ሙያዊ ስልጠና የተከታተሉ በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ተመረቁ

በመቐለ 200 ገደማ ኤርትራውያን ስደተኞች ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ዘመናዊ ግብርና፣ የምግብ ዝግጅት በመሳሰሉ ሙያዎች ሰልጥነው ተመረቁ። ስልጠናውን ያመቻቸው ኤልሻዳይ የተባለ የግብረ ሰናይ ድርጅት ከተ.መ.ድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ነው። በመቐለ ኤልሻዳይ ግብረ ሰናይ ድርጅት መጠለያ 600 ገደማ ኤርትራውያን ስደተኞች ይገኛሉ
ጦርነት ላይ በቆየችው ትግራይ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች በከባድ ሁኔታ ላይ ማለፋቸው ገለፁ። የተወሳሰበ የኤርትራውያን ስደተኞች ችግሮች ለመፍታት እየሰራ ስለመሆኑም ኤልሻዳይ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት አስታወቀ። ኤልሻዳይ በመቐለ ማእከሉ ካስጠለላቸው 600 ኤርትራውያን ስደተኞች መካከል ከ200 በላይ የሚሆኑት፥ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮምሽነር (UNHCR) ጋር በመተባበር የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎች በመስጠት አስመርቋል።
ከጦርነቱ በፊት በአስር ሺህዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች በትግራይ በነበሩ ሕንፃፅ፣ ሽመልባ፣ ዓዲሓርሽ እና ማይዓይኒ የተባሉ የስደተኛ መጠልያ ጣብያዎች ይኖሩ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ። በ2013 ዓመተምህረት ጥቅምት ወር ጦርነቱ ሲቀሰቀስ ልክ እንደሌላው በትግራይ የነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ሕይወትም የተመሰቃቀለ ሆንዋል።
እንደ ሂዮማን ራይትስዎች መሰል ዓለምአቀፍ የመብት ተሟጓቾች ድርጅቶች ገለፃ ጦርነቱ ተከትሎ በተለያዩ መጠልያዎች በነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ላይ በሁለቱም ተዋጊ ሀይሎች በደሎች እንደደረሱባቸው ይገልጻሉ። በዚህ ምክንያትም አብዛኞቹ ከነበሩበት ካምፕ ወጥተው እግራቸው ወደመራቸው የተሰደዱ ሲሆን ከነዚህ 600 የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች በመቐለ ኤልሻዳይ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት መጠልያ ማእከል ተጠልለው ይገኛሉ። እነዚህ በመቐለ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በተቋሙ መጠልያና ምግብ ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦቶች እንደሚያገኙ የሚገልፁ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ከተባበሩት መንግስት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮምሽነር UNHCR ጋር በመተባበር ሙያዊ ስልጠና የሚያገኙበት ዕድል ተፈጥሮ፥ 200 የሚሆኑት በአይቲ፣ ዘመናዊ ግብርና፣ ምግብ ዝግጅት እና ሌሎች ሙያዎች ለወራት ሰልጥነው ተመርቀዋል።
ወጣትዋ ኤርትራዊት ስደተኛ ኪሮስ ገብረኪዳን በጦርነቱ መሀል፣ ከሁለት ዓመት በፊት ድንበር ተሻግራ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት መግባቷ፣ ከኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ሌላ ሶስተኛ ሀገር ለመሻገር ስትሞክር ሳይሳካላት ቀርቶ ነገሮች ተቀይረው፤ በትግራይ ውስጥ እንደህዝቡ ከዓመት በላይ ለሚሆን ግዜ 'ተዘግታ' መቆየትዋ ትናገራለች። በዚህ ወቅት ወደ ኤልሻዳይ ግብረሰናይ ድርጅት መግባቷ፣ በማእከሉ መጠልያና ምግብ ጨምሮ የክህሎት ስልጠና አግኝታ መመረቅዋ ደስታ ፈጥሮባታል። ስደተኛዋ ኪሮስ "አሁን እኔ ልጆች ትቼ፣ ቤቴ ጥዬ ነው የተሰደድኩት። በችግር ምክንያት ነው የተሰደድኩት። የስደት ሕይወትም ፈታኝ ነው። እኛ ግን እዚህ እድለኞች ነን። ሌሎች ኤርትራውያን ስደተኞች ያላገኙት፥ በጦርነት መሀል መጠልያ አግኝተናል፣ የመማር ዕድልም ተሰጥቶናል። መልካም ዕድል ነው የገጠመን፣ በሰለጠንኩበት ሙያ መስራት እፈልጋለሁ" ትላለች።
ሌላው መቐለ በሚገኙ የኤልሻዳይ ማእከል የሚኖር ኤርትራዊ ስደተኛ አልአሚን ከማል ከ8 ዓመት በፊት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ፣ በትግራይ በነበረ ሕንፃፅ የኤርትራ ስደተኞች መጠልያ ይኖር እንደነበረ የገለፀ ሲሆን፤ ጦርነቱ ሲቀሰቀስ ግጭቱ ፈርቶ በአንድ አጋጣሚ ወደ መቐለ በመምጣት አሁን በማእከሉ እንዳለ ይናገራል። አልአሚን ስላገኘው የሙያ ስልጠና ሲናገር "አመቺ ሁኔታ ከተፈጠረ በተማርነው ሙያ ሰርተን ለራሳቸው ለህዝባችን መትረፍ ነው የምንፈልገው። በጦርነት መሀል የትግራይ ህዝብ እኛን ሲደግፈን ነው የነበረው። በዜግነታችን ይሁን ሌላ ነገር የደረሰብን ችግር የለም ብቻ ሳይሆን እንደምታየው ተምረን ተመርቀናል። ለዚህ ኤልሻዳይም አመሰግናለሁ" ይላል።
ያነጋገርናቸው ኤርትራውያን ስደተኞች በጦርነት መሀል መጠልያ ያገኙባት፣ ክህሎት የጨመሩባት ትግራይ በማመስገን UNHCR የመሰሉ በስደተኞች ዙርያ የሚሰሩ ተቋማት የተሻለ የስራ ዕድል ወዳለበት ሶስተኛ ሀገር ሊያሻግራቸው ይጠብቃሉ። በትግራይ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች ጉዳይ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም የሚሉት የመቐለ የኤልሻዳይ ግብረሰናይ ድርጅት አስተባባሪ አቶ የማነ ወልደማርያም በበኩላቸው ድርጅታቸው በበጎ ፍቃደኝነት ለኤርትራውያን ስደተኞች እና በትግራይ ላሉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሚያግዝ ስራ እየሰራ ስለመሆኑ ገልፀዋል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ