ሜሪያም ደስታ፤ እርሶ ከፈለጉና ጠንክረው ከሰሩ የማይለወጡበት ምንም ምክንያት እንደሌለ

የdw.comን የቤታ ገፅታን ይመልከቱ።ገና አላጠናቀቅነዉም! አስተያይትዎ ለማሻሻል ይረዳናል
ኑሮዋን በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገችዉ ወጣትዋ ሜሪያም ደስታ ለኢትዮጵያዉያን የማማከር ወይም የኮቺንግ አገልግሎት በመስጠትዋ ትታወቃለች። ኮቺንግ አቻ ትርጉም አላገኘሁለትም የምትለዉ ሜሪያም ደስታ፤ የስብዕና እድገት አሰልጣኝ በሜልም ነዉ ትታወቃለች። ሜሪያም ደስታ በዚህ አገልግሎትዋ ዓመታትን አስቆጥራለች።
ኑሮዋን በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገችዉ ወጣትዋ ሜሪያም ደስታ ለኢትዮጵያዉያን የማማከር ወይም የኮቺንግ አገልግሎት በመስጠትዋ ትታወቃለች። ኮቺንግ አቻ ትርጉም አላገኘሁለትም የምትለዉ ሜሪያም ደስታ፤ የስብዕና እድገት አሰልጣኝ በሜልም ነዉ ትታወቃለች። ሜሪያም ደስታ በዚህ አገልግሎትዋ ዓመታትን አስቆጥራለች። ለሴቶች መብት የሚሟገተዉ ድርጅትሜሪያምን ወደ ዝግጅታችን ክፍል ጋብዘን በእንግድነት ይዘናት ልንቀርብ ቀጠሮ ይዘን አንዴም ኮሮና፤ ሌላም ጊዜ ወደ ሀገር ቤት የጉብኝት ጉዞ አደናቅፎን፤ እስከዛሬ ቆየንና ይኸዉ በዚህ ዝግጅታችን እንግዳ አድርገን ቀርበናል። ታድና መጀመርያ ሜሪያም ደስታ ማን ናት እንዴት ትገልልጫታለሽ ስንል ነበር የጠየቅናት።
“ሜሪያም እባላለሁ በህይወት አሰልጣኝነት ሰርቲፋይድ ስሆን በህይወትዎ ውስጥ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ችግሮችን እንዴት አድርገው ማለፍ እና መፍትሄ ማግኘት እንዳለብዎ የምክር አገልግሎት እሰጣለሁ:: ከመሰጣቸው አገልግሎቶች መሀከል በፍቅር ግንኙነት፤ በፍርሀት በራስ መተማመን፤ በጭንቀት በሰዓት አጠቃቀም ዙሪያ ውጤት እና ለውጥ እንዲያመጡ በየግዜው ክትትል በማድረግ አብሬዎት እሰራለሁ። ምክንያቱም እርሶ ከፈለጉና ጠንክረው ከሰሩ የማይለወጡበት ምንም ምክንያት እንደሌለ ከፍተኛ የሆነ እምነት አለኝ:: በዚህ የአንድ ለአንድ የምክር አገልግሎት እርስዎ በሚፈልጉት መንገድ የሚፈልጉትን ለውጥ እና የሚመኙትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ አብሬዎት ለመስራት ዝግጁ መሆኔን በደስታ እገልፃለሁ:: “
ሜሪያም የማማከር አገልግሎት ነዉ የምትሰጠዉ. ይህ የማማከር አገልግሎት በሌላ ሲተረጎም የአዕምሮ ሞሳዥ ወይም የአዕምሮ ወጌሻ ማለት ነዉ።ጾታዊ ጥቃት እና ማህበራዊ ችግር ያብቃ ፤ የትግራይ ሴቶች መሳርያዋ ደግሞ ቃላቶች ናቸዉ። በጥሩ እና በሚሆን ቃላት የምክር አገልግሎት መስጠት።
የማማከር ወይም የኮቺንግ አገልግሎት በመስጥት ላይ የምትገኘዉን ወጣት ሜሪያም ደስታን በማመስገን ሙሉ ዝግጅቱን የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ