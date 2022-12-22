ምርታማነትን ለማሳደግ የመከረ ስብሰባ

የኢትዮጵያን ምርታመነት ማሳደግ በሚቻልበት ስልት ላይ የተነጋገረ የባለሥልጣናት፣ የባለሙያዎችና ባለሐብቶች ስብሰባ አዋሳ ዉስጥ ተደርጓል።በስብሰባዉ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አምና ያወጀዉ ‹‹ኢትዮጵያ ታምርት ›› የተሰኘዉ ንቅናቄ ያስገኘዉ ዉጤትና ቀጣይ ዕቅዱ ተነስቶ ዉይይት ተደርጎበታል።
‹‹ ኢትዮጵያ ታምርት ›› ንቅናቄ
በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ወረርሽኝና በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተካሄደው ጦርነት ለኢንዱስሪው ዘርፍ መቀዛቀዝና ለውጭ ምንዛሬ ክምችት መመናመን ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝ ይናገራል፡፡ መንግሥት ከውጭ የሚገባው ምርት በአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ እያሳደረ የሚገኘውን ተጽኖ ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑን እየገለፀ ይገኛል፡፡ በተለይም አገር በቀለ እንዲስትሪዎችን ለማጠናከር ያስችላል ያለው ‹‹ ኢትዮጵያ ታምርት ›› የተሰኘ ንቅናቄ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡
በሀዋሳው የንቅናቄ መድረክ ምን ተባለ ?
የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አካል የሆነ የውይይት መድረክ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተካሄዷል፡፡ በውይይት መድረኩ ላይ የፌዴራልና የሲዳማ ክልል የሥራ ሃላፊዎችና ባለሀብቶች ተሳትፈውበታል፡፡ በውይይቱ ላይ የተገኙት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከአገር ህልውና ጋር የሚገናኝ ነው ብለዋል፡፡ የእኛ ህልውና የሚረጋገጠው በማምረት ነው ያሉት ሚኒሰትሩ ‹‹ ካላመረትን እንደ አገር የመቀጠል እጣ ፋንታችን ጥያቄ ውስጥ ይገባል፡፡ እያንዳንዳችን ምርታማ መሆን አለብን፡፡ እንደሀገር ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ችግሮቹን ፈተን እድሎቹን መጠቀም ይኖርብናል፡፡ ለዚህ ደግሞ በዚህ ውስጥ የምንገኝ ዘርፎች ተቀናጅተን ልንሠራ ይገባል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የውይይት መድረክ ላይ ንግግር ካደረጉት መካከል የሲዳማ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሃላፊ አቶ አሻግሬ ጀምበሬ አንዱ ናቸው፡፡ አቶ አሻግሬ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በሲዳማ ክልል ከተጀመረ አንድ ዓመት እንደሆነው ተናግረዋል፡፡ ንቅናቄው ከተጀመረ ወዲህ በክልሉ በምርት መቀዛቀዝ እስከመዘጋት ደርሰው የነበሩ ኢንዱስትሪዎችን ዳግሞ ሥራ ለማስጀመር መቻሉን አቶ አሻግሬ ገልፀዋል፡፡ በሲዳማ ክልል ከ60 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዎች የሥራ ዕድል የፈጠሩ ከ1ሺህ በላይ ኢንድስትሪዎች ይገኛሉ ያሉት የቢሮው ሃላፊ ‹‹ ንቅናቄውን ስንጀምር 34 ኢንዱስትሪዎች ማምረት አቁመው ነበር፡፡ አሁን ላይ ስምንት ኢንዱስትሪዎች በተደረገላቸው ድጋፍ ዳግሞ ሥራ እንዲጀምሩ ተደርጓል፡፡ ሌሎችአሥራአንድ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ምርት ለመጀመር በሚያስችላቸው ቅደመ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ›› ብለዋል፡፡
የባለሀብቶች ሮሮ
በሀዋሳው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ላይ የተሳተፉ ባለሀብቶች በውይይት ላይ ለተገኙት የፌዴራልና የሲዳማ ክልል ባለሥልጣናት አጋጠሙን ያሏቸውን ችግሮች አቅርበዋል፡፡ በባለሀብቶቹ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል አብዛኞቹ ከማስፋፊያ ቦታ ፣ ከመሠተ ልማት ዝርጋታና ከጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ በተለይ የጡብ ማምረቻዎችን ጨምሮ በግንባታ ዘርፉ ተሠማርተው የሚገኙ ባለሀብቶች የሲሚንቶ ምርት አለመገኘት ሊሻገሩ ያልቻሉት ችግር መሆኑን በመድረኩ ላይ ተናግረዋል፡፡ አሁን የሚታየው የሲሚንቶ አቅርቦት መፍትሄ ካላገኘ በቀጣይ እንደ አምራች ተቋም የመቀጠላቸው ጉዳይ አሳሳቢ ብቻ ሳይሆን የባንክ ዕዳቸውን መክፈል የማይችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችልም ሥጋታቸውን ገልፀዋል፡፡
ባለሀብቶቹ ባቀረቧቸው ችግሮች ላይ ምላሽ የሰጡት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል የክልልና የፌዴራሉ መንግሥት የቀረቡትን ጥያቄዎች ለመፍታት ትኩረት ሰጥተው እየሠሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ የሲሚንቶ እጥረትን በተመለከተ የአቅርቦት ሠንሠለቱን የማስተካከል ሥራዎች መከናወናቸው የተናገሩት ሚኒስትሩ ‹‹ የመለዋወጫ እጥረትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ሥራ አቁመው የቆዩ የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ምርት በማስጀመር እጥረቱን ለመቅረፍ እየተሠራ ይገኛል፡፡ በሥራ ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎች ደግሞ የምርት መጠናቸውን እንዲጨምሩ ድጋፍ የሚደረግ ይሆናል ›› ብለዋል፡፡
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው ከመሠረተ ልማትና ከጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጋር ተያይዘው የተነሱ ችግሮች መንግሥታቸው ከባለሀብቶቹ ጋር በመቀራረብ እንደሚሠራ ተናግረዋል፡፡
የኢንዱትስሪ ፍኖተ ካርታ
የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ተፋዝዞ የሚገኘውን የአገሪቱን የኢንዱሰትሪ ዘርፍ የማነቃቃት ያስችላል የሚለው የቡዙዎች ተስፋ ሆኖ ይስተዋላል ፡፡ በሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሳይንስ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ፋሲካ ቤተ ጊዮርጊስ ንቅናቄውን እንደበጎ ጅማሬ ከሚመለከቱት መካከል አንዱ ናቸው፡፡ የኢንዱስትሪው ዘርፉ የሚጠቀመባቸውን የምርት ግብዓቶች በአብዛኛው ከውጭ የሚያስገባ ነው የሚሉት ዳይሬክተሩ ‹‹ ይህን አካሄድ መቀየር የመጀመሪያው የቤት ሥራ ሊሆን ይገባል፡፡ አገሪቱ ካላት የውጭ ምንዛሬ ክምችት እጥረት አንጻር ጥሬ ዕቃን ከውጭ ማምጣት አስቸጋሪ ነው፡፡ በመሆኑም የፍላጎት ግብአታቸው ከዚሁ የሚሸፍኑበት ሁኔታ መመቻቸት ይኖርበታል ›› ብለዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ከሲዳማ ክልል መንግሥት ጋር ተቀናጅቶ እየሠራ ይገኛል ያሉት ዶክተር ፋሲካ ዘርፉን ለማጠናከር ክልሉ ያሉትን እምቅ አለኝታዎች ለመለየት የሚያስችል የፍኖተ ካርታ ጥናት እየተካሄደ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ ፍኖተ ካርታው ምን አይነት ሀብቶች በየትኞቹ ወረዳዎች እንደሚገኙ በቀላሉ ለመረዳትና ከኢንዱስትሪው ዘርፉ ጋር ለማስተሳሰር እንደሚያስችልም ነው ዶክተር ፋሲካ የገለፁት ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
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