበቅላል። 5 ሚሊዮን የሚጠጉ ገበሬዎችም ያመርቱታል።ከስልሳ እስከ ሰባ ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ለምግብነት ይውላል።ያ በመሆኑ በዚህ ሰብል ላይ የሚደረግ ይህን መሰሉ ምርምር በሀገሪቱ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና አለው። ብለዋል ተመራማሪው ፕሮፌሰር ዘሪሁን ታደለ።
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ፀሀይ ጫኔ
ሂሩት መለሠ