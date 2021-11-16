 ሙሴቬኒ የጠሩት ጉባኤ እና የብሊንከን የአፍሪቃ ጉብኝት  | አፍሪቃ | DW | 16.11.2021

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አፍሪቃ

ሙሴቬኒ የጠሩት ጉባኤ እና የብሊንከን የአፍሪቃ ጉብኝት 

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በየነ መንግስታት አባል ሐገራት መሪዎች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት በሰላም ስለሚያበቃበት ጉዳይ ለመነጋገር ለዛሬ ይዘዉት የነበረዉ ቀጠሮ  ተሰረዘ። የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ዛሬ ካምፓላ-ዩጋንዳ ዉስጥ ተገናኝተዉ እንዲነጋገሩ የጠሩት የዩጋንዳዉ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴ ቬኒ ነበሩ።

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የአሜሪካዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪቃ ጉብኝት ዓላማዉ ምንድን ነዉ?

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በየነ መንግስታት (IGAD) አባል ሐገራት መሪዎች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት በሰላም ስለሚያበቃበት ብልሐት ለመነጋገር ለዛሬ ይዘዉት የነበረዉ ቀጠሮ  መሰረዙ ተሰምቶአል። የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስለገጠሙት ጦርነት የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ዛሬ ካምፓላ-ዩጋንዳ ዉስጥ ተገናኝተዉ እንዲነጋገሩ የጠሩት የዩጋንዳዉ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴ ቬኒ ነበሩ። ጉባኤዉ የተላለፈበትን ምክንያትም ሆነ የሚደረግበት ቀን አልጠቀሰም። በኬንያ ነዋሪ የሆነዉ ጋዜጠኛ እና የፖለቲካ ተንታኝ ቻላቸዉ ታደሰን የብሊንከን የአፍሪካ ጉብኝት አጠቃላይ ዓላማ፤ ኬንያ የትግራዩን ግጭት ለመፍታት ሚና እንድትጫወት ብሊንከን ተስፋ ስለማድረጋቸው እና አሜሪካ እና ኬንያ በአሁኑ ሰዓት ቅድሚያ ስለሚሰጧቸው የጋራ ጉዳዮችን በተመለከተ ጠይቀነዋል። 

ቻላቸዉ ታደሰ 
ኂሩት መለሰ 

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የአሜሪካዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪቃ ጉብኝት ዓላማዉ ምንድን ነዉ?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ኅዳር 7 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 16.11.2021

People in Eastern Ethiopia reluctant to take vaccine against Covid-19. Only few are willing to get vaccinated according to health workers. The Diredawa regional government has started a campaign to vaccinate more than 60,000 people. Author: Mesay Tekelu / DW

የኮሮና ክትባት ዘመቻ በድሬዳዋ 16.11.2021

በተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ምክንያቶች በተፈጠረ የግንዛቤ ችግር ቀደም ሲል ሲሰጥ በቆየው የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ የክትባት አገልግሎት የሚፈለገውን ያህል ሰው ተጠቃሚ አለመሆኑን የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታወቀ፡፡

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

ሕወሓት በአማራ ክልል ወደ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን አወደመ 16.11.2021

በአማራ ክልል ህወሓት በንብረት ብቻ 280 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙንና መዘረፉን የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን አስታወቀ። አብዛኛው ዝርፊያና ውድመት በግብርናው ዘርፍ የተፈፀመ እንደሆነ ኮሚሽኑ አመልክቷል።