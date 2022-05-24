 መጠነ ሰፊው እስር፤ የመንግስት ማብራሪያና የባለሞያ አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 24.05.2022

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ኢትዮጵያ

መጠነ ሰፊው እስር፤ የመንግስት ማብራሪያና የባለሞያ አስተያየት

የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን «የሕግ የበላይነትን የማስከበር» ባለው ርምጃ በርካቶች ለእስር እየተዳረጉ ነው። የመንግሥትን ርምጃ የጅምላ እስር በሚል የሚተቹ በርካቶች ናቸው። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ሂደቱ በዋናነት ታጥቋል ያሉት ኢመደበኛ ቡድን እና ትስስር ያላቸው ያሏቸው አካላት ላይ ያነጣጠረ ነው ብለዋል።

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የጅምላ እስር በሚል የሚተቹ በርካቶች ናቸው

የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን «የሕግ የበላይነትን የማስከበር» ባለው ርምጃ በርካቶች ለእስር እየተዳረጉ ነው። የመንግሥትን ርምጃ የጅምላ እስር በሚል የሚተቹ በርካቶች ናቸው። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ስለጉዳዩ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ማብራሪያ ሂደቱ በዋናነት ታጥቋል ያሉት ኢመደበኛ ቡድን እና ትስስር ያላቸው ያሏቸው አካላት ላይ ያነጣጠረ ነው ብለዋል። አስተያየት ሰጪዎች መንግስት አንድን ቡድን ዓልሞ ለመምታት ያቀደው ስልት ነው ሲሉም አስተያየታቸውን ሲሰጡ ይደመጣል። አንድ የሕግ ባለሞያ በፊናቸው መንግስት የሚወስዳቸው የትኛውም ርምጃዎች ውጤት የሚያመጡት ሕጋዊ ሂደታቸውን ከተከተሉ ብቻ ነው ብለዋል። 

ሥዩም ጌቱ

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ሸዋዬ ለገሰ

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የጅምላ እስር በሚል የሚተቹ በርካቶች ናቸው  

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መንግሥት ከሰሞኑ በግለሰቦች ላይ የጀመረው እሥር እና የኃይል አፈና አገርን ወደ ከፋ ውስብስብ ቀውስ የሚያስገባ ነው ሲሉ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ርምጃውን ነቀፉ። መንግሥት በበኩሉ በሕገ ወጥ ተግባራት ላይ በመሳተፍ ኹከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ሆን ብለው በሚሰሩ ባላቸው አካላት ላይ የሚወስደውን ርምጃ እንደሚቀጥልበት ከሰሞኑ ተናግራል።

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«20 ዓመት ብዙ ነዉ። 20 ዓመት እኮ ያልነበረ ሰዉ ተወልዶ አድጎ ራሱን የቻለ ሰዉ የሚሆንበት ጊዜ ነዉ። ረጅም ነዉ ። ስለታሰሩት ጋዜጠኞች ታሪክ ለመናገር እሞክራለሁ። ድምፅ ለመሆን እሞክራለሁ። ምን ነበሩ በምን ምክንያት ታሰሩ። እንዴት ናቸዉ። የሚለዉን ነገር እናገራለሁ።» ይርጋለም ፍስሃ መብራቱ

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የመንግሥትን ስልጣን የያዙትና መንግስትን ለማስወገድ በነፍጥ የሚዋጉ ወገኖች ጥያቄ-ማስጠንቀቂያዉን ዉድቅ እያደረጉ ወይም ድርድር ዉይይት የሚባለዉን ለስልጣናቸዉ ማጠናከሪያ እያዋሉት ምክር ማስጠንቀቂያዉ ከንቱ ቀርቷል።አሁን ግን በመሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር እንዲደረግ መታሰቡ ሰሚ ያጣዉ ጉዳይ  በጎ ፍሬ ሊያፈራ ይችላል የሚሉ ወገኖች አሉ።