ማጀቴ፤ አዲስ የሙዚቃ አልበም ለየት ያለ የሙዚቃ ስልት

ድምፃዊት ኒና ግርማ ወይም በመዝገብ ስሟ ህሊና ግርማ ሙዚቃ የልጅነት ህልሟ ቢሆንም፤ ወደ መድረክ ብቅ ያለችው ግን ከሶስት አመት ወዲህ ነው። ከሀዋሳ ዩንቨርሲቲ በመረጃ ቴክኖሎጅ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከያዘች በኋላ። ድምጻዊቷ ለየት ባለ ሰልት በቅርቡ ባወጣችው ማጅቴ የሙዚቃ አልበም ከአድማጩ ዘንድ ከጠበቀችው በላይ ምላሽ ማግኘቷን ገልጻለች።
ድምፃዊት ኒና ግርማ ወይም በመዝገብ ስሟ ህሊና ግርማ ሙዚቃ የልጅነት ህልሟ ቢሆንም፤ ወደ መድረክ ብቅ ያለችው ግን ከሶስት አመት ወዲህ ነው። ከሀዋሳ ዩንቨርሲቲ በመረጃ ቴክኖሎጅ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከያዘች በኋላ።በሃያዎቹ አጋማሽ ዕድሜ ላይ የምትገኘው ኒና፤ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ የራፕ ሙዚቃዎችን በመጫወት የምትታወቅ ሲሆን፤ሰላሜ፣አክብራት እና የታል አለቃ የሚሉ ሶስት ነጠላ ዜማዎችን ለአድማጭ አድርሳለች።በተለይ የታል አለቃ የሚለው ነጠላ ዜማዋ ከአድማጭ ጋር በሰፊው ያስተዋወቃት ሙዚቃ ነው።በዚህ ስራዋ ያገኘችውን ተቀባይነት የተመለከተው የሙዚቃ አቀናባሪ ካሙዙ ካሳ ታዲያ ለሙሉ አልበም ስራዋ ለእሷ የአዘፋፈን ስልት የሚመቹ ሙዚቃዎችን በመምረጥ እና በማቀናበር ማጀቴ የተሰኘ የመጀመሪያ የሙዚቃ አልበሟ እውን እንዲሆን አድርጓል።
14 ሙዚቃዎችን የያዘው የማጀቴ አልበም ግጥምና ዜማው ሙሉ በሙሉ በድምፃዊቷ የተሰራ ሲሆን፤«ራፕ» ፣ «አር ኤንድ ቢ»፣ «ዳንስ ሆል» ፣«አፍሮ ቢት» የተሰኙ እና ሌሎች ቅይጥ ስልተ ምቶች ተካተውበታል።የመጀመሪያ አልበሟ በመሆኑ አና ለየት ያለ ስራ ይዛ በመምጣቷ ተቀባይነቱ ሰጋት አሳድሮባት የነበረ ቢሆንም፤በሙዚቃ አድማጩ ዘንድ ያገኘችው ምላሽ ግን ከጠበቀችው በላይ መሆኑን ገልጻለች።
ይህ የሙዚቃ አልበም በሻኩራ ፕሮዳክሽን አማካኝነት ካሙዙ ካሳ ያቀናበረው ሲሆን፤የድምፅ ማዋሀድ እና የማሳመሩ ስራ ላይ ይትባረክ ክፍሌ እንዲሁም ማይክ ሞንሱል የተባለ አሜሪካዊ የድምፅ ባለሙያ እጅም አርፎበታል።ቤተሰብን ፣ሀገርን፣ማህበራዊ ኑሮ እና ፍቅርን የሚመለከቱ ሙዚቃዎች የተካተቱበት ይህ አልበም ማጀቴ የሚል መጠሪያ የተመረተበትን ምክያት ስታስረዳ «ግጥም እና ዜማውን እንደመስራቴ መጠን ከማጄቴ ያለው ሙዚቃ ይህ ነው።ተጋበዙ ለማለት ነው።»ብላለች።
ኒና በማጀቴ የሙዚቃ አልበሟ የተለዬ የአዘፋፈን ስልት ብቻ ሳይሆን ለአልበሙ ሽፋን የተጠቀመችበት ፎቶ ግራፍም ከዚህ ቀደም ከምናያቸው የተለዬ ነው።በፎቶ ግራፉ ላይ እንደሚታየው፥ ድምጻዊቷ እንደ ኮፊያ የደፋችው እና ያጌጠችበት ሰፌድ ሲሆን ልቃቂትን ደግሞ በጀሮ ጌጥነት ተጠቅማበታለች።ይህም ማጀት ከሚለው ኢትዮጵያዊ ሀሳብ ጋር እንዲስማማ ተደርጎ ታስቦ የተሰራ ነው።ትላለች።
ኒና ፤ትውልዷ እና እድገቷ አዲስ አበባ ከተማ ሲሆን፤ለቤተሰቧ የመጀመሪያ ልጅ ነች።ወላጆቿ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ወላጅ በትምህርቷ እንድትበረታ የሚፈልጉ ቢሆንም ፤ ነገር ግን በሙዚቃው የገፋችው የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከያዘች በኋላ በመሆኑ በሙዚቃ ስራዎቿ ደስተኞች መሆናቸውን ገልፃለች።እናም፤ በማጀቴ አልበም ሀ ብላ የጀመረችውን የሙዚቃ ጉዞዋን ለወደፊቱ አጠናክራ በመቀጠል በሙዚቃዎቿ ኢትዮጵያ ሀገሯን ለውጩ ዓለም በበጎ የማስተዋወቅ እና ገፅታ የመገንባት ዕቅድ አላት።
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ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ