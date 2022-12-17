ምሥራቅ ወለጋ ሰዎች ተገደሉ

ኅዳር 24 ቀን 2015 ዓ.ም. በጉቲን፣ ጊዳ አያና እና ኪረሙ የተፈጠረውን አስከፊ የፀጥታ ችግር ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በጉቲን ብቻ 60 ተጠርጣሪዎች እና የጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋሉን የሚገልጹት የምስረቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ተፈራ፤ ሌሎች አከባቢዎች ላይም ሕግ የማስከበር ሂደቱ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
በምሥራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ ታጣቂዎች ባለፈዉ ማክሰኞ በከፈቱት ጥቃት ጥቃት ቢያንስ 12 ሰላማዊ ሰዎች ገደሉ፤ መኖሪያ ቤቶችንም አቃጣሉ።የአካባቢዉ ባለሥልጣናት እንዳሉት ጥቃቱ የደረሰዉ ከከተማ ዉጪ በሚገኙ መንደሮች ነዉ።አንድ የአከባቢው ነዋሪ በበኩላቸው በጊዳ አያና፣ ጉቲን እና ኪረሙ ወረዳዎች ከከተማ ውጭ ለአፍታ እንኳ መንቀሳቀስ ሕይወትን ላደጋ ያጋልጣል።
“በምስራቅ ወለጋ ዞን ሶስት ወረዳዎች ከዚህ በፊት የተፈጠሩ ችግሮች እንዳሉ ሆነው አሁን ደግሞ ማክሰኞ እለት በጊዳ አያና ወረዳ ኮኖጂ ቀበሌ የታጠቁ አካላት ሰላማዊ ዜጎች ላይ በመተኮስ 12 ገድለው አራት ቤቶችን ማቃጠላቸውን አረጋግጠናል፡፡ ያው ችግሩን የፈጠሩት ከኪረሙ ወረዳ ሀሮ ቀበሌ አከባቢ ወደዚህ የተሻገሩ አማርኛ ተናጋሪ ታጣቂ ናቸው፡፡ ጥቃቱንም ፈፅመው ወደ ጫካ ነው የተመለሱት፡፡”
የምስራቅ ወለጋ ዞን ሶስት ወረዳዎች በርካታ ነዋሪዎች ከንብረት ቀዬያቸው ተፈናቅለው ባሉበት ባሁን ወቅት ሌላ አዲስ ጥቃት በጊዳ አያና መፈጸሙን ተከትሎ የምስራቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ተፈራ ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ማረጋገጫ ነበር፡፡
በነዚህ አከባቢ ያለው የፀጥታ ችግር መወሳሰብ ታምኖበት መንግስት ልዩ ትኩረት እንደሰጠው ያመለከቱት ባለስልጣኑ ቀስ በቀስ የፀጥታ ኃይሎች በአከባቢው ተደራሽ እንዲሆኑና ፀጥታው እንዲጠናከር እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡ በመሆኑም በአጠቃላይ በኪረሙ እና ጊዳ አያና ወረዳዎች እንዲሁም በአንገር ጉቲን ከተማ የተሻለ መረጋጋት እየተስተዋለ ነው ብለዋል፡፡ “በተለይም በጉቲን ከተማ በፀጥታ ስጋት ከቤታቸው ተፈናቅለው የከተማው ፖሊስ ጣቢያ አከባቢ ተጠልለው የነበሩት አሁን ሰላማዊ ሁኔታ በመፈጠሩ ወደ ቤታቸው ተመልሰው ህይወታቸውን ወደ መምራት ገብተዋል” ብለዋል፡፡
ጉቲን ከተማን ጨምሮ በፀጥታ ችግር ነዋሪዎች የተፈናቀሉባቸው የምስራቅ ወለጋው ሶስት ወረዳዎች በከተሞች ላይ አሁን ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ እንደማይሰማና መረጋጋቱ እንዳለ የሚገልጹት የአንገር ጉቲን ከተማ ነዋሪ እንደሚሉት ከከተሞች ውጭ ግን ነዋሪዎች ከቤት ወጥተው በሰላም መመለስ አዳጋች ሆኖ መቀጠሉን አልሸሸጉም፡፡ “ታጣቂዎች ከዚህ በፊትም እንደነበረው ንብረት መዝረፉን አላቆሙም፡፡ ከ80-200 የአርሶ አደሮች ከብቶች ዘርፈው ሲነዱ ነበር አሁንም ያ ችግር ሙሉ በሙሉ አልቆመም፡፡ ከተሞች አሁን ሰላም ቢሆኑም ከዚህም ከጉቲን ይሁን ከኪረሙ ከተማ ሰው ብቻውን ከቤት ወጥቶ መመለሱ መከራ ነው፡፡ ሴት ይሁን ወንድ እርምጃ ወስዱባቸዋል፡፡ ከሁለት ሳምንት በፊት እንደገጠመን ታጣቂዎች በከባድ ማሳሪያ እና ተሽከርካሪዎች ታግዘው የሚያደርሱት ጥቃት አሁን የለም፡፡ ተበታትነው በያከባቢው ያሉ ታጣቂዎች ግን ሴት ውሃ ልትቀዳ ስተወጣም ይሁን አርሶ አደር ምርቱን ሊሰበስብ ስወጣ የጥቃት ሰለባ መሆን ግን አልቆመም” ነው ያሉት፡፡
ህዳር 24 ቀን 2015 ዓ.ም. በጉቲን፣ ጊዳ አያና እና ኪረሙ የተፈጠረውን አስከፊ የፀጥታ ችግር ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በጉቲን ብቻ 60 ተጠርጣሪዎች እና የጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋሉን የሚገልጹት የምስረቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ተፈራ፤ ሌሎች አከባቢዎች ላይም ህግ የማስከበር ሂደቱ ይቀጥላል ብለዋል፡፡ “ሰው የገደሉና ወንጀል የሰሩ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው፡፡ በጉቲን ወንጀል የተሰራበት መሳሪያም እየተሰበሰበ ነው፡፡ ይህ በሌሎች አከባቢዎችም ይቀጥላል፡፡ በዚህ ላይ የፀጥታ ኃይሎች በጥምር እየሰሩ ነው፡፡ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ጥንት መሰረታቸው እዛ የነበ እንደመሆኑ ቶሎ ወደ ቀዬያቸው መመለስ ነው የሚፈልጉት፡፡ ይመለሳሉም ደግሞ፡፡”
ለዓመታት መረጋጋት የተሳነው ይህ የኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች አዋሳን ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክኒያት ሆኖ ከቅርብ ጊያት ወዲህ ደግሞ ተባብሷል፡፡ ዘለቂ እልባትስ ብሎ መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ ምን ይሆን የተባሉት አቶ ገመዳ በተለያዩ ስያሜ በአከባቢው የሚንቀሳቀሱትን ታጣቂች ማጥፋት ነው ሲሉ መልሰዋል፡፡ “እዚህ አከባቢው ሰው ለዘመናት ያለ አንዳች ልዩነት ተከባብሮ ሚኖርበት ነበር፡፡ አሁንግን ህገወጥነት በአከባቢው በሽፍታ ደረጃ ተደራጅተው በብሔር ስም የሚምሉ ናቸው ችግር የሚፈጥሩት፡፡ ማህበረሰቡ አሁንም እርሰበራሱ ችግር የለበትም፡፡ አሁን አከባቢው የመንግስትም ትኩረት ስላገኘ የህግ የበላይነትን ማስፈን ታጥቀው ሰላማዊ ዜጎችን የሚያጠቁትን ማጥፋት ነው መፍትሄ ብለን እየሰራንበት ያለው” ሲሉም አስተያየታቸውን ደምድመዋል፡፡
በነዚህ አዋሳን አከባቢዎች የሚፈናቀሉ ነዋሪዎች በአንድ በኩል መንግስት ሸነ በሚል ስም በሽብርተኝነት የፈረጃቸው እና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያለው፤ በሌላ በኩል ደግሞ ወሰን ተሻጋሪ የአማራ ታጣቂዎችን በጥቃት አድራሽነት ይከሳሉ፡፡ መንግስትም እነዚህ ኢ-መደበኛ ታጣቂዎች ያሏቸው የአከባቢውን ፀጥታ በማደፍረስ ረገድ ጉልህውን ድርሻ ይወጣሉ ሲል ይከሳል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ