ማሕደረ ዜና፣ የ2015 ዐበይት ጉዳዮች ቅኝት

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መንግስት የክልሎችን ልዩ ኃይላት «ዳግም ማደራጀት» ባለዉ ሥልቱ ትጥቅ እንደሚያስፈታ አወጀ።መጋቢት 24 የመንግስት አዋጅና ትጥቅ የማስፈታት ርምጃ ያሰጋዉ የአማራ ክልል ሕዝብ በተለያዩ ከተሞች ታላቅ ሠላማዊ ሰልፍ አደረገ።በማግስቱ ፀጥታ አስከባሪዎች በርካታ የአማራ ጋዜጠኛ፣ የመገናኛ ዘዴ ሰራተኞችና የፖለቲካ አቀንቃኞች ከያሉበት እየሰበሰቡ አሰሩ።
የኢትዮጵያዉያኑ 2015 ዓመት፣ የሠላም ጥሪ ደምቆ የተሰማበት፣ የሰላም ድርድር አግባቢ ዉጤት- ክሽፈትም የታየበት፣ጦርነት ቆሞ ጦርነት የተጫረበት፣ አንድ የነበሩ መስተዳድሮች የተከፋፈሉበት የኃይማኖት መሪዎች ተጣልተዉ የታረቁበት-የተለያዩበትም ዓመት ነዉ።በጦርነት፣ግጭት የሞተ-የተፈናቀለዉ ተቆጥሮ ሳያበቃ በነባርና አዳዲስ ግጭቶች ሌሎች የሞቱ-የተፈናቀሉበት፣ ፖለቲከኞች የተገደሉበት፣ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል የመሆንዋ በጎ መሰል ዜና በሸቀጥ ዋጋ ንረት የታጠፈበት፣የፀጥታ መናጋት፣ ድርቅና ረሐብ የሚሊዮኖችን መከራ ያጠናበት ዓመትም ነዉ። የቀድሞ ባልደረባዬ ዘዉዱ ታደሰ ዘመን-ዘመንን ሲተካ ቀሪዉ ታሪክ ነዉ-እንዳለዉ ሆኖ 2015 በነበር የሚዘከርበትን የጎሉ ጉዳዮችን ባጭጭሩ ጠቃቅሰን እንሰናበታዉ።ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
የሠላም ተስፋ በሰሜን ኢትዮጵያ
ከወራት ፋታ በኋላ ነሐሴ ማብቂያ 2014 ላይ ያገረሸዉ የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት የያኔዉ አርጌ ዓመት 2014 ከጦርነት፣ እልቂት ፍጅት ሌላ ለ2015 የሚያወርሰዉ በጎ የለም አሰኝቶ ነበር።ኢትዮጵያዉያን በሥጋት መሐል «አበባየሁሽን» ሲያናጎራግሩ ከወደ መቀሌ የሩቅ ግን የተስፋ ጭላንጭል ፈነጠቀ።
መስከረም 1፣2015።ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መራሹ የትግራይ አስተዳደር በአፍሪቃ ሕብረት ሸምጋይነት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር ፈቃደኛ መሆኑን አስታወቀ።ለወትሮዉ የአፍሪቃ ሕብረትንና ሕብረቱ የሰየማቸዉን አደራዳሪዎችን ለኢትዮጵያ መንግስት የሚወግኑ በማለት የሚቃወማዉ፣ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን ሲደርድር የነበረዉም ሕወሓት ወይም የትግራይ መከላከያ ኃይል በያኔዉ አዲስ ዓመት አዲስ አቋም የያዘዉ በጦር ሜዳዉ ዉጊያ ክፉኛ ሥለተመታ ነዉ የሚሉ ብዙዎች ነበሩ።አሉም።
የያኔዉ የሕወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸዉ ረዳ በዚያዉ ሰሞን ለአል ጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ የእንግሊዝኛዉ አገልግሎት እንዳሉት ግን ድርጅታቸዉ የአፍሪቃ ሕብረትን አደራዳሪነት «እንቢኝ» ብሎ አያዉቅም።
«የአፍሪቃ ሕብረትን ሚና አንቀበልም ብለን አናዉቅም።ያልነዉ ምድነዉ፣ የዓብይ አሕመድ ሥርዓት፣ የወንጀል ጓደኛዉ ኢሳያስ አፈወርቂና ተከታዮቻቸዉ በትግራይ ሕዝብ ላይ ያደረሱትን ወንጀል ለማጋለጥ የአፍሪቃ ሕብረት ኮሚሽን በበቂ አልሰራም ነዉ።»
ምክንያቱ ምንም ሆነ ምን ባንዳዶች ግምት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ያለቀበት ጦርነት ከመጨረሻዉ መጀመሪያ የመድረሱ ተስፋ፣ለኢትዮጵያዉያን የአዲስ ዓመት ስጦታ ብጤም ነበር።ጦርነቱ ግን በርግጥ አልቆመም።
መስከረም 10 የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ኃይላትና ተባባሪዎቻቸዉ ሰሜን ትግራይ በተለይም ሽራሮ አካባቢ መጠነ-ሰፊ ጥቃት መክፈታቸዉን ሕወሓት አስታወቀ።ከአዲስ አበባና ካስመራ የተባለ ነገር አልነበረም።
መስከረም 25፣ የኢትዮጵያ ጦር አዲ ደአሮ የሚገኝ ትምሕርት ቤትን በጦር አዉሮፕላን መደብደቡን ሕወሃት አስታወቀ።በሕወሓት መግለጫ መሠረት በጥቃቱ ትምሕርት ቤቱ ዉስጥ ተጠልለዉ የነበሩ 50 ተፈናቃዮች ሞቱ።ሌሎች 70 ቆሰሉ።
መስከረም 15 የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር የፀጥ
ታ አማካሪ ሪድዋን ሁሴይና የሕወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸዉ ረዳ የመሯቸዉ የሁለቱ ወገኖች ተደራዳሪዎች ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ላይ ለድርድር ተቀመጡ።በአስረኛዉ ቀን ተስማሙ።ጥቅምት 23፣2015።ዋና አደራዳሪ ኦሌ ሴጎን አባሳንጆ «የአዲስ ንጋት ብርቀት» አሉት
« ዛሬ ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪቃ ቀንድ፣ በእርግጥ ለመላዉ አፍሪቃም የአዲስ ንጋት ጅምር ነዉ።ከግብ ለማድረስ ለዓመታት ያደረግነዉ ጥረት በተግባርና በተጨባጭ አይተናል።ይሕም ለአፍሪቃ ችግር የአፍሪቃ መፍትሔ ነዉ።»
በጦርነቱ የተካፈሉት ወገኖች፣ የኤርትራ መንግስት፣ የማራና የአፋር ልዩ ልዩ ኃይላት በድርድሩ አለመሳተፋቸዉ የስምምነቱን ገቢራዊነት ያደናቅፈዋል ተብሎ በሰፊዉ ቢነገርም ስምምነቱ በአብዛኛዉ ገቢራዊ ሆኗል።
ግጭትና ጥቃት -ወለጋ
የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት ግጭት ለማቆም መስማማታቸዉ ከዓለም ድጋፍና አድናቆት ከኃያላን ማሳሰቢያ ብጤም ሲንቆረቆርለት ሕዳር ወለጋ በሌላ ጥቃት-ተጨማሪ ሕይወት መገበሩ ተሰማ።ከጥቅምት አጋማሽ ጀምሮ የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር (OLA) ሸማቂዎች ናቸዉ የተባሉ ታጣቂዎች በተለይ ኪራሙ ወረዳ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ በተከታታይ በከፈቱት ጥቃት በ20 የሚቆጠሩ ሰዎች መግደል፣ መቶዎችን ማፈናቃለቸዉ ተዘግቧል።
ሕዳር 16ና 20።እንደገና ወለጋ።የምስራቅ ወለጋ ዞን ባለስልጣናትና ነዋሪዎች «ፋኖ» ያሏቸዉ ታጣቂዎች ኪራሙና ጊዳ አያና ወረዳዎች ላይ በከፈቱት ጥቃት በአስር የሚቆጠሩ ሰዎችን ገደሉ።ከ300 በላይ አፈናቀሉ።
ከወደ ሰሜን ሸዋ ዞን-አማራ ክልልም ከግድያ ጥቃት ሌላ፣ ሌላ ዜና አልነበረም።ጥር 20 የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦርና ሌሎች የኦሮሚ ሚሊሻዎች የተባሉ ታጣቂዎች ከኦሮሞ ብሔራሰብ ዞን ጋር በሚዋሰኑ የሰሜን ሸዋ ዞን ቀበሌዎች በከፈቱት ጥቃት 100 ሰዉ ተገደለ።በሺሕ የሚቆጠሩ መኖሪያ ቤቶች ጋዩ።
የኃይማኖት መሪዎች ክፍፍልና ዉዝግብ
ጥር 15 ሌላ ጠብ፣ ሌላ ዉዝግብ፣ ሌላ ክፍፍል።የፖለቲከኞች ግን አይደለም-የኃይማኖት መሪዎች እንጂ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶድ ያፈነገጡ የኃይማኖት መሪዎች የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ መመስረታቸዉን አወጁ።ክፍፍሉ ዉግዘት፣ቁጣ፣ ሻሻመኔን በመሰሉ ከተሞች የሰዉ ህይወት ያጠፋ ግጭት አስከትሎ የካቲት ላይ በጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ሸምጋይነት ተፈታ።ዉዝግቡ በድርድር መፈታቱ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሶስቱ ያኔ እንዳሉት እፎይታ ነበር።
ፖለቲካ ይጫጫነዋል የሚባለዉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቶዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኃይማኖት መሪዎች ዉዝግብ አዲስ አበባ ላይ ቢረግብም ትግራይ ዉስጥ እንደቀጠለ ነበር።ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተነጥለዉ «መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን» መመስረታቸዉን ያስታወቁት የትግራይ የኃይማኖት መሪዎችን ለማግባባት የተደረገዉ ሙከራ ሁሉ ከሽፏል።
ኃምሌ መጀመሪያ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አክሱም ላይ በጠራችዉ ስብሰባ ስድስት ኤጲስቆጶሳት መሾማቸዉን የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ፀሐፊ መጋቢ ብርሓናት መምሕር ተስፋ ሐደራ አስታዉቀዋል።
የፌደራሉና የአማራ ብሔረተኞች መቃቃር
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት «ነፋስ አይግባብን ዓይነት» ወዳጅነት መስርተዉ የነበሩት የኢትዮጵያ ፈደራላዊ መንግስት መሪዎች፣ የአማራ ልዩልዩ ታጣቂዎች፣ ፖለቲከኞችና ልሒቃን የፀና የመሰለዉ ፍቅር በጥላቻ የተመረዘዉም ዛሬ በምንሰናበተዉ 2015 ዓመት ነዉ።የፕሪቶሪያዉ ስምምነትና የሰላሙ ፅናት
መጋቢት አጋማሽ የፌደራሉ መንግስት የክልሎችን ልዩ ኃይላት «ዳግም ማደራጀት» ባለዉ ሥልቱ ትጥቅ እንደሚያስፈታ አወጀ።መጋቢት 24 የመንግስት አዋጅና ትጥቅ የማስፈታት ርምጃ ያሰጋዉ የአማራ ክልል ሕዝብ በተለያዩ ከተሞች ታላቅ ሠላማዊ ሰልፍ አደረገ።
በማግስቱ ፀጥታ አስከባሪዎች በርካታ የአማራ ጋዜጠኛ፣ የመገናኛ ዘዴ ሰራተኞችና የፖለቲካ አቀንቃኞች ከያሉበት እየሰበሰቡ አሰሩ።
የዛንዚባሩ ድርድር መክሸፍ
ሚያዚያ 17፣ የኢትዮጵያ መንግስትና እራሱን የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ብሎ የሚጠራዉ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚል በአሸባሪነት የፈረጀዉ አማፂ ቡድን ተወካዮች ዛንዚባር ታንዛኒያ ዉስጥ ድርድር ጀመሩ።ድርድሩ ከሳምንት በላይ በዝግ መቀጠሉ ቢነገርም ያለስምምነት አብቅቷል።ማሕደረ ዜና፤የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ መዉጣት
የድርድር-ዉዝግቡ ዓመት የግድያም ነበር
ሚዚያ 19፣ በአማራ ክልል የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የብልፅግና ዋና ኃላፊ ግርማ የሺ ጥላ በጥይት ተደብድበዉ ተገደሉ።48 ዓመታቸዉ ነበር።
የሟች ታናሽ ወድም ኃይሌ የሺጥላ።አቶ ኃይሌ የወንድማቸዉን የገዳዮች መንግስት ለፍርድ እንዲያቀርብ አደራ ብለዉም ነበር።የገዳዮች ማንነትም ሆነ ለፍርድ መቅረብ አለመቅረባቸዉ በግልፅ ሳይነገር ዘንድሮ አምና ሊሆን ሰዓታት ቀሩት።የአፋር ክልል የገቢ ረሱ ዞን 3 የብልፅግና ፓርቲ ባልደረባ ዑመር ለማ፣ ወንድማቸዉና ሌሎች 5 ሰዎች አዳማና መተሐራ መሐል በሰዉ እጅ የተገደሉትም ሚያዚያ ነበር።
ግንቦት 4 አዲስ አበባ።የቂርቂስ ክፍለ ከተማ ባለስልጣን አለባቸዉ አሞኘ ቢሮአቸዉ ዉስጥ በሰዉ እጅ ተገደሉ።ፖሊስ ተጠርጣሪ ገዳይን መያዙን አስታዉቋል።
የወለጋዉ ጥቃት፣ግድያ፣እገታና ዘረፋ ከመገናኛ ዘዴ ትኩስ ዜናነት የሳምንት-የወር ሁነት በሆነበት መሐል ጋምቤላና በኒ ሻንጉል-ጉሙዝ ክልሎች በአዳዲስ ጥቃት፣ ወንጀል፣ ዘረፋና እገታ መታበጣቸዉ ይዘገብ ያዘ።በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲም ዜጎቹ ወደ ሁለቱ ክልሎች እንዳይጓዙ አሳሰበ።ግንቦት 11 ነበር።
መሳጆዶች የማፍረሱ መዘዝ
የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት «ሸገር ባሉት መስተዳድር» ዉስጥ «ሕገ ወጥ» ያሏቸዉን መሳጆዶች ማፍረሳቸዉ ያስቆጣዉ ሙስሊም ምዕመን አዲስ አበባና ጂማን በመሳሰሉ ከተሞች በየመሳጂዱ ዉስጥ ያደረገዉ ተቃዉሞ በኃይል ተደፈለቀ።
ፀጥታ አስከባሪዎች ምዕመኑን ከየመሳጂዱ እንዳይወጣ አግተዉ በከፈቱት ተኩስ በትንሽ ግምት 5 ሰዎች ተገድለዋል።የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ ባለስልጣናት ሰዉ ከተገደለ፣ ከቆሰለና ከታገተ በኋላ ከኦሮሚያ ክልል ገዢዎች ጋር ተደራድረዉ መስማማታቸዉን አስታዉቀዋል።ማሕደረ ዜና፤ ኢትዮጵያ ከድጡ ወደ ማጡ
ሥልጣን መልቀቅ፣ ክፍፍልና ዉጊያ
ሰኔ 23፣ 2015።የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ከ2010 ጀምሮ በበላይነት የመሩት ወይዘሪት ብርቱካን ሚዴቅሳ ሥልጣናቸዉን ለቀቁ።
ከ1984 ጀምሮ የፀናዉ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መስተዳድር እስከ ዘንድሮ ድረስ ሁለት ክልሎችን አሰናብቶ፣ሰወስተኛዉን ዘንድሮ መስርቶ፣ እራሱን «የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል» በሚል ስያሜ ያደራጀዉ ዘንድሮ ክረምት ነዉ።
ነሐሴ 16ኝ እስከ 18 ጁሐንስበርግ-ደቡብ አፍሪቃ ዉስጥ የተሰየመዉ የብሪክስ አባል ሐገራት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያን ጨምሮ 6 ሐገራትን በአባልነት መቀበሉ ለኢትዮጵያ መሪዎች ትልቅ የዲፕሎማሲ ድል ተደርጓል።ማሕደረ ዜና፣ ኢትዮጵያ የስምምነት ማግስት ጠብና ዉጥረት
ኢትዮጵያ ግን በርግጥ ሰላም የላትም።በማዕከላዊዉ መንግስት ገዢዎችና በአማራ ታጣቂዎች፣ በአማራ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና ልሒቃን መካከል የናረዉ ዉዝግብ ኃምሌ ማብቂያ ላይ ወደ ከፋ ግጭት ተሸጋግሯል።የኢትዮጵያ መከላከያ ጦርና የፋኖ ታጣቂዎች የገጠሙት ዉጊያ ጎንደር፣ ባሕርዳር፣ ደብረ ማርቆስና ደብረ ብርሐንን የመሰሉ ከተሞችን ላጭር ጊዜ አተራምሶ ዓመቱ ሲገባደድ ሰሞኑን ግጭቱ በወረዳ ከተሞችና አካባቢዎች ቀጥሏል።በግጭቱ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል።በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀዉ በትንሽ ግምት 183 ሰዉ ተገድሏል።የኢትዮጵያ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ የፋኖ ደጋፊ የሚላቸዉን በሺ የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆችን አስሯል።አማራ ክልል ኢንተርኔት ተዘግቷል።የመገናኛ ወይም የትራንስፖርት አገልግሎትም በአብዛኛዉ የለም።
የኢትዮጵያ መንግስትና ደጋፊዎቹ ሰላም በሌለባት ኢትዮጵያ-የሰላም ቀን፣ አንድነት ባጣችዉ ኢትዮጵያ የአንድነት ቀን፣ 30 ሚሊዮን ግድም ሕዝብ ለረሐብ በተጋለጠባት ሐገር የበጎነት፣ የአገልግሎት፣ መልካምነት፣ ወዘተ እያሉ የከፋፈሉት ጳጎሜ ዛሬ ያበቃል።ነገ አዲስ ዓመት።አንድ አድማጭ 2016 ከ2015 ምንም ነገር እንዳይኮርጅ ተመኝተዋል።እናንተስ።
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ