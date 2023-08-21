ማሕደረ ዜና፤ ኢትዮጵያ ከድጡ ወደ ማጡ

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ከጊምቢ እስከ ጂጂጋ የሚገኙ ግዛቶች የመተከል ለም መሬት ሆነ የጋምቤላ ጥቅጥቅ ደን፣ የቡራዩ ነፋሻ አየር ይባል የአፋር በረሐ፣ የሶማሌ ሜዳ ይሁን የትግራይ ጉጥ ስርጉጥጓጥ፣የአማራ ጉብታ ይባል የኦሮሚያ እርሻ ኢትዮጵያዊ-ኢትዮጵያዉያንን የሚገድል፣የሚደፍር፣የሚዘርፍ የሚያባርርባቸዉ የዘር ጥቃት፣ የዉጊያ አዉድ፣የእልቂት-ፍጅት፣ የጭካኔ ማስጪያ ሆነዋል
በ1995 የተመሠረተዉ የአፍሪቃ ሕብረት የሠላምና የፀጥታ ምክር ቤት ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ነዉ። አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ከሚያስተናብራቸዉ ትላልቅ ተቋማት አንዱ የሰላምና የፀጥታ ጥናት ተቋም ይባላል። ምሁራን ሥለሠላምና ፀጥታ እንዲመራመሩና እንዲያስተምሩበት ተቋሙን በ1999 በግንባር ቀደምትነት የመሰረቱት ኢትዮጵያዊ ግን የኢትዮጵያ መንግስትና ተባባሪዎቹን ለመዉጋት ትግራይ ጫካ ገብተዉ ነበር። ኢትዮጵያ ከጥቅምት 2011 ጀምሮ የሰላም ሚንስቴር የተባለ ግዙፍ መስሪያ ቤት አላት።ኢትዮጵያ ግን ዛሬም ካንዱ ጦርነት፣ ግጭት ጥፋት ወደ ሌላዉ ትፈናጠራለች።ሰሞኑን የአማራ ክልል ብሷል።ለምን? ብዙ ጊዜ ጠይቀናል።
የግጭት-ጦርነት ዑደት
አክሱም፣ላሊበላ፣ ጎንደር የሳባ ብልሐት፣የላሊበላ ጥበብ፣የፋሲል አገዛዝ፣ የሥልጣኔ መሠረት፣ የክርስትና ዕምነት ሥርፀት፤ የፖለቲካ ማዕከልነታቸዉ ታሪክ በተደጋጋሚ ግጭት፣ዉጊያ በሰላማዊ ሰዎች መግደያነት ጎድፏል።
የኮንሶዎች የእርከን ሥራ-ጥበብ፣ የጌዴዮዎች የባሌኢ አስተዳደር ሥርዓት ጥንታዊነት፣ የአባያ ሐይቅ ዉበት፣ የጉጂዎች ባሕል ከእንግዲሕ ሲዘረዘር የግድያ፣ ዘረፋ፣ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያን በተፈናቃዮች ብዛት አንደኛ ያወጣዉ ግፍ አብሮ ካልተነሳ በርግጥ ታሪኩ ጎዶሎ ነዉ።አፋር ጦርነት ያወደማቸው መሰረተ ልማቶች አዉታሮች
የሼኽ ጫሌ አስተምሮ፣የጌታዉ ጦለሐ ወኔ፣ የኮምቦልቻ፣ የደሴ፣ የከሚሴ፣ የአጣዬ ኩራት ከሆነ ባለፉት አራት ዓመታት ያስተናገዱት እልቂት፣ፍጅት፣የጎሳ ጥቃት-ንጭት ማፈሪያ ሊሆን ይገባል።ከዓሊ ቢራ እስከ አብተዉ ከበደ እንዳንጎራጎሩት ወለጋ የምዕራብ ኢትዮጵያ ዉበት ማማ፣ የቡና ማፈሺያ ጎተራ፣የነጆቴ፣ የኃይሌ ፊዳ፣ የነጋሶ ጊዳዳ መገኛነቷ አያጠራጥርም።
ማራኪ ልምላሜዋ፣ ዉበት፣እምቅ ሐብቷ፣ የአዋቂዎች መፍለቂያነቷ ሐቅ፣ የዘር ጥላቻ ያሰከራቸዉ «ገዳዮች» መደበቂያ፣ በንፁሐን ደም ማቆሪያነቷ ጉድፍ መጆቦኑን መደበቅ ግን እብለት ነዉ።
ባለፉት አራት አምስት ዓመታት ከአክሱም ጫፍ እስከ ጌድኦ፣ ከጊምቢ እስከ ጂጂጋ የሚገኙ ግዛቶች የመተከል ለም መሬት ሆነ የጋምቤላ ጥቅጥቅ ደን፣ የቡራዩ ነፋሻ አየር ይባል የአፋር በረሐ፣ የሶማሌ ሜዳ ይሁን የትግራይ ጉጥ ስርጉጥጓጥ፣የአማራ ጉብታ ይባል የኦሮሚያ እርሻ ኢትዮጵያዊ-ኢትዮጵያዉያንን የሚገድል፣የሚደፍር፣የሚዘርፍ የሚያባርርባቸዉ የዘር ጥቃት፣ የዉጊያ አዉድ፣የእልቂት-ፍጅት፣ የጭካኔ ማስጪያ ሆነዋል።
ሰሞኑን የከፋዉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና ፋና የተባለዉ ታጣቂ ቡድን በአማራ ክልል የገጠሙት ግጭት ነዉ።እንደገና ለምን?
በከርትን ዩኒቨርስቲ-አዉስትሬሊያ መምሕርና ደራሲ ዶክተር ይርጋ ገላዉ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከከፋ ጦርነት፣ ከግጭት፣የዘር ጥቃትና ጭካኔ የመደፈቋ መሠራታዊ ምክንያት የጥቂቶችና የብዙሐን ጥቅም መጋጨቱ ነዉ።
«ዋናዉና ቁልፉ ምክንያት በብዙሐን ሕዝቦች ሕልዉናና በጥቂቶች የብልፅግና ፍላጎት መካከል ያለ ግጭት ስለሆነ ነዉ።የሕልዉናና የብልፅግና ግጭቶች ዓለም አቀፍ የሆነ ይዘትም ባሁኑ ዘመን ይዘዋል።እኛ ሐገር ምናልባት አስከፊ በሆነ ገፅታዉ ዛሬ የተገለጠ ይመስለኛል።ሥለዚሕ ትልቁና ቁልፉ ነገር የብዙሐን የሕልዉና መሰረት የሆኑትን መሬት፣ምግብ ማግኘት፣መጠለያ፣ የሕይወት ዋስትና የመሳሰሉትን የሕዝብ አጀንዳዎች እንደዋና የመንግስት አጀንዳዎች ይዞ ከመንቀሳቀስ ይልቅ እነዚሕን መስዋዕት በማድረግና ወደ ጎን በመተዉ የጥቂት ሰዎችን ብልፅግና ወይም ቅንጦትን ሊያረጋግጥ በሚችል መንገድ መንግስት በራሱ የተሰለፈ መሆኑ አንዱ ትልቁ የችግሩ ምንጭ እሱ ነዉ።»
የማስተሳሰሪያዉ ድር
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ እንቶኒዮ ጉቴሬሽ ለምክንያቱ ብዙ አልተጨነቁም።ዉጤቱን ግን የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት በከፋበት ባለፈዉ መስከረም ኢትዮጵያዉያን የሚያስተሳስረዉ ማሕበራዊ ድር ወይም ክር ተበጥሷል ብለዉ ነበር።
«ኢትዮጵያ ዉስጥ ያለዉ ሁኔታ ከቁጥጥር ዉጪ እየናረ ነዉ።ጥቃት፤አመፅና ጥፋቱ በጣም አስጊ ደረጃ ደርሷል።የማሕበራዊዉ ትስስር ድር ተበጣጥሷል።»
የቀድሞዉ የኢሕዴን ተባባሪ መስራችና የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ በጉቴሬሽ አባባል በከፊል ይስማማሉ።ምክንያቱንም ይጠቅሳሉ።
«እዉነትነት አለዉ።ድሮ በጋራ እንካፈለዉ የነበረዉ የኢትዮጵያዊ ማንነትና የኢትዮጵያዊ ማንነት መሰረት ያደርግባቸዉ የነበሩት አስተሳሰብና የባሕል መሠረቶች የተዳከሙ መሆናቸዉና ይሕንን ለማስቆምና ወደነባሩ ለመመለስ ወይም አዲስ በጋራ የሚያስተሳስረን ያንድነት ሰንሰለት ለመፍጠር የምናደርገዉ ጥረትም ሆነ ዉይይት የሌለ መሆኑ ነገሩን አባብሶታል።»
የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት በጎሳ ላይ የተመሠረተዉ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሥርዓት የችግሩ ሁሉ አልፋ ወ ኦሜጋ ነዉ ባይባልም ከምክንያቶቹ አንዱ ነዉ።ዶክተር ይርጋ ደግሞ ከ1983 ጀምሮ ሥልጣን የያዘዉ ኃይል (ኢሕአዴግ) የኢትዮጵያ ሕልዋናና የታሪኳ መሰረት የሆኑትን ሁሉ ጨቋኝ ላለዉ ለአንድ ብሔር በመስጠት ዋጋ አሳጥቷቸዋል።የፕሪቶርያዉ ስምምነት አፈጻፀምና የትግራይ ፖለቲከኞች ቅሬታ
«ኢትዮጵያዉያን ለረጅም ጊዜ ቅኝ አገዛዝን ሳይቀር እንቢኝ ብለዉ ራሳቸዉን ያቆዩበት የኃይማኖት፣የአመለካከት፣የባሕል ስብዕና፣ ባንዲራቸዉ፣ መዝሙራቸዉ፣ ታሪካቸዉ ባጠቃላይ የአንድ የአማራ የሚባል ጨቋኝ ብሔር ማንነት መገለጫ ተደርጎ ከዚያ ጨቋኝ ብሔር ጋር አብረዉ ዋጋ ቢስ እንዲሆኑና እንዲጠፉ ጥረት የሚደረግበት የፖለቲካ አዉድ ተፈጥሯል።»
ዶክተር ይርጋ አክለዉ እንዳሉት ገዢዎቹ የሚከተሉት ስልት ወይም ስትራቴጂ ሕዝቡ ለሕልዉናዉ በጋራ ከመቆም ይልቅ እርስበርስ እንዲጋጭ፣ከመተባበር ይበልጥ በጥርጣሬ እንዲተያይ አድርጎታል።
«ሕዝቡ ለሕልዉናዉ በጋራ እንዳይቆም፣ ርስበርስ እንዲጣላ፣ በጥርጣሬ እንዲተያይ ለማድረግ (ገዢዎች) የሚከተሉት ስትራቴጂ ነዉ ማለት ይቻላል።ፖለቲካዉ የርስበርስ መገናኛ መስመራችንን ለመቆራረጥ በሚሔድ ፍጥነት እየተንደረደረ ነዉ ማለት ነዉ።»
ከሶማሌ ወይም ጋሬ-ጃርሶዎች ግጭት እስከ ቡራዩ ጭፍጨፋ፣ ከሻሸመኔ ጅምላ ግዲያ እስከ ጉጂ-ጌድኦ መገዳደል የነበረዉ ጥፋትና መፈናቀል «የሽግግር ወቅት» ሁከት ተብሎ ታልፎ ነበር።ወለጋን ይዞ፣ የአፋር-ኢሳን ግጭት አልፎ፣ ቅማንትን ተሻግሮ፣ መተከል-በኒሻንጉልን በደም አብሶ፣ ጋምቤላን አዉድሞ ትግራይ ሲደርስ ዓለምን አስደንግጧል።ትግራይን፣አማራና አፋር ክልሎችን ያወደመዉ ጦርነት ጋብ ከማለቱ አሁን ከሌላ እልቂት ጦርነት ሌላ አለመኖሩ ኢትዮጵያዊያንን በርግጥ ሊያሳስብ ይገባል።
ያሁኖቹ ተዋጊዎች አምና ይኸኔ «ንፋስ አይገባብንም» በሚል ዓየነት ዉዳጅነት ተጣምረዉ የነበሩት የፌደራሉ መንግስትና የማራ ክልል ታጣቂዎች መሆናቸዉ ደግሞ ከማሳሰብም በላይ ለሩቁ ታዛቢ አስተዛዛቢ ነዉ።ባለፉት ሁለት ሳምንታት የዉጊያ አዉድ የነበሩት ጎንደር፣ባሕርዳር፣ ደብረ ብርሐንና አካባቢዎቻቸዉ ናቸዉ።
አቶ ያሬድ ጥበቡ እንደሚያምኑት ለግጭት፣ጦርነት፣ የዘር ጥቃቱ መባባስ መንግስትም ሌላዉ ኃይልና ህዝቡም ጭምር ገፊዎች ናቸዉ።
«ሁለት ኃይሎች ናቸዉ ግፊት የሚያደርጉት። ባንድ በኩል መንግስታዊ ሥልጣን ላይ የሚወጡ ኃይሎች በሁሉም ዓይነት መንገድ ሥልጣንን ማስጠበቅ፣ተገቢ፣ሕጋዊ፣ ፍትሐዊ አድርገዉ የሚያዩበት ራስ ወዳድ አስተሳሰባቸዉና ያ የሚፈጥረዉ አመፅን የመጠቀም፣ ወታደራዊ ኃይል የመጠቀም አቅምና ፍላጎታቸዉ አንዱ ችግር ነዉ። ሁለተኛዉ ችግር በሕዝብ ደረጃ ደግሞ ኤሊቱንም ይጨምራል------'ልከበር ይገባኛል፤ይሕንን መንግስት ሊወስድ መብት የለዉም-----’ ብሎ በመድረክ፣ ባደባባይ በምርጫ በሚገለፅ መንገድ የራስን ክብር የማስጠበቅ ፍላጎት የለም።»
መፍትሔዉ
ኢትዮጵያ የኬንያ፣የደቡብ አፍሪቃ፣ የዚምባቡዌ፣የናሚቢያ፣ የጅቡቲ ፣ የደቡብ ሱዳንና የሌሎችም የአፍሪቃ ሕዝቦች ለነፃነታቸዉ ይታገሉ በነበሩበት ዘመን በፅኑ ረድታለች።የአፍሪቃ አንድነት ድርጅትን መስርታለች። የቢያፍራ (ናጄሪያ) ጠላቶችን፣ የደቡብና ሰሜን ሱዳን ተፋላሚዎችን ሸምግላለች።ለኮንጎዎች ሰላም፣ ለኮሪያዎች ጦርነት ወታደር አዝምታለች።
በዘመን ሒደት ቁል ቁል ወርዳ አሁን የነኬንያንና የነደቡብ አፍሪቃን ድጋፍና ሽምግልናን መከጀሏ የዘመኑ ፖለቲከኞችዋን ጆሐንስ በርግና ናይሮቢ ከማሮጥ ይልቅ ሊያሳፍር በተገባ ነበር።ተንታኞች እንደሚስማሙበት ፖለቲከኞቹ ሐገራቸዉን ቁልቁል መንዳታቸዉ አልበቃ ያለ ይመስል ከፊል ሕዝባቸዉን እርስበርስ ያፋጁታል፤ የተቀረዉን በረሐብ፣ በኑሮ ዉድነትና በሥራ እጦት ይጠብሱታል፤ የተቀረዉን በወርሮበሎች ያሳግቱ፣ያዘርፉ ሲከፋም ያስገድሉታል።መከረኛዉ ሕዝብ ከዚሕ ምስቅል የሚወጣበት መንገድ አለዉ ይሆን? ዶክተር ይርጋ፦
«የሕዝባችን የሐገራችን የሕልዉና መሰረት መፅናት የሚችለዉ በምንድነዉ በሚለዉ ጥያቄ ላይ የጋራ ሥራ ለመስራት ሁሉም ሰዉ በጋራ መምጣት፣ መነጋገር መቻል አለበት----»
አቶ ያሬድ፦በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃምና ምስራቅ ጎጃም ውጊያ የቀጠለባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ።
«በተለይ አሁን አስጨንቆ የተነሳዉ የአማራዉን ክልል ሁኔታ፣አቶ ገዱ ባሉት መልክ የሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ባካተተ መፍትሔ የክልሉ አስተዳደር መፍትሔ እንዲያገኝ ማድረግ።ለፖለቲካ ችግሮች ወታደራዊ መፍትሔ ከመስጠት ይልቅ ፖለቲካዊ መፍትሔ መስጠት።በሐገር አቀፍ ደረጃ ይኼ ስንጮሕለት የነበረዉ ብሔራዊ ምክክር ሒደት የመፍጠሩን ነገር ከልባቸዉ ቢቀበሉት----»
ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ሕዝብ አላት።መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥዋ ታዛቢዎች እንደሚሉት ለዓለም ወታደራዊ-ምጣኔ ሐብታዊ እንቅስዋሴ ጠቃሚ ነዉ።ሶማሊያና ጅቡቲ የሚኖሩት የሶማሌና የአፋር ብሔር አባላት፣ ደቡብ ሱዳን የሚኖሩት ኑዌርና ሌሎች ጎሳዎች ኢትዮጵያ ካሉት ብጤዎቻቸዉ ጋር ቋንቋ፤ ባሕል፣ አኗኗር እምነት አስተሳሰብ ይጋራሉ።ትግሪኛ ተናጋሪዉ የትግራይ ሕዝብ ከኤርትራ ደገኛ ሕዝብ ጋር የአንድ ያክል ቅርብ ነዉ።የኢትዮጵያ አፋር ጅቡቲና ኤርትራ ከሚኖረዉ ጋር በሁሉም ረገድ አንድ ነዉ።
ኢትዮጵያ ለብዙ ጎረቤቶችዋ አማካይ ቦታ ላይ የምትገኝ የለም መሬት፣ የብዙ ወንዞች ባለቤትም ናት።ዜጎችዋን-ባሕል ቋንቋ ከሚጋሩት ጎረቤቶችዋ ዜጎች ጋር አወዳጅታ፣ ከጎረቤቶችዋን ጠቅማ-ከየጎረቤቷቿ በተጠቀመች ነበር።ግን ከራሷ ጋር ሰላም ሳታወርድ እንዴት?
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ