መአዛ መሐመድ ተሸለመች

የዘንድሮው የጎርጎሮሳዊው ዓመት "ዓለምአቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት" አሸናፊ የሆነችው መዓዛ፣"ሮሃ"በማለት በሰየመችው የዩቲዩብ ቴሌቪዥን ጣቢያ መስራችና ባለቤት በመሆን በጋዜጠኝነት ትሰራለች
የዩናትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ያዘጋጀዉ የዘንድሮው "የዓለም አቀፍ ጀግና ሴቶች ሽልማት"አሸናፊ የሆነችው ኢትዮጵያዊቱ ጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች መዓዛ መሐመድ ዛሬ ሽልማቷን ትቀበላለች።ጋዜጠኛ መዓዛን ጨምሮ ከ11 ሀገራት የተመረጡ ሴቶች በዋይት ሐውስ ቤተመንግስት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንና ቀዳማዊ እመቤት ጂል ባይደን በሚገኙበት ሥነስርዓት ሽልማታቸውን ይቀበላሉ።
"ድፍረት ማለት ከእውነት ጎን ለመቆም መወሰን ነው። በእርግጥ በዚያ ሰዓት ላይወደድልህ ይችላል፣ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል፣በተመሳሳይ ሊወደድም ይችላል።ዋናው ነገር መጀመሪያ የምትቆምለት እውነት ደምትቆምለት ሐቅ እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ነው።ከዚያ በኇ የሚከፈለውን ዋጋ ትከፍላለህ በእርግጠኝነት እውነት ራሱ መልሶ ይከፍልሃል። የቆምኽለት እውነት መልሶ ይከፍልኻል።ቢያንስ መልሶ ባይከፍልህ ነጻ ያወጣኻልና ምንጊዜም መጀመሪያ ለምንቆምለት እውነት፣እውነት መሆኑን ዋጋ የምንከፍልለት መሆኑን ማረጋገጥ ነው።ለእኔ ከዚያ በኇላ የሚከፈሉት ዋጋዎች በሙሉ ለመኖር ትርጉም የሚሆኑኝ ነገሮች ናቸው።"
በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሦስት ጊዜ ለእስር ተዳርጋ የነበረችው ጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች መዓዛ መሐመድ፣ከእውነት ጎን በድፍረት ስለመቆም ያስረዳችበት ዐሳብ ነበር።የዘንድሮው የጎርጎሮሳዊው ዓመት "ዓለምአቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት" አሸናፊ የሆነችው መዓዛ፣"ሮሃ"በማለት በሰየመችው የዩቲዩብ ቴሌቪዥን ጣቢያ መስራችና ባለቤት በመሆን በጋዜጠኝነት ትሰራለች።ጋዜጠኛ መዓዛ፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የጾታ ጥቃት ሰለባዎች ዙሪያ በዩቲዩብ ጣቢያዋ፣ዘገባዎችን በመስራትና ተጎጂዎችን በማናገር ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረጓን፣ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ሽልማቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ ገለጿል።
ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ስለሽልማቱ ሂደት የሚከተለውን ትናገራለች።"የሚመርጡት የተለያዩ ኤምባሲዎቻቸው በተለያዩ ሃገሮች ያሉ ናቸው።እኔ እንግዲህ በዋናነት እነርሱም የተመረጥኹበትን ምክንያት የነገሩኝ፣በተለይ በጦርነት ወቅት ፆታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች ሪፖርት በመስራት ቃ ለ መ ጠ ይቅ በማድረግ፣እና ደግሞ የተለያዩ ህክምናዎችና ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከማንነትን ጥቃት ጋር በተያያዘ ምክንያት ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ ታግተው የነበሩ ተማሪዎችን በተመለከተ የሰራኹት ዶክመንተሪ ነበር።እሱም እንደአንድ ትልቅ ዋጋ የተሰጠው ነገር ነው። ለዓለም እንዲታወቅ በማድረጋችን ማለት ነው።"
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ፣መዓዛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት በሕግ እንዲጠየቁ ጥረት ማድረጓንም ጠቅሷል።ጋዜጠኛ መዓዛ ዛሬ የምትቀበለውና ለ17 ጊዜ የሚካሄደው ሽልማት የሚሰጣቸው፣በከባድ አደጋዎች ዉስጥ ሆነው ሰላም፣ ፍትህ ሰብዓዊ መብት የፆታ እኩልነትና የሴቶች ተጠቃሚነት እንዲሰፍን የአመራር ጥበብ ለሚያሳዩ ሴቶች ነው።
እንደ ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ፣ይህ ሽልማት ሌሎች ሴቶች ለሐቅ በድፍረት እንዲቆሙ ያደርጋል።"ይህ ዋጋ መገኘቱ ደግሞ ሌሎች ሴቶች እንዲበረታቱ ሌሎች ሴቶች በሐቅ እንዲቆሙ ያደርጋል።ሁለተኛ በደል የደረሰባቸው ጫና ውስጥ ያሉት በጦርነት፣በማንነት ተኮር ጥቃትእየተጎዱ ያሉ ሴቶች ደግሞ እንዲህ ያለ ከለላና ድጋፍ ለሚሰጧቸው ሰዎች ዕውቅና የሚሰጥ ከሆነ ወደፊት ሌሎች ጭቆና ውስጥና ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶች ራሳቸውን ወደፊት አጋልጠው የሚመጡበት እና እንደውም ከጭቆና በተቃራኒ የሚቆሙበትና የሚታገሉበት ዕድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ።"
መዓዛ፣ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ የታገቱ 17 ተማሪዎችን መነሻ ያደረገ፣ሴቶችና ህጻናት ላይ የሚሰራ "ኅዳር 25" የተሰኘ ማኀበር በቅርቡ በመመስረት በመንቀሳቀስ ላይም ትገኛለች።"ኅዳር 25 የህጻናትና የሴቶች መልሶ ማቋቋምና ክብካቤ የሚል ነው።ኅዳር 25 ብለን ያቋቋምንበት መሠረታዊ ነጥባችን የታገቱ 17 ተማሪዎች ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ በማንነታቸው ምክንያት ታግተው ደብዛቸው የጠፉ ሴቶች አሉ።እነዚህ ሴቶች የሚገኙበትን ብዙ መንገዶችን እየታገልን ነው።ቢያንስ ባይገኙ በሕይወት ባይኖሩ እንኳን፣መሞታቸውን መኖራቸውን አስክንሰማ ድረስ ተስፋ ሳንቆርጥ በተለያየ ዓይነት መንገድ እየታገልን ነው።አሁንም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ይህንኑ ነው እየጠየቅኹኝ ያለኹት።ሰዎች እንዲያግዙን እና የእነዚህ ሰዎች ደብዛ እስኪገኝ ድረስ እንታገላለን።እስከዛ ድረስ ግን እንዳልረሳናቸው እንዲታወቅልን ጭምር እንደገና ደግሞ ቢገኙም ባይገኙም በሕይወት ቢኖሩም ባይኖሩም በእነሱ ስም እነሱን የሚያስታውስ አንድ ድርጅት ማቋቋሙ ተገቢ ነው ብለን ስላሰብን በታገቱበት ቀን አድርገነዋል።"
ታሪኩ ኃይሉ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ