ሙስና በአዉሮጳ ፓርላማ

ፖሊስ ካለፈው አርብ እስከ ሰኞ ድረስ በተለያዩ የተጠርጣሪዎች መኖሪያ ቤቶችና ቢሮ ባደረገው ፍተሻም 1.5 ሚሊዮን ኢሮ ጥሬ ገንዘብ ያገኘ መሆኑን የገለጸ ሲሆን፤ የፓርላማ አባሏ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ የታሰሩበት ምክኒያትም እጅ ከፍንጅ በመያዛቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል።
የቤልጂግ ፖሊስ ከሶስተኛ ሐገር ምናልባትም ከቀጠር ጉቦ ሳይቀበሉ አልቀረም ብሎ የጠረጠራቸዉን አንድ የአዉሮጳ ምክር ቤት ከፍተኛ ባለስልጣንና ሶስት አባሪ ተባባሪዎቻቸዉን አሰረ።የአዉሮጳ ሕብረት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝደንትን ጨምሮ የምክር ቤቱ እንደራሴዎችና ሌሎች ባለስልጣናት ጉቦ ተቀብለዋል ተብለዉ መጠርጠራቸዉ በሰፊዉ እየተዘገበ ነዉ።የጉቦና የሙስናዉ ቅሌት የሐብታሚቱን አሐጉር ትልቅ ማሕበር ተዓማኒነትን፣ አሰራርና አወቃቀሩን አነጋጋሪ አድርጎታል።
ፖሊስ ካለፈው አርብ እስከ ሰኞ ድረስ በተለያዩ የተጠርጣሪዎች መኖሪያ ቤቶችና ቢሮ ባደረገው ፍተሻም 1.5 ሚሊዮን ኢሮ ጥሬ ገንዘብ ያገኘ መሆኑን የገለጸ ሲሆን፤ የፓርላማ አባሏ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ የታሰሩበት ምክኒያትም እጅ ከፍንጅ በመያዛቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። ገንዘቡ የቃታር መንግስት የዓለም የእግር ኳስ ውድድርን ለማስተናገድ በወሰደቻቸው እርምጃዎች ሲነሱባት የነበሩትን ክሶች ለማስተባበልና በሌሎች ጥያቂዎችም ከህብረቱ አዎንታዊ ምላሽ እንድታገኛ ያግባቡላት ዘንድ የተሰጠ ሳይሆን እንዳልቀረ ነው በሰፊው የሚነገረው።
በህብረቱ ተቆሞችና በአባል አገራቱ ቀርቶ በዓለማቀፍ ደረጃ ሙስናን በመኮነን በግምባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው የውሮፓ ፓርላማ፤ በራሱ አባሎቹ አማካይነት በእንደዚህ ያለ ቅሌት ተዘፍቆ መገኘቱ ትልቁ የወቅቱ መነጋገሪያ አጀንዳ ሁኗል። የፓርላማው ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሮቤርታ ሜትሶላ ባለፈው ሰኞ በስትራስቡርግ ለፓርማው አባሎች ባደረጉት ንግግር፤ ድርጊቱን፤ በፓርላማውና በዴሞክራሲያቸው ላይ የተክፈተ ጦርነት ሲሉ ነው የገለጹትና ያወገዙት።
በትናንትናው ዕለትም ፓርላማው ዋናዋ የወንጀሉ ተጥርጣሪ የሆኑትንና የፓርላማው ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩትን ወይዘሮ ኤቫ ካይሊን ከምክትል ፕሬዝዳንትነታቸው አንስቷቸዋል። ወይዘሮ ኬሊ መርጦ ከላካቸው የግሪክ ሶሻሊስት ፓርቲና በፓርላማው የሶሊስቶች ቡድን አባልነትም ታገደዋል። ባለለቤታቸውም በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን፤ አባታቸውም ብራስልስ በሆቴላቸው ውስጥ ከበርካታ ጥሬ ገንዘብ ጋር የተገኙ መሆኑንና ፖሊስ ለጥያቄ ወስዷቸው የነበር መሆኑ ተገልጿል። ከዓለም የእግር ኳስ ውድድር ዝግጅት ጋር በተያያዘ በካታር ላይ በተለይ የሰራተኖችን መብት በሚመለክት የሚነሱትን ክሶች በማስተባበል በኩል የዓለም የሰራተኛ ማህበር ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑና የአንድ መንግስታዊ የልሆነ የመብት ተሟጋች ድርጅት ሀላፊም የሚጠቀሱ ሲሆን፤ ሁለቱም ከሙስናው ጋር በተያያዘ ተጠርጣሪዎች መሆናቸው ታዉቋል። ኤቫ ካሊስ ከአዉሮጳ ኅብረት የኃላፊነት ሥራቸዉ ተባረሩ
የአውሮፓ ፓርላማ ፕረዝዳንት ወሮ ሜትሶላ በንግግራቸው ከሶስተኛ አምባገነን መስተዳድሮች ጋር ግንኑነት ያላቸው ቡድኖች ወንጀሉን ለመፈጸም የፓርላማ አባላትን ሳይቀር መስሪያ ማድረጋቸውን አጋልጠዋል።”እነዚህ ወንጀለኛ ቡድኖች ለከፋ ድርጊታቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ የሰራተኛ ማሕበራትን ግለሰቦችንና የፓርላማ አባሎችን ጭምር በመጠቀም ፓርላማው ሀላፊነቱን በትክክል እንዳይወጣ ለማደረግ የሞከሩ ቢሆንም ጥረታቸው ግን አልተሳካላቸውም በማለት ከእንግዲህም ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም የፓርላማውን አሰራር የሚፈትሽና ጥብቅ ቁጥጥር የሚደያደርግ የውስጥ የምርመራ ቡድን የሚያቋቁሙ መሆኑን ገልጸዋል።
የኮሚሽኑ ፕሬዝዳናት ወይዘሮ ቮንዴር ለየንም በበኳላቸው በሰጡት መግለጫ የህብረቱን ተቁማት አሰራር የሚከታተል የኤቲክስ ቡድን እንደሚቋቋም አስታውቀዋል።
በፓርላማው በዚህ መጠን የሙስና ቅሌት መፈጸሙ የአውሮፓ ህብረትን እንደተቋም አናግቶታል ማለት ይቻላል። ይህ የሙስና ወንጀል የተገለጠው እንጂ ብቸኛው አይደለም በማለት፤ አንዳንዶቹ የሀብረቱ ባለስልጣናትና የፓርላማ አባላት በአደባባይ ከሚናገሩት ውጭ የሜፈጽሟቸው በርካታ ወንጀሎች እንዳሉ የተረጋገጠበት ክስተት ነው ሲሉ የህብረቱን ተቋት የሚተቹ በርክተዋል። ከሙስናና ሌሎች ወንጀሎች ጋር በተያያዘ ብዙ ግዜ ይከሰሱ የነበሩ የቀኝ አክራሪ ፖለቲከኞች በብኩላቸው፤ የሙስናው ቅሌት የት እንዳለ ተጋለጠ፤ በማለት በተለይ የህብረቱን ትልልቆቹን ፓርቲዎች እየከሰሱ ሲሆን፤ ይህ የሙስና ቅሌት በመጭው ምርጫ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ሊኖረው እንደሚችልም ከወዲሁ እየተነገረ ነው።
ገበያው ንጉሴ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ