ሙሁራን በሐበሻ ምድር ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

ማሕበሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለ የተማረ የሐበሻ ሃይላችን በሙሉ በማሰባሰብ በተለይ አግአዚ የሚባለውን የሐበሻ ሕብረተሰብ እራሱን እንዲከላከልና እየተፈጸመበት ካለው እርስ በእርሱ ወደ ጦርነት የማስገባት ተላቆ ዘቂ ሰላም እንዲፈጠር ያላቸውን አቅም እንዲያበረክቱ ያለመ ነው።
በአገሪቱ የደፈረሰውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስና የጋራ ሐገር በመገንባት የኤርትራና የኢትዮጵያ ሙሁራን ጥረት እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ። በብሔረ አግአዝያን ንቅናቄ ፓርቲ ተነሳሽነት የተመሰረተው `` ዓለም አቀፍ የአግአዝያን ሙሁራን ንቅናቄ በመላ ዓለም የሚገኙ ሙሁራን ተሰባስበው ለችግሩ ሳይንሳዊና ታሪካዊ መፍትሄ እንዲያመጡ እየሰራሁ ነው ብሏል።
የአግአዚ ብሔራዊ ንቅናቄ መስራችና ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ መብራህቱ ለDW እንደተናገሩት አሁን በአገሪቱ እየተካሄደ ያለው የእርስበእርስ ጦርነትና የኤርትራ ተሳትፎ በጽኑ ያወግዛል። ፖለቲካዊ መፍትሄን ለሚፈልግ ጥያቄ ጦርነት መፍትሔ እንደማይሆን በማከል። ለመሆኑ ፓርቲያችሁ መቼና ለምን ዓላማ ተመሰረተ ስንል ዶክተር አረጋዊን ጠየቅናቸው።
`` ብሔራዊ የአግአዝያን ንቅናቄ ፓርቲ በነሐሴ 15 ቀን 2021 ዓም ነው የተመሰረተው። ዋና ዓላማው በዚህ በአግአዚ ማሕበረሰብ ያለውን የእርስበእርስ ጦርነትና ግጭት እሱን ወደ ሰላም መንገድ በማምጣት በአግአዝያን ማሕበረሰብ ወይም ደግሞ በሐበሻ ማሕበረሰብ ሰላምና መተጋገዝ ወደ ነበረበት ትክክለኛ መንፈስ ለመመለስ የሚደረግ ትግል ነው በዋናነት።``
በፓርቲው ተነሳሽነት ዓለም ዓቀፍ የአግአዝያን ማሕበር በቅርቡ ተመስርቶ በሐበሻ ምድር ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ጥረት መጀመሩን ነው ዶክተር አረጋዊ መብራህቱ የነገሩን።
`` በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለ የተማረ የሐበሻ ሃይላችን በሙሉ በማሰባሰብ በተለይ አግአዚ የሚባለውን የሐበሻ ሕብረተሰብ እራሱን እንዲከላከልና እየተፈጸመበት ካለው እርስ በእርሱ ወደ ጦርነት የማስገባት ዘቂ ሰላም እንዲፈጠር፣ በሕዝብ ለሕዝብ መግባባት እንዲፈጠር ፣ ወደሚቀጥለው ዘላቂ ሰላምና እድገት እንድናመራ የተማሩትን ትምህርት ና አቅም እንዲያበረክቱ ያለመ ነው። ``
በተለያየ ጊዜ ለሰላምና ብልጽግና እንሰራለን የሚሉ ማሕበራት ተመስርተው ዓላማቸውን ሳያሳኩ ከመግለጫ የዘለለ አስተዋጽኦ ሳያደርጉ ሲከስሙ ይስተዋላል። የናንተ የሙሁራን ማህበርስ ከነዚህ በምን ይለያል አልናቸው ዶክተር አረጋዊን
`` የነበሩት ማሕበራት ስናያቸው የመንግስት፣ ወይም የህወሓት፣ የብልጽግና ወይም የኤርትራ መንግስት የነሱ ተከታይ፣ አድናቂና መሳሪያ ናቸው እንጂ በብዛት ለሕዝቡ ትኩረት አድርገው ሲሰሩ አይታዩም። ከዛ አንጻር ነው ነጻ የሆነ ቀቋም ዓለምአቀፍ የአግአዝያን ሙሁራን ማሕበር ብለን ለማደራጀት ያሰብነው። ስለዚህ አሁን በርካታ የአግአዚ ማሕበረሰብ በርካታ ወንዶችና ሴቶች እየተመዘገቡ ነው። ውጤት እያገኘን ነው።´´
አሁን በተፈጠረው የእርስ በእርስ ጦርነት በተለይም በትግራይ ፣ በአማራና በኤርትራ ሕዝብ መካከል ቁርሾ እንዲፈጠር ማድረጉንና ለዚህ ራሳቸውን ነጻ ሳያወጡ ነጻ አውጪ ነን የሚሉ ያሏቸውን ሃይላት ተጠያቂ አድርገዋል። ይህን ቁርሾ ለማሻር የሚያስችል ስራ መሰራት እንዳለበት በማከል።
`` አሁን በትግራይ መአማራና በኤርትራ ያለው ማሕበረሰብ ለብዙ ዘመናት በጋራ የነበረ ፣ የተጋባ፣ አንድ አይነት ዘር ያለው የአግአዚ ማሕበረሰብ ሐበሻ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይህ አንድ የሆነ ሕብረተሰብ እርስ በእርሱ ተከፋፍሎ ወደ ጥላቻ እንዲገባ የተደረገበት በተለይ የውሸት ነጻ አውጪ የሆኑ ሃይሎች፣ ለራሳቸው ነጻ ሳይወጡ፣ ለሕዝብ የሚጠቅም ሐሳብ ሳይኖራቸው ነጻ እናወጣችኋለን እያሉ ሕዝብ እርስ በእርሱ እንዲጨፋጨፍና እንዲባላ እያደረጉ ስለሆነ ያለው በተለይ የተማረው ማሕበረሰብ ከዚህ ከአማራ, ከትግራይ፣ ከኤርትራ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ኢትዮጵያዊ ይሄ ነገር ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ፣ ከጥላቻና ከእርስ በእርስ ጦርነት ወጥተው በጋራ ኢኮኖሚ የማደግ እንቅስቃሴ እንዲመጣ በርካታ ስራ መስራት አለብን ብዬ ለማሳሰሰብ እፈልጋለሁ።``
ዓለም ዓቀፍ የአግአዝያን ሙሁራን ማሕበር ዋና ጽፈት ቤቱ በጄኔቫ ስዊትዘርላንድ አድርጎ የሚንቀሳቀስ መሆኑንም ከዶክተር አረጋዊ መብራህቱ ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ታምራት ዲንሳ