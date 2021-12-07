«ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር አለተፈፀመም» መንግሥት

ህወሓት በአፋር እና አማራ ክልሎች አሰቃቂ የጅምላ ግድያዎችንና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ከመፈፀም አልፎ የሕዝብ እና የመንግሥት ንብረቶችን ማውደሙን የጠቅላይ ሚኒስቴር ፅሕፈት ቤት ገለፀ። የደረሰው ጉዳት ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል።
ህወሓት በአፋር እና አማራ ክልሎች አሰቃቂ የጅምላ ግድያዎችንና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ከመፈፀም አልፎ የሕዝብ እና የመንግሥት ንብረቶችን ማውደሙን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ገለፀ። የደረሰው ጉዳት ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስቴር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢልለኔ ስዩም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ይህንን የህወሓትን የጥፋት ድርጊት ዓለም አቀፍ ተቋማት በዝምታ ማየታቸውም አጠያያቂ ነው ተብሏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር አለመፈፀሙን የገለፀው መንግሥት አሜሪካን ጨምሮ ጥቂት አገሮች በኢትዮጵያ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር አለ ማለታቸውን አጣጥሎ ውድቅ አድርጎታል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
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