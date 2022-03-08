 መጪው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትኩረት   | ኢትዮጵያ | DW | 08.03.2022

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ኢትዮጵያ

መጪው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትኩረት  

ኢትዮጵያ በቅርቡ ያደረገቻቸው የኤምባሲዎች መልሶ ግንባታና የአምባሳደሮች ሹመት ወቅታዊው የኢኮኖሚና ዲፕሎማሲያዊ ፈተናዎች ማለፍ እንዲቻል በማሰብ ነው ተብሏል፡፡ አገሪቱ በተወሰኑ አገራት የነበሯትን ኤምባሲዎች በመዝጋት በምትካቸው በሌሎች አገራት ኤምባሲ መክፈቷም ወጪ ቆጣቢነትና አገራዊ ጥቅምን ቅድሚያ በመስጠት መሆኑም ተመልክቶአል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:22

ኤምባሲ መዝጋቱ ወጪ ለመቆጠብና አገራዊ ጥቅምን ቅድሚያ ለመስጠት ታስቦ ነዉ

 

ኢትዮጵያ በቅርቡ ያደረገቻቸው የኤምባሲዎች መልሶ ግንባታና የአምባሳደሮች ሹመት ወቅታዊው የኢኮኖሚና ዲፕሎማሲያዊ ፈተናዎች ማለፍ እንዲቻል በማሰብ ነው ተብሏል፡፡
አገሪቱ በተወሰኑ አገራት የነበሯትን ኤምባሲዎች በመዝጋት በምትካቸው በሌሎች አገራት ኤምባሲ መክፈቷም ወጪ ቆጣቢነትና አገራዊ ጥቅምን ቅድሚያ በመስጠት መሆኑን ባለስልጣናትና ሞያተኞች እያመለከቱ ነው፡፡
በቅርቡ ለተሾሙ አምባሳደሮች ለሁለት ሳምንታት በተሰጠው ስልጠና ማጠቃለያ የሥራ አቅጣጫ ሲሰጥም ከሚሲዮኖች ካለፈው የተሻለ ውጤት እንደሚጠበቅ ተብራርቷል፡፡ 
ኢትዮጵያ በቅርቡ በውጪ ያላትን የሚሲዮኖች ቁጥር በመቀነስ በተወሰኑ አገራት ያላትንም ኤምባሲዎች መዝጋቷ ይታወሳል፡፡ መንግስት በዚህ ላይ ማስተካከያ እየሠራ መሆኑን በመግለጽ፤ ወጪ ቆጣቢ እና ብቁ የሰው ኃይል ምደባ እንዲሁም የተቋማት አሠራርን ማደስ ላይ ማተኩሩም ይነገራል፡፡ በዚህ ሂደት በተወሰኑ አገራት ኤምባሲዎቿን የዘጋችው ኢትዮጵያ አዳዲስ ኤምባሲዎችን ስትከፍትም ተስተውሏል፡፡ የዚህን ሂደት አስፈላጊነት በተመለከተ ከትናንት በስቲያ እሁድ ለሳምንታት በቢሾፍቱ ከተማ ለአምባሳደሮች ሲሰጥ በነበረው ስልጠና ማጠቃለያ ላይ የተናገሩት ምክትል ጠ/ሚ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ብሄራዊ ጥቅም ትልቁ ግብ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

Äthiopien MoFA Botschafter


ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ኤምባሲ ያልከፈተችበትና በአሁኑ  ወቅት ኤምባሲ ከከፈተችባቸው አገራት አንደኛዋ የሩቅ ምስራቋ አገር ፓኪስታን ትገኝበታለች፡፡ በዚሁ በአዲሱ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርነት እና ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተመደቡትን አምባሳደር ጀማል በከርን ስለ አዲሱ ኤምባሲ አስፈላጊነት ጠይቀናቸዋል፡፡
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለማቀፍ ግንኙነት ባለሞያ አቶ ሰለሞን ተፈራ እንደሚሉት በኢኮኖሚያዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ፈተናዎች ወቅት የተደረገው አዲሱ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ አቅጣጫ ዋና ትኩረት አድርጎ ሊሰራበት የሚገባውም በዚሁ ፈተና ነው ይላሉ፡፡  
አዲስ ተመዳቢ አምባሳደሮች ስለሚመደቡበት አገራት በቂ እውቀት ያላቸው እና ተስማሚ እቅድ ማዘጋጀት እንዳለባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አቅጣጫ ሰጥተዋል፡፡ ፈታኝ ያሉት የዲፕሎማሲ ስራን ለመሻገርም አገሪቷ ታተኩርበታለች ያሉት ነጥብም አንስተዋል፡፡  
ኢትዮጵያ በቅርቡ አደረኩ ባለችው ሪፎርም የሚሲዮኖቿን ቁጥር ከ65 ወደ 52 ዝቅ ስታደርግ የውክልና አሰራርን በመቀየር ጭምር መሆኑ ነው የሚነገረው፡፡ 

ስዩም ጌቱ 
አዜብ ታደሰ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ 
 

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ኤምባሲ መዝጋቱ ወጪ ለመቆጠብና አገራዊ ጥቅምን ቅድሚያ ለመስጠት ታስቦ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A Tigrayan refugee rape victim who fled the conflict in Ethiopia's Tigray sits for a portrait in eastern Sudan near the Sudan-Ethiopia border, on March 20, 2021. Several refugees from different Tigray communities told the AP they watched or listened helplessly as women were taken away by Amhara or Eritrean fighters and raped. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ 08.03.2022

በትግራይ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች አሁን ላይ ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው።