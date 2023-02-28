ማህበራዊ ቀውስን ፈጥሯል የተባለው የሸገር ከተማ ቤቶች ፈረሳ እና የመንግስት ምላሽ

አዲስ የተመሠረተው የሸገር ከተማ ባለሥልጣናት “ህገወጥ” የተባሉ መኖሪያ ቤቶች ማፍረሳቸው ነዋሪዎችን ለማህበራዊ ቀውስ እየዳረገ ነው፡፡ ቤት የፈረሰባቸው ከነልጆቻቸው በዘመድ ግቢ በሸራ ለመኖር መገደዳቸውን፤ በዋጋ ውድነት መከራየት መቸገራቸውን ይናገራሉ። የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ እየተወሰደ ያለው እርምጃ በፈጠረው ቀውስ አይስማሙም።
የሁለት ልጆች አባት እና የአራት ቤተሰብ አባላት አስተዳዳሪው አቶ ልጃለም አበበ አዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው ለገጣፎ ለገዳዲ ከስምንት ኣመታት በፊት ከአርሶ አደር ከገዙት መሬት ገዝተው የገነቡት እና ለስድስት ዓመታት የኖሩበት ቤት ፈርሶባቸዋል። "አንድ ዘመድ ጋ ግቢ ውስጥ ተጠልዬ ዕቃዬን ዝናብ እና ጸሐይ ይፈራረቅበታል" የሚሉት አቶ ልጃለም "ልጆቼን ሸራ ውስጥ አድርጌ ነው የምኖረው" ሲሉ ያሉበትን ሁኔታ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
ያለምንም ማስጠንቂቃ የመኖሪያ ቤታቸው እንደፈረሰባቸው የገለጹት አቶ ልጃለም "እኛ አካባቢ ብቻ 460 ገደማ ቤት በአንድ ቀን ውድም ያደረጉት" ሲሉ ተናግረዋል። "ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዲህ አይነት ግፍ መፈጸሙ በጣም ከባድ ነው" የሚሉት ልጃለም "እንደዚህ አይነት ታሪክ ይፈጠራል" ብለው እንዳልጠበቁ ያስረዳሉ።
ብሔር ተኮር ትንኩሳ ይደርስብናል የሚሉት እኚህ ተፈናቃይ በተለያዩ ቦታዎች መጠለያም ጠይቀው እስካሁን አለመሳካቱን ገልጸዋል፡፡ "ይህ መሬታችን ነው አገራችሁ ግቡ እንባላለን። ደብረብርሃን ከተማም መጠለያ እንዲሰጠን ቅሬታ አስገብተን እስካሁን ምላሽ አላገኘንም፡፡ እዚህ በሸራ ተጠልለን ልጆቻችን በጅብ እንዳይበሉብን ነው አሁን ስጋታችን። መዳረሻችን ጠፍቶ መንግስት እንዲደርስልን ነው የምንጠይቀው” ሲሉ አቤቱታቸውን ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሱሉልታ ወረዳ ካሁን በፊት በአካባቢው ተወላጅነት ባገኙት ቦታ ያላቸውን ጥሪት አፍሰው የገነቡት ቤት ፈርሶባቸው ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ መዳረጋቸውን የሚገልጹት ሌላው ቤታቸው የፈረሰባቸው የአካኮ መና አቢቹ ተፈናቃይ፤ ስንሰራ በአከባቢው የመንግስት አስተዳዳሪዎች የተበረታታንበትም ነበር ይላሉ።
"እኔ ያወጣሁት ከ800 ሺህ ብር በላይ ይሆናል። ያ ሁሉ ቤት ፈርሷል። አሁን የምናድርበት ቤት ሁሉ ጠፍቶብናል። አሁን አዲስ አበባ የመኖሪያ ቤት ኪራይ እያስወደዱብን ነው። መከራየት እንኳ አልቻልንም። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለንው" ሲሉ እኚሁ ተፈናቃይ ያሉበትን ሁኔታ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት አሁን ሸገር ከተማ በተዋቀረበት የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች በፊቱኑ የተንሰራፋው የህገወጥ ቤቶች ግንባታ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉላቸውና ማህበራዊ ቀውስን ያስከትላሉ ተብሎ ሊታለፉ የማይችሉ ናቸው፡፡
በቅርቡ አዲስ አበባ ዙሪያ በ160 ሺህ ሔክታር የመሬት ቆዳ ስፋት ላይ በአዲስ መልክ የተደራጀው ሸገር ከተማ አስተዳደር በፊናው፤ በነዚህ አከባቢዎች በስፋት የተገነቡ ህገወጥ የቤቶች ግንባታ ያሏቸው የሚፈርሱት ሊደርስ የሚችለውን ማህበረሰባዊ ቀውስን ለማስቀረት እና የህግ የበላይነትን ለማስከበር ነው፡፡ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት አሁን ሸገር ከተማ በተዋቀረበት የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች በፊቱኑ የተንሰራፋው የህገወጥ ቤቶች ግንባታ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉላቸውና ማህበራዊ ቀውስን ያስከትላሉ ተብሎ ሊታለፉ የማይችሉ ናቸው ብለዋል፡፡
ዶ/ር ተሾመ “ሸገር ሲቋቋም በፊት የነበሩ ከተሞች ድክመት ምክኒያት ወይንም በሌላ ባልታወቀ ምክኒያት ወደ ስራ ስንገባ አብዛኛው መሬቶቹ በህገወጥ መንገድ የተወረሩ ሆነው ነው ያገኘናቸው፡፡ አንድን ከተማ ደግሞ ከተማ የሚያሰኘው የህግ የበላይነት ሰፍኖ ሁሉም ስርዓት ጠብቆ ግንባታም ሲከናወን ነው፡፡ እኛም ያደረግነው እነዚህ ነገሮች መስተካከል ስላለባቸው ህገወጥ ቤቶችን ወደ ማፍረስ ነው የገባነው” ሲሉ ተናግረዋል።
የአስተዳደራቸው እርምጃ "የማህበራዊ ቀውስ ፈጥሯል ብለን አናምንም" ያሉት ዶ/ር ተሾመ "በነዚህ ቤቶች ባፈረስንባቸው አከባቢ መንገድ የለም፣ የጤና እና ሌሎችም መሰረታዊ የማህበረሰብ መገልገያ ልማቶች የሉም፡፡ ስለዚህ እነዚህን ቤቶች ስናፈርስ የህገ የበላይነት ከማስከበር ዓላማችንም በላይ ህዝባችን የተሻለ ኑሮ ለመኖር እንዲችል ነው” የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።
እነዚህ ቤቶች በሚፈርሱበት ወቅት በብሔር ተለይቶ ቤታቸው የፈረሰባቸው ስለመኖሩም በተለያዩ መንገዶች ቅሬታን ፈጥሮ ተስተጋብቷል፡፡ ዶ/ር ተሾመ ግን በዚህ ብሔር ተኮር እርምጃ ተወስዷል በሚባለው አይስማሙም፡፡“እኛ ስናፈርስ የግንባታ ፍቃድ አለው ወይስ የለውም ሚለውን ብቻ ነው፡፡ ህግና ስርዓቱን ጠብቆ የቤት ግንባታ ፈቃድ ያልወሰዱ ናቸው የእርምጃችን ትኩረቶች፡፡ በዚህ መሰረት በማንም ላይ እርምጃ ተወስዷል፡፡ ስለዚህ እርምጃው ብሔር ተኮር እንዳልሆነ መታወቅ አለበት፡፡ በብሀየር ተለይቶ ቤት ሊፈርስ አይችልም፡፡ እኛ በህጉ መሰረት ነው የሄድነው፡፡ የተገበርነውም ያንን ነው” ሲሉ ሞግተዋል።
ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ይፋዊ ምስረታና የስራ ማስጀመር መርሃግብር በተካሄደለት የሸገር ከተማ አስተዳደር ላይ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ህገወጥ የቤቶች ግንባታን ማስወገድ እና የመሰረተ ልማት ግንባታ ቀዳሚ ትኩረት እንደሚያገኝ አመልክተዋል።
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ