 ማኪ ሳል ለሦስተኛ ዘመነ ስልጣን አልወዳደርም አሉ | አፍሪቃ | DW | 04.07.2023

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አፍሪቃ

ማኪ ሳል ለሦስተኛ ዘመነ ስልጣን አልወዳደርም አሉ

የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ለሦስተኛ ዘመነ ስልጣን እንደማይወዳደሩ አስታወቁ። ትናንት ማታ ለዜጎቻቸዉ በብሔራዊ ቴሌቭዥን ጣብያ የቀጥታ ስርጭት ባደረጉት ንግግር፤ ፕሬዚዳንቱ ዳግም ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ይፈልጋል የሚለውን ሰፊ ግምታዊ ሐሳብ ዉድቅ አድርገዋል።

Frankreich | Senegals Präsident Macky Sall

የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ለሦስተኛ ዘመነ ስልጣን እንደማይወዳደሩ አስታወቁ። ትናንት ማታ ለዜጎቻቸዉ በብሔራዊ ቴሌቭዥን ጣብያ  የቀጥታ ስርጭት ባደረጉት ንግግር፤ ፕሬዚዳንቱ ዳግም ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ይፈልጋል የሚለውን ሰፊ ግምታዊ ሐሳብ ዉድቅ አድርገዋል። ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ በሃገሪቱ የታወቀዉ የተቃዋሚው መሪ ዑዝማኔ ሶንኮ በግፍ ፍርድ ቤት እስራት ከተፈረደበት በኋላ በአገሪቱ ውስጥ ከባድ አለመረጋጋት እና ተቃዉሞ ተቀስቅሶ ነበር ። የ61 ዓመቱ የሴኔጋል ፕሬዚዳንት የካቲት 25 ቀን 2024 ዓ.ም በሚካሄደው በቀጣዩ ምርጫ አልወዳደርም ሲሉ ይፋ ማድረጋቸዉ ሁኔታዉን ያበርደዋልተብሎ ይጠበቃል።ሳል ከጎርጎረሳዉያኑ 2012 ዓም ጀምሮ የምዕራብ አፍሪቃዊትዋን ሃገር ሴኔጋልን በአብላጫዉ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ አባላት በሚገኙበት ሃገሪቱን አስተዳድረዋል።  

አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የኤርትራ አፋሮች ጥሪና የፖለቲካ ጥያቄ 01.07.2023

ኤርትራ ዉስጥ ሁሉም የሐገሪቱ ዜጎች እኩል የሚሳተፉበትና የሚጠቀሙበት ፌደራዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሚመሰረትበትና ፍትሐዊ ሕገ መንግስት በሚረቀቅበት ስልት ላይ የሚነጋገር ጉባኤ በዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ይደረጋል። በጉባኤዉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሚመሩት ሥርዓት በኋላ ሐገሪቱ በምትመራበት ፖለቲካዊ ስርዓት እንዴትነት ላይ ይመክራል።

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መንግሥት ጠላት ያላቸዉን ወገኖች „በኃይል“ ወይስ “በምክክር“ ? 15.05.2023

የፌደራል የመንግሥት ጽንፈኛ ያላቸው ሃይሎች ላይ የሕግ ማስከበር እርምጃውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ። አንዳንድ ወገኞች እና ፖለቲከኞች እንደሚሉት ግን በኢትዮጵያ ዘለቄታዊ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ኃይላት ወደ ምክክር የሚመጡበት መንገድ ላይ በትኩረት መሰራት አለበት።

In this image made from video provided Friday, April 21, 2023, by the Sudan Armed Forces, Gen. Abdel-Fattah Burhan, commander of the Sudanese Armed Forces, speaks at an undisclosed location. Sudan's top general said Friday the military is committed to a transition to civilian rule, in his first speech since brutal fighting between his forces and the country's powerful paramilitary began nearly a week ago. (Sudan Armed Forces via AP)

የሱዳን ጦርነትና የኧል ቡህራን የእንኳን አደረሳችሁ መልክት 21.04.2023

በሁለት ስልጣን ፈላጊ ጀነራሎች መካከል እየተካሄደ ያለዉ ዉግያ እንደቀጠለ ነዉ። ወደ 20 ሺ የሚሆኑ ሱዳናዉያን ወደ ጎረቤት ቻድ ተሰደዋል፤ ወደ 400 በላይ ሰዎች በጦርነቱ ህይታቸዉን አጥተዋል፤ ወደ 3500 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አንድ የተመድ የስደተኞች መርጃ ድርጅት ባልደረባ አርብ እለት መኪና ዉስጥ መገደሉ ተሰምቷል።