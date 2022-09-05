 ሜርክል በጀርመን ከፍተኛ የተባለዉን ሜዳልያ ተሸለሙ | ዓለም | DW | 18.04.2023

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ዓለም

ሜርክል በጀርመን ከፍተኛ የተባለዉን ሜዳልያ ተሸለሙ

የቀድሞዋ የጀርመን መራሒተ መንግሥት አንጌላ ሜርክል በጀርመን ከፍተኛ የተባለዉን ሜዳልያ ተሸለሙ። ሜርክል ይህን ከፍተኛ ሜዳልያ ሲቀበሉ በጀርመን ታሪክ ሦስተኛዋ ዜጋ ሆነዋል። አንጌላ ሜርክል የጀርመን እጅግ ከፍተኛ የተባለዉን ሽልማት ያገኙት በ 16 ቱ ዓመት የመሪነት ዘመናቸዉ ላሳዩት ጠንካራ ፖለቲካዊ ርምጃ እና ዉሳኔዎቻቸዉ መሆኑ ተነግሯል።

Deutschland Berlin | Verleihung Großkreuz des Verdienstordens an Angela Merkel durch Frank-Walter Steinmeier

የቀድሞዋ የጀርመን መራሒተ መንግሥት አንጌላ ሜርክል በጀርመን ከፍተኛ የተባለዉን ሜዳልያ ተሸለሙ። ሜርክል ይህን ከፍተኛ ሜዳልያ ሲቀበሉ በጀርመን ታሪክ ሦስተኛዋ ዜጋ ሆነዋል። አንጌላ ሜርክል የጀርመን እጅግ ከፍተኛ የተባለዉን ሽልማት ያገኙት በ 16 ቱ ዓመት የመሪነት ዘመናቸዉ ላሳዩት ጠንካራ ፖለቲካዊ ርምጃ እና ዉሳኔዎቻቸዉ መሆኑ ተነግሯል። «ታላቁ መስቀል» የሚል ስያሜ ያለዉ ይህ የጀርመን ከፍተኛ ሽልማት ከጎርጎረሳዉያኑ 1951 ዓ.ም ጀምሮ በጀርመን "በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ወይም በምሁራዊ መስክ ለተመዘገበ ስኬት ለጀርመናውያን ብሎም ለውጭ ዜጎች" የሚሰጥ ከፍተኛ ሽልማት ነው። ከሜርክል በፊት ይህን ሽልማት ያገኙት የመጀመርያዉ የጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ ወይም የምዕራብ ጀርመን መራሄ መንግሥት ኮናርድ አደናውር  ሲሆኑ ሁለተኛዉ ተሸላሚ ምስራቅ እና ምዕራብ ጀርመን ወደ አንድነት እንዲመጡ ፈር የቀደዱ እና ከጀርመን መገበያያ ገንዘብ ማርክ የአዉሮጳ መገበያያ ገንዘብ ይሮ እንዲመጣ ዉሳኔ ያሳለፉት መራሒ መንግሥት ሂልሞት ኮል ናቸዉ። ትናንት ሦስተኛዋ ተሸላሚ የሆኑት የቀድሞዋ የጀርመን መራሒተ መንግሥት አንጌላ ሜርክል፤ በጦርነት የተፈናቀሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሶርያዉያን ወደ ጀርመን እንዲገቡ እና እንዲረዱ መፍቀዳቸዉ እንዲሁም በጃፓን የፊኩሺማ የአቶም ኃይል ማብላልያ ከፈነዳ በኋላ በጀርመን የአቶም ኃይል ማመንጫ ማዕከላትን እንዲዘጉ መወሰናቸዉ ከሰርዋቸዉ ዋንኛ ፖለቲካዊ ዉሳኔዎች መካከል ይጠቀሳሉ።  ይሁንና ሩስያ ዩክሬንን መዉረርዋን ተከትሎ ጀርመን ዉስጥ የኃይል አአርቦት በመቀነሱ አልያም በመወደዱ፤ የአቶም ኃይል ምንች መዘጋቱን የሚቃወሙ ዜጎች በርካታ ሆነዋል። 

 

አዜብ ታደሰ 

እሸቴ በቀለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r.), seine Ehefrau Elke Büdenbender (r), Izchak Herzog (2.v.l.), Präsident von Israel, und seine Ehefrau, Michal Herzog, legen während der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Anschlags auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München an der Gedenkstelle am Tower des Fliegerhorsts einen Kranz nieder.

በፍልስጤም ታጣቂዎች የተገደሉት እስራኤላዉያን 50ኛ ዓመት መታሰብያ 05.09.2022

እስራኤልን እና ጀርመን ከ 50 ዓመታት በፊት ጀርመን ሙኒክ ላይ በስምንት ፍልስጤማዉያን የተገደሉትን ዘጠኝ የእስራኤል የኦሎምፒክ ስፖርት አባላትን አስበዉ ዋሉ። የጀርመኑ ርዕሰ ብሔር ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር በፍልስጤማዉያን ስለተገደሉት ለተገደሉት የእስራኤል ኦሎምፒክ ቡድን አባላት ቤተሰቦቻቸዉን ይቅርታ ተማፅነዋል።

የጀርመን ርእሰ ብሔር ስለ ቻይና የእንቅስቃሴ ገደብ

የጀርመን ርእሰ ብሔር ስለ ቻይና የእንቅስቃሴ ገደብ 30.11.2022

ዳግም የኮሮና ወረርሽኝ ሥጋት ተደቅኖብኛል ያለችው ቻይና ኮቪድን ለማጥፋት በሚል የነዋሪዎችን እንቅስቃሴ በእጅጉ የሚገድብ ደንብ ተግባራዊ አድርጋለች። በቻይና ሰሜን ምዕራብ የዢንጂያን ግዛት ኡሩምቂ በተባለ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ ሕንጻ የተከሰተ የእሳት አደጋ ዐሥር ሰዎች ተቃጥለው መሞታቸው በመላ ቻይና የተለያዩ ከተሞች ቁጣን ቀስቅሶዋል።

28/11/2022 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Interviews mit Rosalia Romaniec, Deutschen Welle im Schloss Bellevue.

ሽታይንማየር፤ «በቻይና ያለዉ ሁኔታ አሳስቦኛል» 28.11.2022

እርምጃዎቹ በጣም ጥብቅ ለሆኑበትና አሁንም ተፈፃሚ ለሆነበት በቻይና ለሚኖረዉ ህዝብ ሸክሙ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት አያዳግትም ። ለዚህም ሰዎች ትዕግስት በማጣታቸ እና ቅሬታቸውን በየጎዳናው እየገለፁ መሆኑን ተረድቻለሁ። እንደ አንድ ዴሞክራሲን እንደሚያራምድ ሰዉ፣ ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት የሕዝብ ጥቅም ነው ማለት እችላለሁ።