የቀድሞው የደቡብ ክልል ሠራተኞች አቤቱታ
ሠራተኞቹ ነባሩ ክልል መፍረሱን ተከትሎ በፍላጎታቸው መሠረት አዲስ ወደ ተዋቀሩት ክልሎች እንደሚደለደሉ ቢነገራቸውም ይህ ተግባራዊ እንዳልሆነ ነው ለዶቼ ቬለ የገለጹት፡፡
ዛሬ በቀድሞው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ህንጻ ፊት ለፊት የተሰባሰቡት የቀድሞው የደቡብ ክልል መንግሥት ሠራተኖች ቅሬታ ሁለት መልክ ያለው ነው ፡፡ ሠራተኞቹ ደቡብ ክልል በአራት ክልሎች ሲዋቀር ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና ሲዳማ ክልል መደልደላቸውን ይናገራሉ ፡፡
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የተመደቡ ሠራተኞች ምደባው በፍላጎት ማሳወቂያ ቅጽ ከሞላነው በቃራኒው የተወሰነ ነው የሚል አቤቱታቸውን አቅርበዋል ፡፡ በአንጻሩ በሲዳማ ክልል የተመደቡት ሠራተኞች ምደባው ምንም እንኳን በምርጫቸው መሠረት የተከናወነ ቢሆንም ክልሉ ግን ቋንቋ አትችሉም በሚል ሊቀበላቸው እንዳልቻለ ገልጸዋል ፡፡
በተለይ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ተመድበናል ያሉ ሠራተኞች አስከአሁን ላቀረቡት ቅሬታ ምላሽ እንዳላገኙ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ “ በፍላጎታቸሁ መሰረት ትመደባላችሁ በተባለው መሠረት ከመረጥነው ክልል ውጪ ቦንጋ ተመድበናል ፡፡ ቤተሰብ በሀዋሳ ከተማ እየኖረ ቦንጋ መመደብ ማለት ልጆች ይበተኑ ቤተሰብ ይፍረስ ከማለት ተለይቶ አይታይም ፡፡ ይህን መንግሥት ሊሰማን ፤ ቅሬታችንንም ሊያዳምጥ ይገባል “ ብለዋል ፡፡በቀድሞው የደቡብ ክልል ምላሽ ያጣው የሠራተኞች አቤቱታ
የቀድሞው የደቡብ ክልል በአራት ክልሎች ሲደራጅ ሠራተኛው ወደ መረጠው ክልል እንዲመደብ እንጂ ቋንቋ በመሥፈርትነት አልተቀመጠም የሚሉት በሲዳማ ክልል የተመደቡ ሠራተኞች በበኩላቸው ይህንኑ ቅሬታቸውን ለፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ማስገባታቸውን ገልጸዋል፡፡ “ እኔ በሁለት ክራንች የምጠቀም የአግር አካል ጉደተኛ ነኝ “ ያሉት ከቅሬታ አቅራቢዎቹ አንዷ “ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ችግሬን አይቶ በሲዳማ ክልል እንድሠራ መድቦኛል ፡፡ ነግር ግን ክልሉ ከዛሬ ነገ ደብዳቤ ይደርሰኛል ብዬ ስጠብቅ ቋንቋ አትችይም በሚል ሳልመደብ ቀርቼያለሁ “ ብለዋል ፡፡
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የተመደቡ ሠራተኞችን በተመለከተ በዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የተጠየቁትና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልን በመወከል የቅሬታው ሰሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ አሥራት አዳሮ የሠራተኞቹ ቅሬታ በኮሚቴው መታየቱንና ይህም እንደሚገለጽላቸው ተናግረዋል፡፡ የትምህርት ማስረጃ መጭበርበር በደቡብ ክልልየቀረቡት ቅሬታዎች ሁሉም ምላሽ ያገኛሉ ማለት እንዳልሆነ የጠቀሱት አቶ አሥራት “ ነገር ግን ምደባው በተቀመጠው መሥፈርት ነው የተሠራው ወይስ አይደለም የሚለውን በመፈተሸ ሪፖርቱን በክልሎች አደረጃጀት ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በኩል እንዲገለጽላቸው አቅርበናል ይህም እስከ ነገ ይፋ ይደረጋል “ ብለዋል፡፡
ቋንቋ አትችሉም በሚል ሠራተኞቹን አልተቀበለም የተባለውን የሲዳማ ክልል የሰው ሀብትና የህዝብ አገልግሎት ቢሮንም ሆነ የክልሎች ማደራጃ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የሥራ ሃላፊዎችን ለማነጋገር ዶቼ ቬለ ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሚሰጥ አካል ማግኘት አልተቻለም ፡፡
የቀድሞው የደቡብ ክልል በአራት ክልሎች ሲዋቀር ከ6 ሺህ በላይ የሚሆኑ የመንግስት ሠራተኞች በፍላጎታቸው መሠረት ወደ መረጡት ክልል እንዲደለደሉ አራቱ ክልሎች ባለፈው ዓመት አጋማሽ ከሥምምነት መድረሳቸው የሚታወቅ ነው ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ