 ማሊ ከምዕራባውያኑ ያላትን የሻከረ ግንኙነት | አፍሪቃ | DW | 16.04.2022

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አፍሪቃ

ማሊ ከምዕራባውያኑ ያላትን የሻከረ ግንኙነት

የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ባለፈው ረቡዕ የማሊ ወታደራዊ መሪዎች ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ከቀጠሉ የአውሮፓ አገራት ከማሊ ጋር እንደማይተባበሩ አስጠንቅቀዋል። አሜሪካ እና ፈረንሳይን የመሳሰሉ አገራት ሩሲያ ወደ ማሊ የምትልካቸው ወታደራዊ አሰልጣኞች ቫግነር የተባለው የግል የጸጥታ ጥበቃ ኩባንያ ተቀጣሪዎች ናቸው እያሉ ይከሳሉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 13:44

ትኩረት በአፍሪካ 

በምዕራብ አፍሪካ አገራት ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ባለፈው ረቡዕ የማሊ ወታደራዊ መሪዎች ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ከቀጠሉ የአውሮፓ አገራት ከአገሪቱ ጋር እንደማይተባበሩ አስጠንቅቀዋል።

ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በዋና ከተማዋ ባማኮ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሩሲያ ኃይሎች በሶርያ እና በዩክሬን ፈጽመዋቸዋል የሚባሉ ብርቱ "የጦርነት ወንጀሎች" በማሊ ዜጎች ላይ ተፈጽመዋል የሚል ሥጋት እንዳላቸው ተናግረዋል። 

ሩሲያ ለማሊ ወታደራዊ አሰልጣኞችን ታቀርባለች። አሜሪካ እና ፈረንሳይን የመሳሰሉ አገራት በአንጻሩ ሩሲያ ወደ ማሊ የምትልካቸው ወታደራዊ አሰልጣኞች ቫግነር የተባለው የግል የጸጥታ ጥበቃ ኩባንያ ተቀጣሪዎች ናቸው እያሉ ይከሳሉ። ይኸ ኩባንያ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ከሚመሩት የሩሲያ መንግሥት ጋር የጠበቀ ቁርኝት አለው የሚል ክስ ይቀርብበታል። 

Niger | Flüchtlingslager bei Ouallam | Besuch Annalena Baerbock

የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በኒጀር የሚገኝ የግብርና ሥራ በጎበኙበት ወቅት

የቫግነር ኩባንያ በማሊ መገኘት እና የአገሪቱ ምርጫ መዘግየት ወታደራዊ መሪዎች የሚቆጣጠሩት የአገሪቱ መንግሥት ከምዕራባውያኑ አገራት ያለውን ግንኙነት አሻክሮታል። ባለፈው ሰኞ የአውሮፓ ኅብረት በዚሁ የሩሲያ ኩባንያ ምክንያት ለማሊ ይሰጥ የነበረውን ወታደራዊ ሥልጠና አቋርጧል። የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ታዲያ ማሊ ከሩሲያ ኃይሎች ጋር ባላት ግንኙነት ረገድ ግልጽ መስመር ካላበጀች "ትብብራችንን ልንቀጥል አንችልም" ብለዋል። የአውሮፓ ኅብረት ለማሊ በሚሰጠው ወታደራዊ ሥልጠና 300 ገደማ የጀርመን ወታደሮች ሲሳተፉ ቆይተዋል።

የጀርመኗ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአፍሪካ ጉዟቸው ኒጀርን ጭምር የጎበኙ ሲሆን ከአገሪቱ ፕሬዝደንት መሐመድ ባዞም እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐሶሚ ማሶውዶ ጋር ተገናኝይተው ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። 

የዛሬው የትኩረት በአፍሪካ መሰናዶ ማሊ ከምዕራባውያኑ ያላትን የሻከረ ግንኙነት እና በ10ኛው የአፍሪካ አገራት የምድር ጦር ጉባኤ ላይ ያተኩራል። 

እንዳልካቸው ፈቃደ 
እሸቴ በቀለ
 

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ትኩረት በአፍሪካ   

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: A man using a mobile phone passes the logo of global secure financial messaging services cooperative SWIFT at the SIBOS banking and financial conference in Toronto, Ontario, Canada October 19, 2017. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

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ሩሲያ እና የአውሮፓ ኅብረት እንደገና እየተወዛገቡ ነው። የአሌክሲ ናቫልኒ ጤንነት እና በቼክ ሪፐብሊክ እና በሩሲያ መካከል የተቀሰቀሰው ውዝግብ ከገፊ ምክንያቶቹ መካከል ይገኙበታል። ሩሲያ ከዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ወታደሮች ማከማቸት መጀመሯ ወደ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል የአውሮፓ ኅብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል አስጠንቅቀዋል።

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ሜርክልን ለመተካት የሚወዳደሩት እጩዎች የውጭ ፖሊሲ  29.06.2021

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